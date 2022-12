Les 7 meilleures cryptomonnaies à acheter actuellement : Croissance importante en 2023

Alors que savoir où placer ton argent dans le marché baissier actuel peut être délicat, beaucoup considèrent quelques projets comme les meilleures cryptos à acheter actuellement. Alors que le marché des crypto-monnaies a tendance à baisser, il peut sembler contre-intuitif de commencer à accroître ton portefeuille maintenant. Mais, ces ralentissements contiennent des opportunités d’investissement étonnantes. Cet article explore sept projets prometteurs et explique pourquoi 2023 pourrait être leur meilleure année.

1. Metacade (MCADE) – La meilleure cryptomonnaie pour 2023

Metacade est un nouveau projet passionnant qui vise à révolutionner le monde des jeux en ligne (P2E). Il s’agit d’un hub communautaire où les joueurs peuvent se connecter avec des passionnés partageant les mêmes idées, explorer les derniers titres P2E et avoir leur mot à dire sur l’avenir du jeu Web3. Tu trouveras sur la plateforme tout ce dont tu as besoin pour progresser dans le P2E, comme des forums dédiés, des chats en direct, des critiques, des classements, et les alpha GameFi les plus chauds partagés par des joueurs expérimentés.

L’une des ambitions les plus importantes de Metacade est d’attirer les esprits les plus brillants du GameFi sur la plateforme pour partager leurs connaissances avec les autres. C’est pourquoi Metacade offre le jeton MCADE à toute personne partageant des critiques, des conseils ou tout autre contenu précieux avec la communauté. Ainsi, que tu sois un professionnel expérimenté ou un novice du P2E, tu peux gagner de l’argent en aidant à faire de Metacade l’endroit ultime pour apprendre et gagner plus de GameFi.

Cependant, le partage de contenu n’est qu’une des nombreuses façons de gagner de l’argent sur Metacade. Il y a fréquemment des concours, des tournois et des possibilités d’augmenter tes revenus P2E en testant des jeux à l’aide de l’environnement de test natif de Metacade. En outre, le tableau d’affichage des offres d’emploi de Metacade, prévu pour 2024, proposera des dizaines d’offres d’emploi publiées par des titans du Web3 et de l’industrie du jeu, donnant ainsi aux utilisateurs une chance de façonner leur carrière tout en travaillant sur leur passion.

Fin 2023, Metacade offrira son premier Metagrant, un outil de financement permettant à la communauté de choisir les jeux à développer. Le processus est simple : les développeurs peuvent soumettre leurs idées à un groupe de projets concurrents, et celui qui recueille le plus de voix reçoit un financement de la trésorerie de Metacade. Ce système favorise non seulement le sentiment d’engagement et d’appartenance à la communauté, mais il crée également une base de fans pour les développeurs et leur donne l’occasion de recevoir un financement qui peut changer leur vie et qui ne leur était pas accessible auparavant.

L’objectif de Metacade est de devenir la première arcade virtuelle au monde appartenant aux joueurs. Pour réaliser cette vision, elle prévoit de devenir une organisation autonome décentralisée (DAO) une fois qu’elle sera entièrement développée. La DAO permettra aux utilisateurs de Metacade de proposer et de voter sur les changements apportés à la plateforme, mis en œuvre par des dirigeants sélectionnés par la communauté. En outre, pour garantir la confiance et l’intégrité au sein de la communauté, Metacade exigera que toutes les transactions effectuées à partir de la trésorerie nécessitent plusieurs signatures avant d’être traitées.

Alors que le secteur du GameFi devrait connaître un taux de croissance annuel de 100 % d’ici 2025 ( Crypto.com ), Metacade semble prêt à connaître une excellente année 2023. Sa philosophie axée sur la communauté et ses projets de devenir un point de vente unique pour tout ce qui concerne le P2E la distinguent de la foule, et des milliers d’investisseurs s’accordent à dire que Metacade pourrait être une crypto de premier plan pour 2023. Metacade est toujours en phase 1 de sa presale et a vendu pour 1,25 million de dollars de jetons depuis son lancement !

Une partie de cet afflux d’investissements est probablement due au fait que MCADE semble pouvoir surpasser de nombreux projets de premier plan au cours de la même période. Avec tous ces facteurs en tête, Metacade est la meilleure crypto à acheter en ce moment.

2. Binance Coin (BNB) – Le développement avec le plus grand marché de crypto-monnaies du monde.

Binance Coin est le jeton natif du marché Binance, la plateforme d’exchange la plus importante et la plus populaire au monde. Il s’agit d’un jeton polyvalent et utilitaire utilisé pour accéder à des fonctionnalités et des avantages exclusifs sur Binance, comme des frais de négociation réduits, des achats sur la place de marché Binance et des ventes de jetons via son Launchpad.

