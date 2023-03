L’industrie du GameFi est prête à exploser en 2023 : Voici les 12 meilleurs tokens de crypto-monnaie GameFi dans lesquels investir maintenant

2023 pourrait être l’année du véritable décollage de GameFi. De plus en plus de projets GameFi passionnants rejoignent le domaine, et l’industrie traditionnelle du gaming semble destinée à changer pour toujours.

Les meilleurs projets GameFi offrent des récompenses financières intégrées aux joueurs de différents genres. Pour tous ceux qui cherchent à investir à long terme dans le gaming blockchain, voici 12 des meilleurs projets que le secteur a à offrir :

Metacade (MCADE)

Stepn (GMT)

Illuvium (ILV)

ApeCoin (APE)

Decentraland (MANA)

Axie Infinity (AXS)

Yield Guild Games (YGG

Sandbox (SAND)

My Neighbour Alice (ALICE)

Game of Silks (SILKS)

Splinterlands (SPS)

AltSignals (ASI)

1. Metacade (MCADE)

Qu’est-ce que MCADE ?

Metacade contiendra la plus grande sélection d’expériences de jeu blockchain dans le Web3, car le nouveau projet GameFi abritera de nombreux jeux différents play-to-earn. Contrairement aux jeux en ligne traditionnels, Metacade permet à chacun de gagner des récompenses dans le jeu tout en s’amusant et en rivalisant.

Une grande variété de titres est disponible dans cette arcade du metaverse, combinant le jeu occasionnel et le jeu compétitif. Il s’agit d’une expérience GameFi vraiment complète. En offrant des incitations avancées et en affichant les dernières tendances en matière de gaming de blockchain, le projet vise à devenir une plateforme centrale pour les utilisateurs de Web3.

La fonction Create2Earn de Metacade récompensera les créateurs de contenu avec des tokens MCADE pour leurs contributions à la communauté. Il peut s’agir de critiques de jeux, de partage d’alpha et de conseils, ou encore d’interaction avec les messages des autres membres.

De plus, Metacade publiera des postes ouverts dans certaines des start-ups les plus prometteuses du Web3. Cela permet aux fans de crypto-monnaies de démarrer une carrière dans le Web3, car la fonction Work2Earn de Metacade est conçue pour élargir le développement de la blockchain, ce qui peut aider à favoriser le niveau global d’innovation dans le secteur au fil du temps.

Le programme Metagrants de Metacade est également spécialement conçu pour aider à faire avancer GameFi. La communauté peut voter pour décider quels nouveaux jeux blockchain sont les meilleurs avant que le projet ne fournisse un financement à l’équipe de développement. Cela permet de s’assurer que les meilleurs projets GameFi peuvent se développer et atteindre le marché.

Pourquoi acheter MCADE ?

Le token MCADE vient d’être lancé lors d’une presale. La presale de MCADE a été un énorme succès jusqu’à présent, puisque le projet a levé $12.9m en 17 semaines depuis le début de la presale.

Le succès de la presale de MCADE témoigne de l’attractivité de son offre, puisque les joueurs de blockchain du monde entier peuvent accéder à une vaste plateforme qui offre de généreuses récompenses en crypto-monnaies. Les jeux Web3 n’offrent généralement qu’une seule option de jeu, mais Metacade en propose plusieurs.

Pour l’instant, le prix de MCADE est seulement de $0.02 et il est dans la phase finale de la presale avant la cotation sur les bourses. Les experts prévoient des gains importants pour le nouveau token, car son offre unique au sein de Web3 pourrait lui permettre de devenir l’un des meilleurs projets GameFi de ce domaine.

2. STEPN (GMT)

Qu’est-ce que GMT ?

STEPN est un écosystème innovant qui permet de gagner des récompenses en accomplissant des étapes de mission sur la plateforme StepN. Le système de récompense innovant de StepN n’exige aucune contribution monétaire de la part de ses utilisateurs et ne demande que quelques secondes d’effort pour compléter chaque étape.

Le modèle d’incitation révolutionnaire de STEPN a suscité un grand intérêt lors du lancement du token STEPN en 2022. La plateforme offre à ses utilisateurs des récompenses financières en temps réel pour ce qu’ils font tous les jours.

