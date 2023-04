L’investissement de Metacade atteint $16.35m et la hausse des crypto-monnaies continue

L’actualité du marché des crypto-monnaies a annoncé ces dernières semaines la reprise des marchés avec le cycle haussier des crypto-monnaies prenant de l’ampleur. L’amélioration des conditions est la plus importante dans le secteur GameFi, qui continue d’enregistrer des gains impressionnants parmi les grands noms du secteur des jeux cryptos.

Cependant, la véritable bonne nouvelle du marché crypto est celle de l’arcade de jeux virtuels play-to-earn (P2E), Metacade (MCADE) a dépassé les attentes lors de sa récente presale, qui a recueilli $16.35m. MCADE devrait afficher des résultats impressionnants lorsqu’il sera coté sur les principaux marchés de crypto-monnaies Uniswap et Bitmart en avril 2023.

Les mécanismes de gains complets de Metacade sont inégalés dans le secteur GameFi, ce qui en fait l’une des opportunités d’investissement les plus intéressantes avec le cycle haussier des crypto-monnaies qui s’accélère.

Tout ce qu’il faut savoir sur la cotation en bourse de crypto-monnaies MCADE

La presale de tokens de Metacade, qui a connu un énorme succès, a généré une énorme ampleur parmi ses investisseurs en phase de démarrage, qui semble vouloir se répandre dans la conscience du public alors que le token se prépare à être listé sur les principaux échanges de crypto-monnaies. L’IDO de MCADE devrait être lancé cette semaine, avec le token listé sur UniSwap à 0,022 $.

Cette plateforme P2E très attendue combine certaines des expériences de jeu en ligne les plus addictives que l’on puisse trouver sur la blockchain avec un grand système de récompenses en crypto-monnaie qui offre aux utilisateurs des possibilités inégalées de gagner un revenu passif en ligne pendant qu’ils jouent.

En plus de la cotation sur UniSwap le 6 avril, le token MCADE sera également listé sur Bitmart en avril et MEXC début mai. Ces prochaines cotations pourraient produire des hausses d’achat pour le token, l’aidant à illustrer sa réputation comme l’un des nouveaux investissements les plus performants de 2023.

Les premiers investisseurs en presale obtiennent des tokens MCADE pour la somme intéressante de 0,008 $, d’autres investisseurs se sont impliqués pendant l’ICO à un prix plus élevé en raison de la rapidité avec laquelle la demande s’est répandue pendant la presale. Avec la vente totale de chaque phase de la presale, la rareté du token lors de sa cotation et les projets extrêmement attrayants, MCADE semble prêt à évoluer dans les semaines et les mois à venir pour atteindre des niveaux sans précédent.

Jusqu’où le MCADE ira-t-il cette année ?

La révolution GameFi continue de faire les gros titres du marché des crypto-monnaies et la l’évolution des crypto-monnaies prend de l’ampleur. Metacade arrive donc au bon moment pour générer d’énormes revenus. Le projet a attiré l’attention d’experts impatients afin de voir si MCADE peut tenir ses promesses et franchir la barre de 1 $ d’ici à la fin de 2023.

L’expérience de jeu diversifiée offerte par la plateforme lui confère un avantage concurrentiel par rapport aux autres titres GameFi, qui s’appuient principalement sur un seul titre ou une seule expérience de jeu pour attirer les fans. Avec une valeur boursière globale de 2 milliards de dollars nécessaire pour que MCADE atteigne 1 $, il a beaucoup de travail à faire pour atteindre cette étape, et il y a de grandes chances qu’il y arrive.

Ce potentiel de prix s’explique par toutes les mesures incitatives disponibles pour fidéliser les utilisateurs, en particulier en dehors du domaine traditionnel du P2E. En conséquence, son système de récompenses complet devrait améliorer continuellement l’expérience de l’utilisateur, conduisant probablement à une augmentation de la demande pour MCADE en tant que token utilitaire, avant même qu’il ne réalise sa valeur en tant que monnaie de gouvernance.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade s’apprête à révolutionner l’espace de jeu en ligne en développant l’arcade de jeux virtuelle P2E la plus importante, se positionnant ainsi comme un membre essentiel du secteur GameFi en plein essor. L’ambitieux white paper de Metacade expose ses objectifs de développer la plus grande communauté en ligne d’amateurs de jeux et de crypto-monnaies grâce à son système de récompenses innovant qui offre plusieurs opportunités aux utilisateurs de gagner des revenus, non seulement avec le gameplay, mais aussi avec le token staking et l’interaction sociale avec la communauté.

Le token natif MCADE offre aux investisseurs une opportunité passionnante et unique grâce à son utilité étendue, à sa tokenomic exceptionnelle et à son offre limitée qui devrait faire augmenter le prix du MCADE très rapidement.

Comment fonctionne MCADE ?

MCADE est le token natif de l’écosystème Metacade et permet toutes les fonctions diverses et variées de la plateforme. En plus d’être le moyen d’échange sur la plateforme, MCADE fait fonctionner le système de récompenses. Ce niveau élevé d’utilité garantit que la demande de tokens restera constante au fur et à mesure que la base d’utilisateurs rejoindra la plateforme, jusqu’à atteindre le point où l’offre sera dépassée.

En plus de la grande utilité offerte par le MCADE, il permet également l’une des fonctions les plus attrayantes et les plus innovantes de la plateforme, les Metagrants. Ce système permet aux développeurs de demander un financement en crypto-monnaie pour soutenir le développement de nouveaux titres exclusivement pour Metacade. Chaque proposition est mise en commun avant d’être soumise au vote de la communauté MCADE. Les titres qui obtiennent le plus de votes sont développés avec l’aide d’un financement en crypto-monnaie pour soutenir les projets.

Cela contribue à la fidélisation des utilisateurs grâce à la base évolutive régulière de nouveaux titres passionnants, tout en veillant à ce que les membres se sentent pleinement impliqués dans le développement continu de la plateforme.

MCADE est-il un bon investissement ?

Alors que la hausse des crypto-monnaies continue et commence à faire les gros titres des actus du marché des crypto-monnaies, Metacade est bien positionné pour poursuivre son incroyable et passionnant projet. Son lancement imminent sur deux des bourses de crypto-monnaies les plus connues pourrait être la première étape du succès intégral de MCADE grâce au soutien de son écosystème P2E innovant et à sa vision impressionnante de l’avenir des jeux cryptos.

Metacade s’est déjà imposé comme un signe de réussite dans l’innovation du Web3. Cela devrait se poursuivre alors que le projet entame la prochaine phase passionnante pour devenir l’une des opportunités d’investissement crypto les plus rentables de 2023.