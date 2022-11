Les meilleurs projets de crypto métavers pour investir en 2023

Lorsque Facebook, la plateforme de médias sociaux la plus populaire, s’est rebaptisée Meta et est entrée dans la sphère du métavers, cela a marqué un changement majeur vers un avenir centré sur le métavers.

Depuis lors, la popularité du métavers n’a cessé de croître pour devenir une opportunité au potentiel impressionnant. Avec l’avènement du Web3 , le paysage de l’Internet est en train de changer radicalement et le métavers est sans aucun doute en pleine expansion.

D’ici 2025, le nombre d’utilisateurs devrait dépasser les 50 millions et les transactions NFT au sein du métavers devraient passer de 600 000 en 2022 à plus de 9 millions en 2027. Le métavers s’est clairement imposé comme l’une des meilleures opportunités d’investissement au monde, avec plusieurs projets de crypto-monnaies du métavers qui gravissent les échelons.

Principaux projets crypto du métavers pour 2023

2023 promet d’être une année mémorable dans le développement du métavers, avec de multiples projets, améliorations et idées qui prennent forme dans ce qui seront les fondements de l’avenir de l’Internet.

Voici quelques-uns des principaux projets de crypto-monnaies du métavers pour 2023 et au-delà :

Metacade (MCADE) – plateforme de GameFi organisée par la communauté Decrentraland (MANA) – constructeur de terrains virtuels The SandBox (SAND) – monde de jeux virtuel Pavia (PAVIA) – bâtisseur de mondes de jeu Ertha (ERTHA) – monde de jeux basé sur des parcelles de terrain Solice (SLC) – système de jeu VR Wizardia (WZRD) – jeu de rôle Play2Earn Axie Infinity (AXS) – jeu basé sur la blockchain NFT

Les meilleurs projets crypto du métavers en bref

Les projets de jeux Play-to-Earn du métavers ont pour point commun d’être des mondes virtuels basés sur la blockchain et d’utiliser des jetons que les joueurs peuvent acheter ou éventuellement gagner en tant qu’actifs numériques. Ces actifs numériques ont une valeur basée sur la taille, l’utilité et la popularité du projet, les plus populaires ayant une valeur plus élevée. Nous allons examiner ici les différences entre ces projets et déterminer lesquels ont les meilleures chances de gagner le plus de valeur dans le métavers de la GameFi.

1. Metacade (MCADE) : en tête de cette liste, la plateforme de GameFi organisée par la communauté

La plateforme communautaire virtuelle Metacade est l’un des meilleurs projets crypto du métavers dans lesquels investir en ce moment. Metacade, comme son nom l’indique, sera une arcade dans le métavers, entièrement décentralisée, avec une variété de jeux Play-to-Earn développés pour et choisis par sa communauté.

Cette plateforme, qui n’en est qu’à ses prémisses, se veut un espace où les joueurs peuvent tout apprendre sur la GameFi, discuter en temps réel des meilleurs jeux, rédiger des feedbacks et voter pour déterminer quels développeurs de jeux recevront des subventions leur permettant de concrétiser leurs idées. Elle est en passe de devenir la destination ultime de GameFi dans le métavers.

Metacade est l’un des nouveaux projets de crypto-monnaie du métavers, mais il semble néanmoins offrir une réelle utilité pour soutenir le concept de la plateforme. En se concentrant sur la destruction de toute barrière entre les joueurs et les développeurs, ainsi que sur la publication des jeux ainsi conçus dans sa bibliothèque d’arcade virtuelle, Metacade cherche à dominer l’avenir de l’industrie.

Avec sa presale en version bêta toujours en cours, nous envisageons un jackpot potentiel en devenir, parmi les meilleures opportunités de placement à saisir en ce moment. D’autres projets de crypto-monnaies du métavers ont déjà décollé, mais si tu veux être au cœur du prochain grand projet du métavers, ne cherche pas plus loin que Metacade.

2. Decrentraland (MANA) : les constructeurs de terrains virtuels s’unissent

Ouvert au public en 2020, Decentraland , si tu ne l’as pas deviné d’après son nom, vend des parcelles de terrain décentralisées dans un monde virtuel partagé. Les utilisateurs peuvent explorer, jouer à des jeux, interagir avec d’autres utilisateurs, et acheter et vendre des biens immobiliers numériques dans l’univers de Decentraland. Les utilisateurs doivent acheter le jeton MANA, utilisé comme monnaie du jeu pour acheter des parcelles de terrain et d’autres biens et services virtuels.