En utilisant STEPN, les utilisateurs peuvent se déplacer plus rapidement et voyager moins qu’avec les systèmes traditionnels, ce qui leur permet de maximiser leurs profits avec un minimum d’effort. StepN devient rapidement le leader de l’industrie, modifiant le modèle de gamin play to earn blockchain afin d’incorporer de nouvelles utilisations sociales.

Pourquoi acheter GMT ?

La plateforme STEPN est une modification unique et innovante des mécanismes de jeu de la blockchain, ce qui pourrait en faire l’un des meilleurs projets GameFi dans le domaine crypto.

Après avoir atteint son plus haut niveau historique à 4 $ pendant l’hiver crypto de 2022, STEPN est maintenant évalué à seulement 0,40 $. Les experts prévoient des gains de plus de 10 fois pour le nouveau token à mesure qu’il récupère son précédent sommet et entre dans la découverte des prix au cours des prochaines années.

3. Illuvium (ILV)

Qu’est-ce qu’ILV ?

Illuvium, ou ILV, est un jeu blockchain construit sur la plateforme Ethereum. Il s’agit d’un monde fantastique situé dans un grand metaverse ouvert qui permet aux joueurs d’explorer librement l’impressionnant paysage virtuel. Illuvium associe des graphismes réalistes à une intrigue approfondie pour maintenir l’intérêt des joueurs, ce qui en fait l’un des jeux GameFi les plus recherchés.

Les joueurs peuvent collecter des créatures rares appelées Illuvials, les combattre et les échanger dans l’arène des Illuvials pour obtenir des récompenses en crypto-monnaies. En formant des guildes et des alliances collaboratives, les joueurs peuvent jouer directement avec d’autres joueurs de la blockchain, ce qui ajoute un élément coopératif au jeu.

Illuvium permet également aux joueurs d’échanger des objets de collection sous forme de tokens non fongibles (NFT), tels que IlluviCrafts et IlluviShares. L’ajout de la technologie blockchain garantit que tout le gameplay est transparent et sécurisé, permettant aux joueurs de recevoir instantanément des récompenses pour leurs victoires qui ont une valeur financière innée.

Pourquoi acheter ILV ?

Illuvium a été décrit comme un jeu de qualité sur la blockchain grâce à ses graphismes avancés et à sa grande carte en monde ouvert. Les joueurs fantasy peuvent profiter d’un vaste monde ouvert rempli de nouvelles expériences tout en bénéficiant des avantages de la blockchain grâce à la propriété des joueurs sur les objets du jeu et les récompenses en monnaie numérique.

C’est l’un des meilleurs projets GameFi de ces dernières années, et l’équipe d’Illuvium a progressé rapidement. Le token ILV a atteint un sommet historique de près de 2 000 $ pendant le marché haussier de 2021 et se retrouve maintenant sous la barre des 100 $. Il pourrait s’agir d’un excellent point d’entrée pour l’un des tokens GameFi les plus prometteurs en 2023.

Avec seulement 2,2 millions de tokens ILV en circulation, il s’agit de l’une des crypto-monnaies GameFi les plus rares du Web3. La demande pour Illuvium augmente, et les investisseurs peuvent être sûrs qu’ILV, la monnaie du jeu, récupérera une grande partie de sa valeur antérieure, alors qu’elle vise à franchir la barre des 1 000 $.

4. ApeCoin (APE)

Qu’est-ce que l’APE ?

ApeCoin (APE) est un nouveau token qui représente la Fondation APE. Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’un projet GameFi, ApeCoin a pour objectif d’ouvrir une nouvelle ère pour Internet en encourageant le développement de communautés basées sur le metaverse. La Fondation APE a ainsi soutenu plusieurs projets de financement de jeux majeurs, dont Otherside.

Otherside est un metaverse ouvert, considéré comme l’un des meilleurs projets GameFi actuellement en cours de développement. Le jeu est un monde de réalité virtuelle rempli de quêtes passionnantes et de paysages époustouflants, permettant aux joueurs de gagner des récompenses en crypto-monnaie pour leur progression dans le jeu.