Depuis sa création en 2017, BNB est toujours resté l’une des crypto-monnaies les plus performantes. De son plus bas niveau de 0,50 $ en novembre 2017 à son plus haut niveau de 691,80 $ en mai 2021, BNB s’est apprécié de près de 140 000 % ! Cependant, dans le marché baissier d’aujourd’hui, BNB a un long chemin à parcourir pour atteindre son prix de hausse d’avant 2021.

La popularité continue du BNB est principalement due au succès et à la popularité de l’exchange Binance. Plus le nombre de personnes utilisant Binance augmente, plus la demande de BNB augmente. De plus, étant l’un des acteurs les plus fiables et les mieux établis dans le milieu (récemment soutenu par la proof of reserve de Binance ), Binance continuera probablement à dominer. Pour cette raison, BNB est un excellent choix parmi les meilleures cryptos à acheter actuellement.

3. Ethereum (ETH) – Le sharding ouvrira la voie à 100 000 TPS

Ethereum est la plateforme de smart contracts la plus populaire au monde, permettant la création de milliers d’applications décentralisées (dApps), de projets NFT et de jetons crypto. Parfois surnommée « la reine de la crypto », Ethereum a profité de son avantage de leader pour dominer l’espace des smart contracts. Et si de nombreux concurrents ont tenté de le déloger de la première place, ils n’ont pas encore réussi à acquérir la réputation d’Ethereum.

Un article récent du Bankless Times présente des statistiques impressionnantes sur Ethereum. Par exemple, environ 24,4 % des propriétaires de crypto-monnaies détiennent de l’ETH dans le monde, tandis que son volume de transaction quotidien moyen est d’environ 16 milliards de dollars ! En outre, la notoriété d’Ethereum est de 19,49 % au niveau mondial, et 2,38 % de la population mondiale détient de l’Ethereum.

Bien qu’Ethereum ait été critiqué pour ses frais de transaction élevés, ses vitesses lentes et sa consommation d’énergie inutile, sa récente transition vers la preuve d’enjeu devrait résoudre ces problèmes. L’une des mises à jour les plus importantes d’Ethereum, prévue pour la fin 2023, sera le sharding. Le sharding permettra au réseau d’Ethereum d’évoluer de manière significative, en faisant passer la vitesse des transactions d’environ 15 transactions par seconde (TPS) à plus de 100 000 TPS. Cette évolution pourrait élargir considérablement les cas d’utilisation d’Ethereum et pourrait être le catalyseur d’une nouvelle vague d’adoption de la crypto-monnaie. Cela fait de l’Ethereum le troisième choix parmi les meilleures cryptos à acheter actuellement.

4. Ripple (XRP) – SEC vs. Ripple : date d’échéance en vue ?

Ripple est un réseau de paiement et une monnaie numérique conçus pour permettre des transactions internationales rapides et bon marché, notamment pour les institutions financières. Au lieu d’utiliser le système bancaire traditionnel SWIFT, qui est lent et coûteux, les banques peuvent utiliser Ripple pour réaliser des paiements quasi instantanés qui coûtent une fraction de centime.

Cette innovation est certes révolutionnaire, mais l’affaire qui oppose depuis longtemps Ripple à la SEC a assombri ses progrès. Fin 2020, la SEC a intenté un procès contre Ripple Labs, les créateurs de Ripple, en alléguant que sa vente de XRP constituait une offre de titres non enregistrée. Depuis lors, des milliers d’investisseurs de Ripple ont rejoint le combat contre la SEC.

Selon l’avocat et partisan de Ripple John Deaton, l’affaire devrait aboutir à un règlement en mars, avril ou mai. Avec de multiples circonstances atténuantes pour Ripple et un dossier apparemment peu convaincant de la part de la SEC, XRP sortira probablement victorieux. De plus, si la décision tombe en faveur de Ripple, on s’attend à ce que XRP monte en flèche du jour au lendemain, faisant de Ripple l’une des meilleures cryptomonnaies à acheter pour une croissance massive en 2023.

5. Chainlink (LINK) – Un projet vital avec une concurrence quasi inexistante

Chainlink est un réseau d’oracles décentralisé qui vise à fournir des données sûres et fiables aux smart contracts. Les oracles sont des services tiers qui permettent aux smart contracts d’accéder à des données externes, comme des événements, des transactions et des API, ce qui améliore considérablement les cas d’utilisation de la technologie blockchain.

Par exemple, Chainlink peut permettre aux services financiers d’accéder à des données de prix en temps réel, permettant aux produits financiers complexes de devenir entièrement automatisés. Cet accès a été le cas dans de nombreux projets DeFi qui ont besoin de Chainlink pour fonctionner, comme MakerDAO, Aave et Synthetix. Par ailleurs, Chainlink peut accéder aux données générées par des capteurs et des compteurs intelligents pour les utiliser dans des smart contracts.

Ce service est vital pour l’adoption massive des crypto-monnaies, et pourtant Chainlink fait face à très peu de concurrence. Son plus proche concurrent est BAND Protocol, un projet dont la valeur marchande représente moins d’un dixième de celle de Chainlink ( CoinGecko ). En plus de nombreux partenariats avec des entreprises de renom comme Google, Amazon Web Services et SWIFT, le statut de Chainlink en tant que principal fournisseur d’oracles décentralisés semble inattaquable. C’est pourquoi il s’agit de la cinquième meilleure crypto à acheter actuellement.

