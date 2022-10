La crypto-monnaie peut être un sujet polarisant. Certains croient que cela va changer le monde. Ils disent que nous vivrons dans une société avec Bitcoin comme monnaie de réserve ; nous achèterons nos lattés de thé chai à Starbucks avec des jetons numériques, puis nous les publierons sur les réseaux sociaux domiciliés dans le Web3, tout fonctionnant de manière transparente via des pipelines décentralisés.

Ensuite, il y a ceux qui disent que c’est un gaspillage total d’espace, une saisie d’argent voracement capitaliste inondée de stratagèmes de Ponzi et de promotions éhontées (Kim Kardashian, si vous lisez ceci, je vous regarde).

Mais même parmi ceux qui sont sceptiques à propos de la crypto-monnaie, la majorité apprécie la puissance de la technologie blockchain et l’impact qu’elle pourrait avoir sur la société.

Les pièces stables sont l’un des éléments les plus intrigants de la technologie blockchain. Simple monnaie fiduciaire domiciliée sur la blockchain, elle permet aux utilisateurs de contourner la volatilité de la crypto-monnaie tout en utilisant la blockchain. Cela signifie que l’inconvénient d’un portefeuille yo-yo-ing dans toute la boutique est évité, mais les avantages de la blockchain – accessibilité, rapidité, transactions bon marché – peuvent être utilisés.

Et étant donné qu’une grande partie de la crypto-monnaie est acheminée via l’USD, toutes les plus grandes pièces stables sont des itérations en dollars. Dans une année où le billet vert a écrasé toutes les principales devises, alors que les nations du monde entier luttent contre l’inflation galopante, cela donne aux citoyens la possibilité de parquer leur richesse en USD plutôt que de détenir leur propre monnaie (souvent instable).

Alors, quelle est la plus populaire pièce stable ? Et comment grandissent-ils ? J’ai plongé dans ce qui est la crypto-monnaie la plus ennuyeuse au monde – en termes de volatilité des prix – mais pour diverses autres raisons, c’est incroyablement excitant.

Ceci est le rapport sur les pièces stables.

Chronologie – croissance des pièces stables

Je vois maintenant le début de l’année 2020 comme le « nouveau paradigme » de la crypto-monnaie. Le COVID a fait irruption sur la scène au premier trimestre, et après un effondrement en mars alors que le monde s’asseyait pour essayer de comprendre ce que signifiait exactement ce coronavirus, la crypto-monnaie a bondi.

Elle a pris sa place sur le devant de la scène et les prix, le volume et la liquidité ont grimpé en flèche. Puis cette année, en 2022, nous sommes passés à une nouvelle ère de taux d’intérêt élevés, alors que la manne d’imprimerie monétaire de ces dernières années nous a rattrapés et que l’inflation a fait jouer ses muscles.

Cela a envoyé des jetons en faillite. Bitcoin est passé de 69 000 $ à moins de 20 000 $ et les fonds sont sortis des pièces stables. Cependant, certaines pièces s’en sortent mieux que d’autres. Cliquez sur « play Timeline » sur le graphique ci-dessous pour obtenir une image des mouvements au cours des deux dernières années.

En effet. Une course de 20 milliards $ à 160 milliards $ en deux ans – c’est une augmentation de 8X, les gens.

Bien sûr, il y a l’éléphant dans la pièce quand on regarde le graphique ci-dessus. Et cet éléphant a un nom – Terra.

Décentralisé vs Centralisé

Peut-être aveuglés par l’attrait d’une pièce stable décentralisée, de nombreux passionnés de crypto-monnaies ont acheté du TerraUSD (UST). Travaillant sur une logique circulaire sérieusement brisée, la pièce stable était soutenue par Luna, qui elle-même n’était soutenue par rien. Une façon élégante de dire qu’il n’était pas garanti, et tout le château de cartes s’est effondré, entraînant une grande partie de l’écosystème crypto avec lui.

J’ai été impliqué là-dedans aussi, pour être juste. Je savais que le modèle avait des défauts, mais je pensais qu’il durerait plus longtemps qu’il ne l’a fait. J’ai beaucoup écrit sur mon implication dans le cirque, avec cette pièce a finalement réduit mes pertes tout en vendant mon UST, en avalant une vilaine perte et un coup plutôt désagréable à mon ego déjà meurtri.

Mais de toute façon, Terra est du passé. L’autre pièce stable décentralisée restante est DAI, avec une capitalisation boursière de 6 milliards $. Le seul problème ici est que, pour moi, DAI est tout aussi brisé que Terra. Bien sûr, les implications ne seront pas aussi graves et ce ne sera pas une spirale de mort insensée, mais si vous me demandez, DAI a la même probabilité que Terra de devenir une pièce stable réputée et percutante – zéro.