La Fondation APE, inspirée par la collection NFT du Bored Ape Yacht Club (BAYC) de Yuga Labs, est l’organisation autonome décentralisée ( DAO ) qui aide à gouverner le développement de Otherside et d’autres projets au sein de l’écosystème APE. Cela lui confère un rôle important dans la progression des entreprises GameFi dans le Web3.

Pourquoi acheter APE ?

APE est l’un des tokens de gouvernance les plus populaires du Web3. Tous les détenteurs obtiennent des droits de vote dans l’ApeCoin DAO, qui détermine la façon dont la Fondation APE agit. Compte tenu des succès précédents de l’équipe derrière le projet, il s’agit d’un cas d’utilisation solide pour un token de crypto-monnaie.

La valeur de l’APE devrait augmenter considérablement avant la sortie d’Otherside, un projet GameFi très attendu. Les contributions apportées par la Fondation APE pourraient révolutionner à terme l’industrie traditionnelle du gaming, car l’écosystème du gaming sur blockchain va développer grâce à la possibilité de gagner des actifs dans le jeu tout en explorant des mondes virtuels.

Pour l’instant, le token APE est évalué à 5 $. Étant donné que le token a été lancé en 2022, il a un potentiel important pour les rendements futurs, car il n’a pas encore pleinement intégré la découverte des prix au cours d’un marché haussier de la crypto-monnaie. Par conséquent, le token APE pourrait être une excellente option pour quiconque cherche à investir dans l’avenir des jeux basés sur le metaverse.

5. Decentraland (MANA)

Qu’est-ce que MANA ?

Decentraland (MANA) est un monde virtuel sur la blockchain Ethereum. Il permet aux utilisateurs de créer, d’expérimenter et de monétiser du contenu et des applications dans un environnement virtuel. Cette offre unique est l’une des principales raisons pour lesquelles Decentraland est devenu l’un des principaux projets GameFi dans le Web3, car tout le monde peut construire des créations personnalisables avec des terrains achetés.

Decentraland s’appuie sur les NFT de jeu pour fournir des droits de propriété sur les actifs du jeu, y compris les parcelles de terrain et d’autres articles à posséder tels que les bâtiments, les œuvres d’art, les vêtements et les accessoires créés par les utilisateurs de Decentraland.

MANA est le token natif de Decentraland, qui peut être utilisé pour des transactions au sein de l’univers ou converti en actifs. Contrairement aux jeux vidéo traditionnels, Decentraland permet à quiconque d’acheter, de vendre et d’échanger des parties entières de cartes. Les joueurs disposent ainsi d’un pouvoir de construction de l’univers plus important que jamais.

Pourquoi acheter MANA ?

MANA est l’un des principaux projets GameFi en raison de son offre unique, qui pourrait s’étendre à d’autres services au fil du temps. La plateforme Decentraland propose de nombreux projets GameFi différents et des expériences personnalisées, notamment des jeux d’argent de type Las Vegas et des parcours difficiles.

Decentraland a le potentiel de se développer au fil du temps, car la plateforme basée sur un navigateur est entièrement pilotée par ses utilisateurs. N’importe qui peut acheter des terrains sur Decentraland en utilisant des tokens MANA, ce qui confère à MANA une utilité innée et la capacité de faire face à une demande en constante augmentation.

Pour l’instant, le prix de MANA se situe à 0,60 $ après avoir chuté de 90 % par rapport à son sommet historique. Il fait face à une forte résistance alors qu’il tente de récupérer son ancien niveau de prix, mais de nombreux experts suggèrent qu’il atteindra de nouveaux sommets au fil du temps. Cela en fait l’une des meilleures crypto-monnaies GameFi à acheter en ce moment.

6. Axie Infinity (AXS)

Qu’est-ce qu’AXS ?

Axie Infinity (AXS) est un jeu de collection basé sur la blockchain où les joueurs peuvent acheter, élever et combattre des créatures fantastiques appelées Axies dans un environnement virtuel. Les Axies ont des caractéristiques uniques qui peuvent être débloquées en accomplissant diverses tâches et en relevant divers défis.

