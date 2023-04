La prévision du prix du bitcoin vise des sommets et le nouveau token ASI le suit dans sa course

La hausse de 50 % de la BTC a entraîné une reprise du marché des crypto-monnaies

AltSignals (ASI) est un nouveau token très prometteur.

ASI devrait surpasser le pourcentage de hausse du BTC au cours des mois et des années à venir

Après quelques fluctuations significatives sur les marchés cryptos, la prévision du prix du bitcoin prévoit une nouvelle hausse. Cependant, les experts suggèrent que le nouveau token d’AltSignals, ASI, devrait dépasser la prévision du prix du Bitcoin en termes de pourcentage avant la fin de l’année.

AltSignals est une plateforme de trading de haute qualité qui étend son offre blockchain. Voici pourquoi elle pourrait être le projet le plus performant de ce type à partir de 2023.

AltSignals se lance pendant une phase de reprise générale des marchés

La prévision du prix du Bitcoin est devenue haussière après une évolution prometteuse au début de l’année 2023. Le BTC a augmenté de plus de 50 % par rapport à ses récents niveaux les plus bas et a été le facteur d’une reprise générale sur le marché des crypto-monnaies.

Après que de nombreux altcoins aient chuté de plus de 90 %, la reprise du BTC a permis des gains globaux sur le marché des crypto-monnaies. Cela arrive à un moment où AltSignals, une communauté de trading crypto très réussie, lance son événement de presale crypto.

Le token ASI a un potentiel élevé de rendements futurs, en particulier lorsque le marché crypto se rétablit à la suite d’une prévision haussière du prix du Bitcoin. Une reprise du BTC signifie généralement le début de cycles haussiers sur le marché des crypto-monnaies, et ASI est bien positionné pour en bénéficier au cours des mois et des années à venir.

Qu’est-ce que le bitcoin ?

Le bitcoin (BTC) est la première crypto-monnaie basée sur la blockchain. La blockchain Bitcoin utilise un protocole proof of work pour permettre un consensus dans un réseau informatique distribué. Ce processus est très complexe par sa conception, et les coûts économiques liés à l’annulation du mécanisme de consensus rendent pratiquement impossible toute attaque contre le réseau BTC.

Depuis son lancement en 2009, le BTC est devenu la plus importante crypto-monnaie en termes de valeur boursière et a été adopté par des gouvernements et des institutions financières du monde entier. Le taux de progression de la prévision du prix du bitcoin témoigne de sa rareté innée , il n’y aura que 21 millions de BTC, ce qui signifie qu’une demande en constante augmentation est destinée à faire augmenter le prix.

Prévision du prix du bitcoin : Le BTC peut-il dépasser les 30 000 $ en 2023 ?

La prévision du prix du bitcoin pour 2023 vise 30 000 $ comme niveau clé. Si le BTC peut franchir la résistance à 29 000 $, il est probable qu’il atteigne 30 000 $ et plus avant la fin de l’année.

Qu’est-ce qu’AltSignals?

AltSignals est l’une des plus grandes communautés de trading sur le marché crypto du Web3. La plateforme a toujours fourni des signaux de trading rentables à ses utilisateurs depuis 2017 et à des résultats impressionnants. Par exemple, le rapport sur les contrats à terme de Binance pour février 2023 a montré un taux de gain de 90%.

Le projet étend maintenant son offre et introduira plusieurs fonctionnalités utiles à sa communauté de traders sur le marché des crypto-monnaies. Le token ASI, qui est lancé à 0,012 $ pendant la presale, fait partie intégrante de ce développement.

Comment l’écosystème utilisera-t-il l’ASI ?

Le token ASI donnera à ses détenteurs un accès exclusif à des signaux de trading premium sur le marché des crypto-monnaies en utilisant ActualizeAI. ActualizeAI est un outil de développement révolutionnaire basé sur l’IA combinant plusieurs technologies de pointe avec les données du marché crypto. Après avoir analysé une grande variété d’indicateurs différents, ActualizeAI générera des signaux de trading rentables sur une base cohérente.

L’ASI peut être utilisé pour accéder au Club des membres AI. Cette offre premium accordera une participation précoce aux nouveaux outils de trading d’AltSignals. Avec des profits importants déjà réalisés grâce aux outils d’IA d’AltSignals, cette fonctionnalité peut donner aux traders un véritable avantage sur les marchés cryptos.

En détenant le token ASI et en rejoignant le club des membres AI, les utilisateurs peuvent accéder à des opportunités d’investissement exclusives et bien plus encore. Les membres peuvent même aider l’équipe de développement d’AltSignals à améliorer leurs outils en participant aux premiers tests et en partageant leurs commentaires avec l’équipe.

L’ASI pourrait-elle atteindre 1 $ en 2023 ?

Le token ASI est un projet existant solide qui évolue encore plus. AltSignals a une grande base d’utilisateurs existants et une utilité de token étendue, ce qui en fait une opportunité d’investissement majeure au cours des prochaines années.

La presale crypto d’AltSignals fera augmenter le prix d’ASI de 0,012 $ à 0,02274 $ avant que le token ne soit côté sur les bourses. À ce stade, le prix d’ASI pourrait exploser, surtout si le développement de l’IA coïncide avec la hausse des prix sur l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

Les experts prévoient un niveau de prix de 1 $ pour le token ASI avant la fin de 2023 soit une hausse de prix multiplié par 45 par rapport à la fin de la presale. En tant que projet communautaire important qui utilisera à l’avenir des outils d’ IA avancés, AltSignals a certainement un potentiel énorme.

Prévisions de prix AltSignals vs. Bitcoin : Pourquoi acheter ASI ?

Le Bitcoin devrait permettre une reprise des marchés cryptos, et il est peu probable qu’il dépasse AltSignals en 2023 et au-delà si un marché haussier s’installe. Les premiers investisseurs dans la presale crypto ASI peuvent s’attendre à des rendements importants au cours des prochaines années, car le projet combine plusieurs technologies révolutionnaires pour offrir une expérience de trading complète aux utilisateurs.

AltSignals a le potentiel de devenir un projet de trading d’IA leader de l’industrie sur la blockchain. Cependant, un nombre limité de tokens ASI est libéré pendant l’événement de presale, et c’est le premier arrivé, premier servi. Le token ASI pourrait être le meilleur achat de 2023, alors que les investisseurs se préparent à la prochaine hausse du marché des crypto-monnaies.