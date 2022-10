Hrodna, Biélorussie, 14 octobre 2022, Chainwire

La prévente tonitruante du jeton NFT GameFi a permis de récolter plus de 1,2 million de dollars et continue de ravir les investisseurs.

Girles Token est un jeton NFT GameFi décentralisé créé sur la plate-forme Ethereum, qui est disponible en prévente dès maintenant pour chaque investisseur. Les investisseurs en phase de démarrage bénéficient de conditions plus attractives pouvant atteindre jusqu’à 200 % par rapport aux inventeurs en phase de démarrage. Girles Token est le produit principal de Girles Metaverse, qui se compose de NFT Metaverse, P2E Alliance et Staking Contracts.

La vision et la mission de Girles Project

L’équipe de Girles Metaverse développe activement un serveur P2E dans Minecraft, complétant des quêtes sur lesquelles les investisseurs peuvent gagner de l’argent réel sur une base de jeu play-to-earn. L’équipe pense que cette innovation augmentera considérablement la communauté crypto et attirera un grand nombre de nouveaux investisseurs, puisque Minecraft est l’un des jeux les plus vendus au monde !

Au cœur du projet de Girles Metaverse se trouve le NFT de Métaverse. Les utilisateurs avaient l’habitude d’appeler les NFT « juste des images », mais Girles Metaverse a prouvé le contraire. Les développeurs offrent aux investisseurs un produit distinct, où les NFT peut être non seulement les œuvres de l’auteur, mais aussi des terrains/éléments de jeu qui peuvent également être utilisés dans les jeux P2E, dans NFT Staking, où en plaçant des NFT sur le jalonnement, les investisseurs recevront des Girles Tokens, et à l’avenir peuvent reprendre le NFT, ainsi que le NFT Box, et NFT Burning, sur lequel en créant des NFT sur la plate-forme Ethereum, les investisseurs reçoivent des bonus exclusifs.

Les investisseurs peuvent frapper des NFT, les détenir et les acheter ou les vendre sur le marché des NFT. L’équipe travaille activement à élargir la communauté et à affiner la tokénomique pour les NFT, ce qui signifie que les NFT ont un potentiel de croissance.

Est-il temps d’investir ?

La communauté Girles Metaverse est forte et extravertie, et l’équipe continue d’améliorer le monde de la crypto-monnaie en ajoutant de nouveaux développements personnalisés. L’équipe de Girles Metaverse a passé KYC avec Solidproof et a publié des liens vers leurs comptes LinkedIn, ce qui garantit la légalité du projet. La communauté Girles Metaverse met en œuvre plus de 15 produits.

Pour acheter un jeton, utilisez les liens ci-dessous :

Prévente ici : https://girles.org/presale

À propos de GirlesS : https://girles.org/aboutgirles

Groupe Telegram : https://t.me/girlesmetaverse

À propos de Girles

Girles Metaverse est une communauté crypto moderne qui développe un jeton de crypto-monnaie depuis 2022. L’objectif de Girles Metaverse est de simplifier le monde de la crypto-monnaie et de développer des idées individuelles !

Girles Project est la source de ce contenu. Ce communiqué de presse est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Nous vous recommandons de faire des recherches approfondies avant d’investir dans une crypto-monnaie.

Contact

Daniel Tulkin, [email protected]