En jouant à Axie Infinity, les joueurs peuvent maximiser la puissance de leurs Axies en collectant et en échangeant des NFT supplémentaires. Cela peut donner aux joueurs un avantage au combat et les aider à gagner des récompenses en jeu sous la forme de tokens AXS.

L’AXS, en plus d’être utilisé pour récompenser les joueurs pour leurs progrès, sert de monnaie principale pour les transactions au sein de la marketplace Axie Infinity. L’AXS permet aux utilisateurs de collectionner et d’échanger plus facilement des Axies rares afin de constituer la meilleure collection, capable de battre tous les concurrents.

Pourquoi acheter AXS ?

Axie Infinity est devenu la plateforme GameFi la plus utilisée dans le Web3 pendant 2021. Elle a commencé à attirer près de 2 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, ce qui prouve qu’il s’agit de l’un des meilleurs projets GameFi en termes d’intéressement.

Cependant, le prix de l’AXS a récemment souffert du hacking du pont Ronin, un protocole GameFi unique spécialement conçu pour soutenir le jeu. Il s’agit du plus important hacking de l’histoire du Web3, qui a entraîné la perte de plus de 600 millions de dollars de fonds d’utilisateurs. Alors qu’il valait 160 $ par token, le prix de l’AXS n’est plus que de 10 $.

L’équipe d’Axie Infinity a déjà amélioré le protocole de sécurité de la plateforme, et le jeu continue d’attirer un nombre important de joueurs. De nombreux investisseurs ont suggéré qu’AXS se redresserait avec le temps, faisant du niveau de prix de 10 $ un excellent point d’entrée à long terme.

7. Yield Guild Games (YGG)

Qu’est-ce que YGG ?

Yield Guild Games (YGG) soutient les jeux basés sur la blockchain en se concentrant sur le rapprochement des joueurs et de l’économie crypto. En tant que DAO, l’objectif principal du projet est de collecter des NFT dans le jeu en vue de les optimiser pour les économies du jeu et de réaliser des bénéfices pour les actionnaires.

YGG achète des actifs dans le jeu, qu’il s’agisse de terrains virtuels, d’objets de collection rares, etc. Le projet loue ensuite ces actifs aux joueurs, qui échangent le token natif du projet GameFi concerné pour les utiliser.

L’idée de base de Yield Guild Games est que, comme les meilleurs projets GameFi deviennent de plus en plus populaires au fil du temps, la valeur des actifs en jeu augmente en raison de la rareté croissante et de l’augmentation de la demande. Yield Guild Games possède une grande collection d’objets de collection NFT sur diverses plateformes GameFi et a un objectif important de croissance future.

Pourquoi acheter YGG ?

Le token YGG a culminé à 10 $ pendant le marché haussier de 2021 et a depuis chuté à 0,30 $. Cela est dû en grande partie à un hiver crypto généralisé qui a affecté une grande partie du marché, y compris les NFT de collection et toutes les crypto-monnaies GameFi.

La baisse du prix de Yield Guild Games est liée à ce phénomène, car la valeur des actifs du jeu a un impact sur la DAO et son token de gouvernance. La DAO repose sur l’idée que les NFT du jeu prendront de la valeur au fil du temps. Pendant le jeu, les NFT peuvent devenir moins chers pour attirer des utilisateurs internationaux.

Les NFT existants et rares sont très susceptibles d’augmenter par rapport aux niveaux de prix du début de l’année 2023.

Yield Guild Games devrait augmenter à partir du prix de 0,30 $, ce qui en fait l’un des meilleurs projets GameFi à acheter maintenant. Le token YGG est directement influencé par le succès de l’ensemble du secteur gaming blockchain, ce qui en fait une opportunité d’investissement intéressante.

8. Sandbox (SAND)

Qu’est-ce que Sandbox ?

Le metaverse Sandbox permet de se réunir pour créer, posséder et monétiser leurs propres expériences de jeux vidéo. La plateforme intègre la blockchain, des actifs de jeu en 3D et des récompenses en crypto-monnaie pour un contrôle et une propriété sans précédent des utilisateurs sur le contenu.