Le principal attrait de Dencentraland, en tant qu’espace virtuel personnalisable, est la possibilité pour les utilisateurs de créer leur propre expérience personnalisée dans la parcelle de terrain qu’ils ont achetée. Cela inclut des noms et des vêtements uniques pour les avatars des utilisateurs, qui peuvent également être échangés entre utilisateurs ou achetés et vendus avec le jeton MANA. Decentraland s’est imposé comme l’un des meilleurs projets de crypto-monnaies du métavers depuis sa création, bien que le nombre d’utilisateurs quotidiens ait fortement baissé , ce qui amène certains à s’interroger sur la valeur de ses parcelles de terrain qui donnent le tournis .

3. The SandBox (SAND) : un monde de jeux virtuel avec des éléments VR

The Sandbox est le prochain projet crypto du métavers en plein essor. Il s’agit d’un monde de jeux virtuel construit sur la blockchain Ethereum où les utilisateurs peuvent posséder, créer, gouverner, jouer et gagner avec leurs compétences de jeu. Comme avec Decentraland, les utilisateurs de The Sandbox peuvent acheter des parcelles de terrain virtuel avec le jeton de la plateforme, nommé SAND. Ils peuvent ensuite utiliser l’un des trois produits intégrés pour créer et animer des objets en 3D, télécharger et vendre leurs créations sur une place de marché virtuelle, ou construire leurs propres jeux en 3D.

Comme Metacade, The Sandbox a cherché à confier le contrôle de ses jeux directement aux utilisateurs, et non aux grandes sociétés de production. Le succès de ce transfert de pouvoir sera la pierre angulaire de nouveaux espaces métavers tels que Metacade, qui pourront éviter les hauts et les bas qu’a connus The Sandbox.

Tandis que de nombreuses crypto-monnaies tentent de rebondir après le krach de 2022, les jetons liés aux jeux virtuels tels que The Sandbox ont fortement reculé par rapport à leurs pics antérieurs, les utilisateurs s’efforçant de justifier les prix que The Sandbox et d’autres avaient atteints avant le krach.

4. Pavia (PAVIA) : le constructeur d’un monde de jeux nouvelle génération

Pavia est un autre constructeur de mondes virtuels, basé cette fois sur la blockchain Cardano, qui se targue d’être une crypto-monnaie plus écologique que d’autres comme Ethereum. Comme avec Decentraland et The Sandbox, les utilisateurs achètent des terrains virtuels sur lesquels ils peuvent ensuite construire. Les utilisateurs créent des avatars uniques qui peuvent interagir avec d’autres avatars d’utilisateurs pour acheter et vendre leurs créations virtuelles, ou pour louer leur terrain contre le jeton PAVIA.

Comme il s’agit d’un nouveau venu dans le métavers, les terrains de Pavia sont moins chers que ceux de Decentraland ou The Sandbox, et de nombreux aspects du jeu sont encore en développement. Lancé en janvier 2022, Pavia n’a pas vu la valeur de ses jetons chuter aussi fortement que d’autres, bien qu’ils aient tout de même connu une chute vertigineuse à environ 0,01 $ après leur pic à 0,09 $.

Le lancement de Pavia est intervenu juste avant le krach des crypto-monnaies et il montre à quel point les nouveaux projets de crypto-monnaies du métavers comme Metacade sont susceptibles de réussir leur lancement, en commençant après le krach. Alors que de nombreux jetons ont perdu jusqu’à 99 % de leur valeur à cause du krach, ceux qui ont commencé après celui-ci peuvent profiter de ce climat prospère pour augmenter continuellement leur valeur.

5. (ERTHA) : le monde de jeux basés sur des intrigues

À l’instar des constructeurs de mondes virtuels Decentraland et The Sandbox, Ertha est un projet de crypto dans le métavers où les utilisateurs peuvent construire et créer sur leur propre parcelle virtuelle. Cependant, contrairement aux autres constructeurs de mondes virtuels, Ertha offre une intrigue. Dans ce jeu, l’humanité est au bord de l’extinction après une apocalypse climatique et les utilisateurs doivent reconstruire le monde à partir de zéro. Ce mélange unique de création virtuelle et d’intrigue fait d’Ertha l’un des meilleurs projets de crypto du métavers de 2023.

Il présente des similitudes avec d’autres plateformes virtuelles décentralisées, comme son propre jeton monétaire (ERTHA), la possibilité d’explorer, de créer, d’acheter et de vendre ces créations contre des jetons ERTHA. L’intrigue maintient le jeu sur la bonne voie par rapport à ceux où il n’y a pas d’intrigue et où la création n’a pas d’autre raison que celle de créer. Malheureusement pour Ertha, le jeu a également souffert d’un mauvais timing, puisqu’il a été lancé juste avant le krach des crypto-monnaies, ce qui a décimé la valeur de ses jetons. Il s’agit néanmoins d’un exemple de la façon dont les nouveaux projets du métavers qui sont ciblés peuvent avoir plus de succès que ceux qui ne le sont pas.

