Les signaux de tradings automatisés attirent les investisseurs vers la presale du token ASI à l’approche du 2e trimestre 2023

Les investisseurs sont depuis longtemps intéressés par les marchés des crypto-monnaies en raison de leur rentabilité innée. En fait, les crypto-monnaies sont la classe d’actifs la plus lucrative qui ait jamais existé, en raison de la nature spéculative de la technologie blockchain et de ses capacités innovantes.

La plateforme crypto AltSignals aide depuis longtemps les traders à maximiser les retours sur investissement grâce à des signaux de tradings automatisés. À mesure que la plateforme crypto se développe, elle devrait révolutionner le processus de trading grâce à une série d’outils basés sur l’IA qui prévoit la fluctuation du marché crypto.

La plateforme de crypto-monnaies AltSignals progresse dans le domaine du trading automatisé

Les signaux de trading automatisés ont suscité un intérêt considérable ces dernières années, car des outils algorithmiques tels qu’AltAlgo™ ont aidé les traders de tous niveaux de compétences à maximiser les rendements de leurs investissements. JP Morgan a indiqué en 2020 que plus de 60 % des transactions d’une valeur supérieure à 10 millions de dollars étaient exécutées par des outils de trading automatisés et a récemment déclaré que l’IA pourrait révolutionner les marchés financiers .

AltAlgo™ est l’outil de trading propriétaire publié par AltSignals, une plateforme de crypto-monnaies qui étend son offre de blockchain pour inclure un nouveau protocole de trading automatisé fonctionnant avec l’intelligence artificielle. Les outils de trading automatisés peuvent aider les investisseurs institutionnels et particuliers en condensant des données complexes en un seul signal d’achat ou de vente avec une précision inégalée.

Le token ASI d’AltSignals est désormais disponible lors de sa presale. ASI a été initialement lancé à 0,012 $ et devrait augmenter jusqu’à 0,02274 $ lors de la dernière étape de l’investissement. Le token fera fonctionner les nouveaux services de blockchain de la plateforme de crypto-monnaie, y compris un nouvel outil de trading automatisé et amélioré appelé ActualizeAI.

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals a partagé des signaux de trading rentables avec 50 000 membres de la communauté depuis son lancement en 2017. La plateforme crypto est spécialement conçue pour aider les traders à parcourir les fluctuations du marché. AltAlgo™ a toujours eu une précision de plus de 70% depuis son lancement et a aidé les traders à multiplier par 10 leur portefeuille en 19 mois distincts.

La nouveau système de trading automatisé de la plateforme crypto, ActualizeAI, devrait optimiser davantage le taux de précision des outils existants d’AltSignals. ActualizeAI s’appuie sur des capacités d’apprentissage automatique pour améliorer continuellement la fréquence et la précision des signaux de trading automatisés, ce qui pourrait révolutionner la façon dont les gens tradent sur les marchés crypto.

ActualizeAI va analyser de grandes quantités de données de marché, y compris les niveaux de facteurs, et fournir des signaux de trading automatisés directement à ses utilisateurs. AltSignals a fait ses preuves depuis plus de 5 ans, ce qui a suscité un grand enthousiasme autour du nouveau développement du projet basé sur l’IA.

Comment fonctionne ASI ?

Le token ASI est utilisé pour donner accès à ActualizeAI. Les détenteurs peuvent également staker des tokens ASI sur la plateforme AltSignals pour obtenir un rendement passif sur leur investissement à long terme. Ils peuvent également voter sur des propositions de gouvernance pour de nouvelles initiatives dirigées par la communauté.

Les détenteurs de tokens auront également accès au club des membres AI, offrant de nouveaux avantages multiples aux utilisateurs de la plateforme de crypto-monnaie. Parmi ces avantages figurent des opportunités d’investissement en crypto-monnaie à un stade précoce, où les traders peuvent investir dans des projets Web3 futurs au cours de leurs premières levées de fonds.

Le club des membres AI accueillera également des tournois de trading où les traders pourront concourir pour avoir la chance de gagner des prix crypto importants. Le club permettra également aux membres de tester de nouveaux outils de trading automatisés avant leur sortie officielle, ce qui peut aider à donner aux utilisateurs un avantage sur les autres participants au marché.

ASI peut-il atteindre 0,40 $ en 2023 ?

Le token ASI a des tokenomics déflationnistes et une grande utilité au sein de la plateforme AltSignals. L’offre de la plateforme crypto devrait attirer des niveaux importants de demande, en raison de la rentabilité innée des services fournis.

Non seulement les détenteurs de tokens ASI auront accès à des outils de trading à la pointe de la technologie, mais ils pourront également participer à des opportunités d’investissement précoces lucratives pour de nouveaux projets crypto. La plateforme AltSignals est conçue pour aider ses utilisateurs à réaliser des profits sur le marché de la crypto, ce qui est une raison clé pour laquelle il existe une demande importante pour le token ASI.

Certaines prévisions de prix d’experts pour ASI après la presale de crypto est supérieure à 0,50 $. La prévente permettra une valeur d’ASI à 0,02274 $ avant son lancement sur les marchés d’actifs numériques, ce qui signifie que les investisseurs de la presale réalisent un rendement multiplié par 25 si AltSignals atteint son objectif de prix à moyen terme.

Les protocoles cryptos basés sur l’IA sont-ils la prochaine révolution du secteur ?

L’intelligence artificielle et la blockchain sont des technologies évoluant rapidement qui innovent le monde numérique. Le nombre de projets qui tirent parti de l’intelligence artificielle ne cesse d’augmenter, et bon nombre des principaux projets ont produit des rendements importants au cours des derniers mois.

Fetch.ai (FET) a augmenté de plus de 900 % depuis le début de l’année 2023, et The Graph (GRT) a triplé sa valeur. AltSignals pourrait suivre ce mouvement après la presale du token ASI, qui a déjà attiré 112k $ en seulement 1 jour.

Les protocoles cryptos basés sur l’IA continueront probablement à se développer au cours des mois et des années à venir. L’éventail des cas d’utilisation de l’intelligence artificielle dans le domaine du Web3 s’élargit, et AltSignals semble prêt à révolutionner le trading automatisé en tirant parti de la nouvelle technologie.

ASI vaut-il la peine d’être achetée ?

La presale du token ASI pourrait être une opportunité d’investissement majeure au cours des prochaines années. AltSignals améliore les outils de trading automatisés grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle, ce qui pourrait servir à un nombre grandissant d’utilisateurs alors que le marché des crypto-monnaies entre dans sa prochaine phase haussière. Les investisseurs qui participent à la presale d’ASI devraient ainsi bénéficier de retours sur investissement importants.

Le token est actuellement disponible au prix de 0,012 $, cependant, il augmentera avant la fin de la presale. Quel que soit le prix auquel les investisseurs achètent l’ASI, il semble certainement être un excellent achat seulement par son utilité.