Le token ERC-20 SAND permet aux joueurs de Sandbox de créer, d’acheter, d’échanger et de monétiser des jeux personnalisés. Il peut s’agir d’objets à collectionner, d’éléments de construction du monde et même de jeux complets avec des règles personnalisables. L’écosystème SAND met l’accent sur l’autonomisation dans le jeu numérique, en permettant aux créateurs de gagner des récompenses lorsqu’ils partagent leurs idées de jeu avec d’autres.

Sandbox encourage un environnement équitable qui favorise l’échange de créations sur le marché libre, car l’écosystème de Sandbox comprend une marketplace NFT intégrée où les développeurs de jeux peuvent vendre leurs créations. Le token SAND est le moyen d’échange de la plateforme, minimisant les frais des développeurs et récompensant les utilisateurs pour leur créativité.

Pourquoi acheter Sandbox ?

En donnant la priorité au contenu généré par l’utilisateur (UGC), Sandbox est devenu l’un des meilleurs projets GameFi du Web3. SAND est actuellement la crypto GameFi la plus valorisée d’un point de vue boursier, ce qui démontre la popularité et le caractère unique de cette forme de jeu.

Beaucoup ont décrit Sandbox comme un jeu similaire à Minecraft, mais avec des avantages financiers intégrés. Comme Minecraft a un attrait mondial, les investisseurs peuvent être sûrs que Sandbox aura un niveau de demande similaire au fil du temps.

Pour l’instant, le token SAND vaut 0,70 $. En tant que l’un des principaux tokens GameFi, il devrait retrouver son niveau record de 7,50 $ au cours des prochaines années. Par conséquent, le niveau de prix de 0,70 $ pourrait être l’occasion idéale de s’impliquer à long terme.

9. My Neighbour Alice (ALICE)

Qu’est-ce qu’ALICE ?

My Neighbour Alice (ALICE) est un nouveau type de plateforme de gaming blockchain qui permet aux utilisateurs de collaborer et de créer leurs propres mondes virtuels. Les joueurs peuvent concevoir des avatars, personnaliser des propriétés et enrichir des actifs, le tout à l’aide de NFT.

ALICE dispose d’une économie unique avec le token ALICE, permettant aux utilisateurs d’échanger des objets ou de collaborer à des projets coopératifs. My Neighbour Alice utilise une combinaison innovante de technologie blockchain, de gestion des actifs numériques et de smart contracts pour permettre à ses utilisateurs de vivre une expérience de jeu complète.

Cette plateforme unique est ouverte aux joueurs de tous niveaux pour des aventures sans fin sur la blockchain. Elle est conçue pour faire évoluer les marchés des jeux traditionnels et de la blockchain, car le jeu reprend un genre populaire et le remodèle, permettant d’échanger des actifs dans le jeu et d’obtenir des récompenses financières.

Pourquoi acheter ALICE ?

My Neighbour Alice est devenu l’un des meilleurs projets GameFi après avoir connu une croissance rapide lors de son lancement en 2021. Le jeu est encore relativement nouveau, mais il a déjà attiré un grand nombre d’utilisateurs.

Le projet GameFi s’inspire d’Animal Crossing, auquel des millions de personnes ont joué. ALICE pourrait rivaliser avec lui au fil du temps, car il combine les meilleurs éléments de jeu avec des avantages supplémentaires basés sur la blockchain.

ALICE ne vaut actuellement que 1,84 $, après avoir chuté de plus de 90 % par rapport à son plus haut niveau historique. Cela lui confère un potentiel de hausse important, qui pourrait s’accroître considérablement à partir du niveau de prix actuel, à mesure que le jeu se développe et attire davantage d’utilisateurs.

10. Game of Silks (SILK)

Qu’est-ce que SILK ?

Game of Silks est un jeu de collection de NFT lié aux courses de chevaux dans le monde réel. Les joueurs peuvent acheter des NFT représentant de vrais chevaux et posséder des chevaux dans des écuries pour les élever.