6. Solice (SLC) : un système de jeu VR construit sur la blockchain

Solice , qui fonctionne sur la blockchain Solana, est le premier jeu métavers en réalité virtuelle multiplateforme. En tant que tel, Solice offre aux utilisateurs la possibilité unique de jouer pour gagner au sein d’un monde VR complet. Le principe n’est pas très différent de celui d’autres constructeurs de mondes ouverts décentralisés comme Decrentraland et Sandbox. Tu achètes toujours des parcelles de terrain avec le jeton monétaire The Sandbox (SLC), puis tu construis, joues et socialises avec d’autres utilisateurs, en ayant la possibilité d’acheter et de vendre des biens virtuels. La différence est que tout cela se fait dans un monde virtuel.

L’avantage est que tu ressens une sensation plus immersive au sein de ce projet de crypto du métavers, en explorant un monde entièrement virtuel de la même manière que le monde physique. L’inconvénient est que tu auras besoin d’un casque VR, qui peut coûter des centaines , voire des milliers de dollars. Cela fait de Solice un voyage unique dans le métavers virtuel, mais coûteux.

7. Wizardia (WZRD) – Un Play2Earn RPG Fantaisie et Magie

Wizardia est un RPG (jeu de rôle) où les utilisateurs collectent des NFT dans le cadre d’un projet de crypto métavers basé sur une intrigue. Le but est de créer ton personnage, de le faire monter en puissance et d’améliorer ton équipement en essayant de devenir le sorcier ultime. Le jeu offre non seulement un style visuel magnifique, mais aussi des combats JcJ et JcE féroces où les utilisateurs doivent faire preuve de stratégie et de force pour grimper dans les classements des meilleurs sorciers du jeu.

En tant que RPG basé sur une intrigue, Wizardia offre un monde virtuel basé sur des objectifs, ce qui peut être plus attrayant que les simples constructeurs du métavers. Son jeton monétaire (WZRD), comme d’autres, peut être utilisé pour acheter, vendre et améliorer ton avatar et ton équipement, ce qui te permet de gagner de l’argent en jouant. Malheureusement, comme d’autres sur cette liste, les jetons de Wizardia ont perdu énormément de valeur depuis le krach des crypto-monnaies et ne sont pas près de rebondir alors que les prix du jeu s’ajustent.

8. Axie Infinity (AXS) : un jeu alimenté par blockchain basé sur les NFT

Si tu es familier avec Pokémon, tu comprendras certainement un autre des meilleurs projets du métavers, Axie Infinity. Jeu vidéo en ligne alimenté par la blockchain et développé par Sky Studios, Axie Infinity combine le gameplay de Pokémon avec la capacité Play-to-Earn d’autres jeux du métavers. En utilisant le jeton monétaire AXS, les utilisateurs achètent et collectionnent des créatures inspirées des axolotl , affectueusement appelées Axies. Les joueurs construisent ensuite leurs Axies et leur font affronter les Axies des autres utilisateurs. Les joueurs peuvent également les acheter, les vendre ou les échanger avec d’autres utilisateurs, moyennant des frais de transaction facturés par le studio.

Axie Infinity combine le caractère unique d’un monde centré sur les créatures avec des opportunités Play-to-Earn, bien que l’extrême popularité du jeu ait chuté de façon spectaculaire, tout comme la valeur de leurs jetons, depuis le crash de 2022. Cependant, la valeur restante de leurs jetons démontre qu’un projet de métavers crypto ciblé et basé sur la communauté peut réussir dans un univers crypto qui se reconstruit après un krach.

Les opportunités d’investissement abondent pour 2023

Avec l’avancée du Web3, les meilleurs projets crypto du métavers devraient continuer à voir leur popularité et leur succès augmenter à l’aube de 2023. Certains se sont déjà taillé une place dans le métavers, d’autres commencent tout juste à offrir de belles opportunités d’investissement.

Les nouveaux projets de crypto-monnaies du métavers, comme Metacade, qui ont évité le krach du marché de la crypto, sont prêts à réaliser des gains, car l’ industrie de la GameFi est en passe de devenir le prochain Apple ou Amazon en termes de portée. S’appuyant sur le succès des projets antérieurs du métavers, Metacade semble faire tout son possible pour dépasser les limites d’autres projets plus limités et devenir l’un des meilleurs investissements de 2023, un investissement que tu ne voudras certainement pas manquer.

