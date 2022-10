Les détenteurs de crypto Shiba Inu et Dogecoin s’intéressent à la presale de Metacade

Metacade (MCADE) est un tout nouveau projet visant à révolutionner le secteur du « jouer pour gagner » (Play2Earn, P2E) dans le monde des crypto-monnaies. Metacade a même attiré l’attention des détenteurs de Shiba Inu (SHIB) et de Dogecoin (DOGE) qui ont vu leur chance d’investissement s’éloigner lors du récent marché baissier. Metacade est la première arcade métavers construite par la communauté et possède toutes les caractéristiques qui ont créé porter les memes de SHIB et DOGE sur la voie du succès.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est un nouvel espace Web3.0 unique, un centre communautaire virtuel où les développeurs et les joueurs peuvent jouer, collaborer, développer de nouveaux jeux et mettre leur projet à exécution dans l’univers du jeu. Le projet Metacade s’est fixé comme objectif de devenir la destination ultime en matière de jeux vidéo et pourrait attirer sur sa plateforme un nombre incroyable de communautés de joueurs, occasionnels ou aguerris.

Les développeurs pourront laisser libre cours à leur imagination dans le processus de création de nouveaux jeux et des MetaGrants seront même attribués à ceux qui proposeront les jeux faisant l’unanimité au sein de la communauté. Les joueurs auront donc un rôle important à jouer dans chaque projet en testant les versions au fur et à mesure du développement et avant que les jeux ne soient validés et publiés dans leur version finale. Cette approche est corroborée par les votes de gouvernance relatifs au jeton MCADE, qui permettra également aux utilisateurs de recevoir une part des revenus futurs du projet par le biais d’un pool de staking.

Quel système de staking pour Metacade ?

Les membres de la communauté Metacade peuvent miser leurs jetons MCADE et seront rétribués en retour d’une part des revenus du projet qui seront payés dans une autre crypto afin d’éviter un mouvement d’inflation des jetons MCADE qui seraient disponibles en masse.

Une fois les revenus générés, un processus de rachat (buyback) ou de brûlage (burn) de jetons sera mis en place pour réduire l’offre totale de jetons en circulation. L’offre totale fixe au lancement sera de 2 milliards de MCADE dont 1,4 milliard de jetons alloués à la presale.

Quel est l’objectif à terme de Metacade ?

Au cours du premier trimestre de 2023, Metacade se concentrera sur le développement de la communauté grâce au marketing. Cela afin d’attirer les développeurs et les joueurs dans le processus de conception. Le projet sera également répertorié sur Uniswap et c’est la raison pour laquelle les investisseurs envisagent la presale avant que le projet ne reçoive toute l’attention du grand public.

Vers la fin 2023, nous serons témoins de l’achèvement d’une destination GameFi create2earn, play2earn et compete2earn. Une fois la salle d’arcade multi-jeux conçue et prête pour le métavers, avec une communauté en pleine exaltation, il ne sera plus nécessaire de fixer de nouveaux objectifs. Le monde est sans limite pour Metacade, et c’est pourquoi cet univers suscite un si grand intérêt avant même son lancement.

Quel avenir pour les SHIB et DOGE ?

Finalement, les projets Shiba Inu et Dogecoin ont manqué d’inspiration de memes et d’idées originales. Ils ne porposaient pas de fonction de gain pour les investisseurs ni de capacité de jeu blockchain ou de NFT. Les deux projets ont bénéficié d’une énorme hype et du soutien de célébrités, mais les investisseurs espéraient que le DOGE serait adopté comme crypto de paiement, ce qui ne s’est jamais produit. Les investisseurs de SHIB ont été attirés par les tokenomics qui promettaient un prix d’1 $, ce qui a également échoué. Les investisseurs de ces memes ont eu connaissance du projet Metacade sur Reddit et Discord et pourraient bientôt en faire la promotion.

Pourquoi privilégier Metacade ?

Si Metacade parvient à attirer le même genre de communauté que SHIB et DOGE, alors il pourra la fidéliser grâce à son modèle de gain P2E. Metacade prévoit d’offrir des possibilités de gains aux développeurs ainsi qu’aux joueurs, ce qui permettra de maintenir un nombre plancher d’utilisateurs quotidiens et d’attirer de nouveaux visiteurs lorsque la nouvelle du lancement de cette plateforme se répandra. Sans subterfuges marketing, Metacade n’aura donc pas besoin d’une adoption par les géants de l’univers du jeu. Metacade est un projet autonome, qui peut apporter aux investisseurs des opportunités de revenu passif, en s’appuyant sur un modèle play-to-earn et create-to-earn, et en laissant derrière lui les grands gagnants de la folie des « meme stocks ».

Conclusion

Shiba Inu et Dogecoin ont connu une grande percée parmi les crypto memes en 2021, mais les deux toutous ont été stoppés dans leur progression par un marché en baisse au grand dam des investisseurs, qui regardent maintenant vers l’avenir et s’intéressent à la presale de Metacade. Ce projet fait figure de pionnier avec la création d’une arcade virtuelle communautaire Play2Earn qui apportera tout le meilleur de la tokenomics, avec le staking pour les revenus et le burn de jetons. DOGE et SHIB se sont tous deux effondrés dans le marché en baisse parce qu’ils n’avaient pas d’objectifs particulier et que les nouveaux acheteurs se sont faits de plus en plus rares. À l’inverse, Metacade est une étoile montante et possède toutes les qualités nécessaires au succès des cryptomemes avec son jeton MCADE.