Le jeu est une version numérisée de l’élevage de chevaux dans le monde réel, où des risques importants peuvent nuire à la capacité d’un cheval à gagner des courses. Les joueurs achètent des chevaux en tant que NFT et obtiennent des mises à jour en temps réel sur leur état. Cependant, de nombreux chevaux ne participent jamais aux courses et la plupart d’entre eux ne gagnent pas.

Si un joueur achète un NFT gagnant d’une course, il se peut que le cheval ne soit toujours pas apte à la reproduction. Si un joueur achète un NFT reproducteur, le NFT gagne des points et des récompenses en tokens en conséquence. Game of Silks est un cas d’utilisation innovant pour le jeu blockchain, car les joueurs peuvent obtenir des récompenses en crypto-monnaie en fonction des performances des chevaux dans le monde réel.

Pourquoi acheter SILK ?

SILK est un nouveau token qui intéressera tous ceux qui souhaitent posséder leur propre cheval de course. L’un des éléments essentiels du jeu est que les utilisateurs peuvent acheter des chevaux en bas âge et les voir grandir pour devenir des champions de course dans certains des plus grands événements du monde.

Si un joueur achète un cheval performant, les récompenses peuvent être importantes, tout comme dans le monde réel. En fusionnant les domaines numérique et physique, Game of Silk est un cas d’utilisation unique et innovant pour le jeu sur blockchain qui pourrait révolutionner le sport hippique au fil du temps.

11. Splinterlands (SPS)

Qu’est-ce que SPS ?

Splinterlands est un jeu de cartes à collectionner NFT qui permet aux joueurs de constituer une collection de cartes avant d’affronter d’autres joueurs en ligne. Le jeu s’inspire d’anciens jeux de cartes à collectionner tels que Yu-Gi-Oh ! et Magic The Gathering, ce qui a été un facteur déterminant de ses premiers succès dans la blockchain.

Le jeu combine des aspects des jeux traditionnels sans blockchain et les associe aux avantages des crypto-monnaies. Les utilisateurs peuvent obtenir des récompenses financières automatiques grâce au token SPS, et la blockchain offre une nouvelle expérience de jeu révolutionnaire pour un genre de jeu classique.

La mission principale de Splinterlands est de créer un jeu divertissant qui promeut l’éducation à la technologie blockchain. La plateforme GameFi utilise des NFT qui peuvent être achetés, vendus ou échangés sur la marketplace de Splinterlands, permettant à chacun de faire des bénéfices tout en maximisant ses performances au combat.

Pourquoi acheter SPS ?

Splinterlands est l’un des jeux blockchain avec la croissance la plus rapide. Il est développé sur une blockchain conviviale qui peut évoluer à l’échelle mondiale, et la plateforme est devenue en peu de temps l’un des titres les plus populaires du domaine GameFi.

Après avoir lancé le token SPS en 2021, Splinterlands a élargi son offre blockchain. Il a récemment consolidé sa position comme l’un des meilleurs projets GameFi du Web3, en dépassant l’étape majeure des 2 milliards de jeux totaux.

En tant que nouveau token et projet de jeu blockchain très réussi, Splinterlands a un potentiel de hausse significatif. Le prix actuel n’est que de 0,03 $, ce qui pourrait être un excellent point d’entrée pour quiconque cherche à acheter un grand projet GameFi à ses débuts.

12. AltSignals (ASI)

Qu’est-ce qu’ASI ?

Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’une société GameFi, AltSignals reste l’un des investissements les plus prometteurs sur le marché en ce moment. Le projet intègre les gains en crypto-monnaies de la même manière que les autres plateformes GameFi, mais l’utilité principale d’AltSignals est unique.

AltSignals est une communauté de trading en ligne qui partage des signaux d’achat ou de vente rentables avec ses membres. La plateforme a publié un indicateur de trading algorithmique appelé AltAlgo™ , qui a toujours eu un taux de réussite de 90 %. Le token ASI est conçu pour apporter plus d’avantages à la communauté et faire fonctionner de nouveaux outils de trading fonctionnant par l’IA.

ActualizeAI s’appuie sur l’intelligence artificielle pour fournir des signaux de trading très précis. Les outils sont actuellement en cours de développement et sont spécialement conçus pour améliorer le taux de réussite déjà élevé d’AltAlgo™.