C’est parce que le modèle n’a aucun sens économique. Le surdimensionnement signifie que pour recevoir 100 $ de DAI, il faut mettre en gage 150 $ en garantie. C’est extrêmement inefficace et c’est tout ce que vous devez savoir. Ensuite, il y a aussi le fait qu’il n’est même pas décentralisé, avec une telle exposition à l’USDC et à d’autres actifs centralisés.

Afin de poursuivre cette qualité séduisante de la décentralisation, DAI a fait un compromis en sacrifiant l’efficacité du capital. Dans un monde où les taux d’intérêt augmentent, cela ne fonctionnera jamais. Et… ce n’est même pas décentralisé.

Une pièce stable décentralisée serait fantastique, mais il n’y a aucun moyen d’y arriver pour le moment. J’espère qu’un jour cela pourrait arriver, mais je ne suis pas assez intelligent pour penser à comment. Quant à DAI, je ne le vois jamais devenir pertinent. Il mourra (jeu de mots, je le promets) d’une mort lente, ou prendra des mesures de gouvernance drastiques alors qu’il manque de pertinence (apparemment, il envisage de ne plus être une pièce stable et de « retirer » la cheville, quoi que cela signifie).

Pièces stables centralisées – Circle prenant le trône de Tether ?

Cela nous amène donc aux pièces stables centralisées. Pas aussi romantique, mais au moins les choses fonctionnent, non ?

Tether (USDT) est l’OG et est au centre de tout dans l’espace, et est la plus grande paire de liquidités. Pourtant, il continue de faire face à des questions concernant ses réserves et, à la suite de la contagion Terra, son ancrage a chuté à 95 cents.

Il faut dire que Tether n’a jamais manqué de se racheter et a vendu des pans entiers de leurs avoirs sans accroc – une plus grande partie de leurs réserves que la plupart des banques à réserves fractionnaires ne seraient en mesure de gérer. Néanmoins, les propriétaires de pièces stables veulent pouvoir acheter et vendre à 1 $, peu importe où et quand ils le souhaitent.

Circle (USDC) devient ainsi un concurrent plus important, mais reste à la dérive à la deuxième place. J’ai modélisé le graphique ci-dessous pour montrer comment Tether a été érodé vers le bas, avec la montée des alternatives. Cela est dû en grande partie au récit persistant selon lequel des réserves suffisantes ne sont pas détenues.

Contagion 2022

L’année a été difficile pour les marchés de la crypto-monnaie, évidemment. Les écuries sont un assez bon moyen de le montrer, car le capital a fait ses valises et s’est retiré du système.

J’ai tracé comment différentes écuries se sont comportées de janvier à maintenant. C’est un bon moyen de montrer comment Circle a fait des percées dans l’avance de Tether. Avec Tether perdant 10 milliards $ depuis le début de l’année, Circle a en fait augmenté de 2 milliards $.

Binance USD et FTX ?

BinanceUSD (BUSD) est un autre qui a fait son chemin. Jusqu’à 22 milliards $, c’est la septième plus grande crypto-monnaie et la troisième plus grande pièce stable.

Elle est poussée durement par Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde. Récemment, la bourse a retiré l’USDC de la cote et a automatiquement converti tous les avoirs en BUSD, ce qui a contribué à augmenter un peu la capitalisation boursière.

L’honcho de FTX, Sam Bankman-Fried, l’a qualifiée de « deuxième grande guerre des pièces stables ». FTX lui-même prévoit même de lancer sa propre pièce stable.

FTX est le deuxième plus grand échange de crypto-monnaie, et il soulève des questions intéressantes concernant l’avantage d’avoir autant de pièces stables sur le marché. En réalité, je ne suis pas sûr que cela importe tant qu’ils sont tous gérés de manière responsable avec des réserves solides et des rapports transparents – ce que certaines pièces stables font certainement mieux que d’autres.

Conclusion et avenir

Pour conclure, cela a été deux années importantes pour la crypto-monnaie et, par extension, les pièces stables. Ce dernier aide les gens à embarquer dans la crypto-monnaie. En sautant sur la chaîne mais en évitant la volatilité, les pièces stables ont un véritable cas d’utilisation dans une industrie où cela n’est pas toujours garanti.

Je mets cela ensemble maintenant parce que le marché des pièces stables s’est transformé au cours des deux dernières années, mais on a maintenant l’impression que nous entrons dans une nouvelle phase. Binance, FTX et Circle arrivent pour Tether. Les pièces insistent sur le fait que nous avons besoin d’une pièce décentralisée, mais jusqu’à ce qu’un plan soit élaboré qui rende cela même théoriquement possible, ce ne sont que des discussions fantaisistes.

Bien sûr, j’aimerais une pièce décentralisée. J’aimerais aussi me réveiller avec la voix de Beyoncé demain matin. Ces deux choses sont tout aussi improbables en ce moment, donc pour le moment, nous devons discuter des pièces centralisées.

Il sera intéressant de réévaluer ces classements l’année prochaine, quand Dieu sait ce qui se sera passé sur les marchés de la crypto-monnaie. Jusque-là, Tether règne sur le perchoir – mais la meute poursuit dur.