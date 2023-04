Les traders de crypto-monnaies s’impliquent dans le nouveau token d’AltSignals, ASI

Il peut être difficile de parcourir les marchés des crypto-monnaies en raison de leur instabilité et leurs réactions aux incidents économiques et politiques qui les affectent. Cette instabilité est également provoquée par la nature spéculative des projets auxquels les crypto-monnaies sont liées, avec de nouvelles technologies de pointe appliquées très nouvelles, mais avec des résultats potentiellement révolutionnaires pour l’avenir.

AltSignals est l’une de ces plateformes qui adopte de toutes nouvelles technologies, tout en lançant la presale de son nouveau token, ASI. Voici pourquoi les traders de crypto-monnaies se pressent déjà pour s’impliquer de cette opportunité unique et passionnante.

AltSignals : Simplifier le trading en ligne

AltSignals a été lancé en 2017 et s’est rapidement transformé en une communauté de trading en ligne réussie, qui compte aujourd’hui 52 000 membres. La plateforme fournit des conseils sur le trading, y compris les meilleurs investissements d’entrée de gamme et les prix cibles que sa communauté devrait suivre avant d’acheter ou de vendre. Le nouvel indicateur de trading algorithmique AltAlgo™ est conçu pour aider les membres à maximiser la rentabilité de la nature instable du marché des crypto-monnaies.

Parallèlement à cette capacité importante, AltSignals exploite la puissance de l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer encore la qualité de ses signaux et commencer à révolutionner le marché des signaux de trading avec sa série d’outils ActualizeAI.

Pour aider AltSignals à être le leader de la révolution crypto basé sur l’IA, l’entreprise lance actuellement sa coin ASI au cours d’une presale en 5 phases avant d’arriver sur les marchés boursiers plus tard en 2023. Les détenteurs de coins ASI bénéficient de plusieurs avantages, notamment un accès exclusif aux signaux ActualizeAI et l’adhésion au Club ActualizeAI.

L’ASI peut-il atteindre 1 $ en 2023 ?

La phase de presale bêta a lancé le nouveau token, ASI, au prix de 0,012 $, une valeur qui devrait augmenter au cours de la presale pour atteindre 0,02274 $. La tokenomic déflationniste et l’utilité intégrée à la plateforme AltSignals, que la capacité d’IA améliorera également, devraient faire d’ASI la révolution des projets Web3 basés sur l’IA.

Le riche potentiel d’ASI pourrait le faire augmenter lorsqu’il atteindra les marchés boursiers après la presale, et certains analystes prédisent que l’ASI pourrait atteindre la barre de 1 $ d’ici la fin de l’année. Même s’il n’atteint pas ce seuil, les premiers investisseurs auront très probablement un bon retour sur leur mise de fonds initiale pendant la presale.

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals est l’une des plus grandes communautés de trading en ligne de Web3, aidant les investisseurs à réaliser des profits constants en parcourant les tendances du marché. Le lancement du token ASI permettra l’évolution des opérations de la blockchain pour tous les AltSignals, ainsi que la série d’outils ActualizeAI.

ActualizeAI combine des algorithmes d’apprentissage automatique qui parcourent continuellement les marchés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour fournir les données les plus récentes, alimentées par un outil de modélisation prédictive et fusionnées avec le traitement du langage naturel (NLP) pour fournir des signaux très précis à la communauté AltSignals.

Les résultats des signaux activés par ActualizeAI sont des niveaux impressionnants de données qui déterminent le meilleur point d’entrée pour les investisseurs à la recherche de nouvelles transactions aux meilleurs prix d’achat/de vente. L’accès aux outils est disponible pour tous les détenteurs de tokens ASI.

Comment fonctionne ASI ?

En plus de débloquer l’accès aux signaux d’ActualizeAI, les détenteurs de coins peuvent choisir de devenir membres du club ActualizeAI. Cela débloque l’accès à certaines des opportunités cryptos les plus lucratives, y compris les meilleurs événements de presale et les ventes p2p les plus rentables.

De plus, les détenteurs de coins ASI peuvent faire fructifier leurs avoirs en obtenant des récompenses en crypto-monnaie avec deux moyens. Tout d’abord, le programme Innovate2Earn incite les utilisateurs à donner leur avis sur les nouvelles fonctionnalités pendant les tests bêta. Les tokens cryptos sont octroyés pour ceux qui testent et commentent l’utilisabilité et la faisabilité de chaque système avant d’obtenir une utilisation exclusive lorsque de nouveaux ajouts à l’écosystème sont lancés pour une période limitée.

Enfin, ASI est un token de gouvernance en plus d’avoir une utilité importante dans AltSignals. Cela permet à tous les détenteurs de coins d’avoir un droit de vote sur la gouvernance de la plateforme et son orientation stratégique future. Cette orientation communautaire est au cœur de l’attrait global de l’ASI en matière d’investissement.

L’IA pourrait-elle être la prochaine grande nouveauté dans le trading de crypto-monnaies ?

La technologie blockchain et l’IA n’en sont qu’à leurs débuts. La puissance de chacune d’entre elles n’a pas encore été pleinement exploitée, et les projets cryptos semblent certainement prêts à jouer un rôle important dans le développement de l’IA. Les analystes suivront avec grand intérêt les progrès de l’adoption par Altsginals de la technologie de l’IA dans l’arène de la blockchain.

L’IA est conçue pour analyser des ensembles de données complexes et volumineux, et évoluer et apprendre en permanence. Cela améliore ainsi la précision de ses signaux, et la blockchain fournissant une énorme base de données décentralisée à exploiter. Les deux technologies sont considérées comme se complétant l’une l’autre, avec de riches dividendes à la clé.

AltSignals semble très bien positionné pour exploiter rapidement le potentiel des deux technologies et devenir l’un des principaux fournisseurs d’IA dans le secteur du trading de crypto-monnaies et dans le monde plus large de la blockchain. Cette utilisation innovante des deux technologies pourrait rapidement faire d’AltSignals une révolution.

ASI vaut-il la peine d’être achetée ?

La presale du token ASI est une opportunité d’investissement exceptionnelle car elle va de pair avec un projet crypto ambitieux et leader. Elle bénéficie du soutien d’un acteur important dans le monde de la crypto.

La nouvelle série d’outils d’AltSignals basée sur l’IA peut aider les traders de crypto à maximiser leurs profits plus facilement. Comme il est peu probable que ce nouveau token ASI revienne aux bas prix de sa presale, il est temps pour les investisseurs de s’impliquer au prix actuel, avec des dividendes anticipés dans le futur.