La nouvelle offre d’IA d’AltSignals combine des algorithmes d’apprentissage automatique avec le traitement du langage naturel (NLP). Cela permet à ActualizeAI d’analyser instantanément des ensembles de données vastes et complexes avant de fournir un signal d’achat ou de vente précis pour les traders de crypto-monnaies.

Pourquoi acheter ASI ?

Le token ASI permet à tous les détenteurs d’accéder à ActualizeAI et à club des membres. Ce club offre encore plus d’avantages aux détenteurs, y compris des droits de gouvernance, des privilèges de test bêta et la possibilité de gagner des actifs numériques en participant à diverses fonctionnalités.

Pour l’instant, ASI est une toute nouvelle version. Étant donné que le token est l’un de ceux qui sont à la pointe de la révolution de l’IA dans la blockchain, il pourrait devenir extrêmement intéressant au fil du temps. La presale du token ASI est l’occasion idéale de s’impliquer, car il est peu probable que le token revienne à nouveau à des niveaux de prix aussi bas.

Les crypto-monnaies GameFi sont-elles un bon investissement ?

Les meilleurs projets GameFi révolutionnent les jeux traditionnels grâce à des mondes virtuels étendus, des actifs en jeu à posséder et des récompenses financières intégrées. Ces avantages supplémentaires pour les utilisateurs devraient générer une demande encore plus importante au fil du temps, ce qui fait des crypto-monnaies GameFi une excellente opportunité d’investissement.

Quelle est la meilleure crypto à acheter en ce moment ?

Metacade est l’un des projets les plus passionnants du moment. Le projet a récemment été lancé et a attiré l’attention grâce à son offre unique en matière de blockchain.

Metacade pourrait accueillir de nombreux utilisateurs au fil du temps en combinant des éléments de jeux traditionnels avec des fonctionnalités basées sur la blockchain. Il s’agit de la plus grande collection de jeux d’arcade P2E sur la blockchain, et chaque titre offre aux joueurs des récompenses financières automatiques.

FAQ sur les crypto-monnaies

Quel est l’avenir du GameFi ?

GameFi est un terme général utilisé pour décrire tous les projets de blockchain qui combinent le jeu et la finance. La tokenisation et le grand registre distribué de la blockchain permettent d’obtenir des récompenses financières automatiques en accomplissant des tâches et en progressant dans les niveaux de jeu, grâce à la polyvalence des smart contracts.

Le GameFi est considéré comme un nouveau développement révolutionnaire pour l’ensemble du secteur des jeux. La combinaison de mondes metaverse immersifs et de récompenses financières intégrées pourrait devenir un élément clé, conduisant à une augmentation constante de la valeur totale.

Peut-on staker des tokens GameFi ?

De nombreuses plateformes GameFi permettent aux utilisateurs de staker des tokens directement. Cela permet aux joueurs de générer des revenus passifs en récompense de leur apport de liquidités et de leur contribution à la sécurisation de la plateforme.

Comment les projets GameFi gagnent-ils de l’argent ?

De nombreuses plateformes de financement de jeux sont gratuites, de sorte que l’introduction de NFT dans le jeu contribue à générer des liquidités. Cependant, les projets peuvent générer des revenus de différentes manières, y compris en investissant directement avec le token natif.

Étant donné que GameFi repose sur le fait de gagner en jouant, les projets doivent veiller à générer plus de revenus qu’ils n’en versent en récompenses en crypto-monnaies. Cela permet de garantir la viabilité financière des projets GameFi. Par conséquent, les meilleurs projets GameFi disposent souvent de plusieurs flux de liquidités.

Qu’est-ce que le metaverse ?

Le terme « metaverse » fait généralement référence à des mondes de réalité virtuelle intégrés à la technologie blockchain. Les utilisateurs sont immergés plus profondément que jamais en amenant les jeux de rôle multijoueurs à monde ouvert (MMORPG) dans la réalité virtuelle. La capacité de la blockchain à fournir des objets de collection dans le jeu et une valeur financière réelle dans ces jeux les rend extrêmement intéressants pour les joueurs.