6. Polkadot (DOT) – Le DOT pourrait-il passer à 1 million de TPS ?

Polkadot est un rival d’Ethereum qui vise à résoudre le problème de l’interopérabilité entre les réseaux basés sur les blockchains. Les développeurs ont créé Polkadot pour qu’il soit évolutif, flexible et capable de faciliter la communication entre des applications et des blockchains distinctes, comme Bitcoin et Ethereum. Tout d’abord, imaginons le motif à pois ; maintenant, imaginons des lignes de connexion entre tous les points. Si chaque point est une blockchain individuelle, alors Polkadot est celui qui relie les points.

Contrairement à d’autres solutions de niveau 1, Polkadot a été construite en tenant compte de la décentralisation, de la vitesse et de la sécurité. Alors que d’autres blockchains peuvent exceller dans l’un ou l’autre domaine, peu ont été capables d’exceller dans les trois, contrairement à Polkadot. Une grande partie de ce succès est due à l’utilisation par Polkadot de parachains, qui permettent effectivement aux transactions de se produire simultanément plutôt que consécutivement.

Au premier trimestre 2023, Polkadot lancera les parathreads, qui augmenteront massivement son évolutivité. Non seulement les temps de blocage seront réduits de moitié, passant de 12 à 6 secondes, mais la vitesse des transactions devrait être multipliée par 100 à 1 000. Cette augmentation de la vitesse fera passer Polkadot de 1 000 TPS à plus de 100 000 TPS, voire 1 million de TPS, ce qui fera du projet un concurrent puissant d’Ethereum. Ces chiffres prometteurs font de DOT l’une des meilleures cryptos à acheter actuellement.

7. Filecoin (FIL) – Le futur de l’IA ?

Le dernier choix comme l’une des meilleures cryptos pour 2023 est Filecoin . Filecoin est un réseau de stockage décentralisé qui permet aux utilisateurs de louer de l’espace disque dur inutilisé pour gagner des jetons FIL. À l’origine, Filecoin a été créé comme une solution à l’industrie du stockage centralisé, qui est entachée de prix abusifs, de fraude, de piratage et de censure. Cependant, Filecoin est effectivement le contraire : le marché fixe les prix et la nature décentralisée de son protocole signifie que l’accès non autorisé et la censure sont pratiquement impossibles.

Le besoin de stockage de données ne faisant qu’augmenter dans les années à venir, Filecoin est la solution parfaite. Le stockage de données à l’aide de Filecoin ne coûte pas grand-chose par rapport à des fournisseurs tels qu’Amazon Web Services ou Microsoft Azure et ne nécessite pas la construction de nouveaux centres de données. Par-dessus tout, Filecoin pourrait bientôt dominer grâce à l’essor de l’IA.

L’IA a besoin de quantités massives de données pour fonctionner. Selon Sam Altman, PDG d’OpenAI , le coût d’une seule réponse de ChatGPT est « probablement de l’ordre de quelques centimes », soit entre 10 et 100 fois le coût d’une recherche ordinaire sur le Web. Ce coût reflète le fait que la puissance de calcul (et le nombre de serveurs) nécessaire pour générer des réponses d’IA est énorme. Par conséquent, Filecoin pourrait être utilisé par des entreprises comme OpenAI pour faire évoluer leurs produits sans avoir à faire face à des coûts exorbitants.

Avec une IA qui se développe plus rapidement que prévu, cette nécessité d’un stockage de masse bon marché pourrait arriver plus tôt que prévu, peut-être même d’ici la fin de 2023. Par conséquent, Filecoin est susceptible de poursuivre son règne sur le marché du stockage décentralisé et est l’une des meilleures cryptos à acheter actuellement.

Metacade (MCADE) est la meilleure crypto à acheter actuellement.

L’évolution du monde des crypto-monnaies en 2023 reste à déterminer. Cependant, avec la Réserve fédérale qui devrait réduire les hausses de taux d’intérêt en 2023, cela pourrait signifier la fin du marché baissier des crypto-monnaies. Lorsque cela se produira, les sept crypto-monnaies de cette liste monteront probablement en flèche, notamment en raison des multiples catalyseurs mentionnés. Cependant, Metacade se distingue comme la meilleure crypto pour 2023.

Avec le potentiel d’une croissance explosive dans l’industrie du GameFi, de multiples fonctionnalités communautaires que les joueurs sont sûrs d’aimer, et une expérience éprouvée pour attirer les investissements, Metacade est prêt à réussir en 2023. Alors si tu cherches à entrer dans la cour des grands de ce qui pourrait être un leader du jeu P2E, ne cherches plus. Consulte plutôt la presale de Metacade et découvre ce que tu pourrais manquer !

