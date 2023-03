Les 13 meilleures monnaies de jeu dans lesquelles investir en 2023

Les crypto-monnaies de jeu font partie des opportunités d’investissement les plus recherchées sur le Web3, et ce pour de bonnes raisons. Le secteur GameFi est une industrie à croissance rapide qui a le potentiel de révolutionner à jamais les jeux traditionnels.

Pour tous ceux qui cherchent les meilleurs tokens de jeu à acheter en ce moment, voici 13 des investissements les plus prometteurs disponibles actuellement :

Metacade (MCADE)

DApp Rader (DAPR)

Axie Infinity (AXS)

Enjin Coin (ENJ)

STEPN (GMT)

Star Atlas (ATLAS)

The Sandbox (SAND)

ApeCoin (APE)

Upland (UPX)

Gala Games (GALA)

Decentraland (MANA)

AltSignals (ASI)

Illuvium (ILV)

1. Metacade (MCADE) – L’une des crypto-monnaies de jeu les plus populaire

Qu’est-ce que MCADE ?

Metacade est la plus grande arcade blockchain. La plateforme offre la plus grande collection de play to earn d’arcade de tous les projets comparables, ce qui est unique dans le monde du Web3. Alors que la plupart des plateformes de jeux offrent une seule expérience de jeu, Metacade en offre plusieurs en un seul endroit.

Les jeux de la Metacade peuvent être joués de manière décontractée ou compétitive, et chaque titre offre des récompenses financières automatiques grâce au play to earn. Les utilisateurs peuvent gagner des tokens MCADE en progressant dans des niveaux ou en affrontant directement d’autres joueurs dans des tournois exclusifs.

Metacade a également pour objectif de devenir le centre de la communauté Web3. Il contiendra toutes les informations les plus récentes sur les meilleurs projets de crypto-monnaie de jeu, y compris les dernières tendances et alphas. Le hub communautaire récompense les créateurs de contenu pour leurs contributions, ce qui constitue un système d’incitation innovant qui pourrait servir à de nombreux utilisateurs dans les années à venir.

Metacade vise également à soutenir l’évolution de la technologie blockchain directement par le biais du programme Metagrants. La communauté peut voter pour décider quels nouveaux jeux d’arcade sont les meilleurs, avant que Metacade ne fournisse un financement direct pour aider à faire de l’idée une réalité. Les membres de la communauté peuvent également tester les nouveaux jeux avant leur sortie officielle et gagner un revenu en crypto-monnaie.

Pourquoi acheter MCADE ?

Metacade est une plateforme GameFi complète et l’un des projets de crypto-monnaie de jeu les plus excitants du moment. Le token MCADE a récemment été lancé lors d’une presale très réussie, toujours en cours.

La presale donne aux investisseurs une occasion unique de s’impliquer dans un projet de blockchain à fort potentiel dès les premiers stades de son développement, ce qui a conduit de nombreux experts à prévoir des rendements impressionnants pour tout investissement en presale.

MCADE ne vaut actuellement que $0.02. Elle a déjà attiré $14.2m d’investissements en seulement 18 semaines depuis le début de la presale, qui en est maintenant à la phase finale avant la cotation sur les marchés boursiers.

>>> Vous pouvez participer à la presale de la phase finale de Metacade ici <<<

2. DApp Rader (RADAR)

Qu’est-ce que RADAR ?

Dapp Radar est une plateforme qui fait de la publicité pour des applications décentralisées. Elle permet à tout un chacun d’accéder plus facilement aux meilleurs projets cryptographiques de jeu. Elle fonctionne de la même manière que les magasins d’applications traditionnels tels que Google Play Store ou l’Apple Store, car Dapp Radar contient des milliers d’applications basées sur la blockchain que les utilisateurs peuvent télécharger et utiliser.

Dapp Radar résout un problème majeur de l’industrie de la blockchain, qui s’appuie souvent sur le bouche-à-oreille pour faire connaître les nouvelles dApps et les projets de crypto-monnaie de jeu. En rassemblant un grand nombre des meilleures dApps en un seul endroit, Dapp Radar est bien placé pour les années à venir.

RADAR est le nouveau token natif de la plateforme, conçu pour aider Dapp Radar à se développer. La plateforme vise à améliorer les listes de projets et à augmenter le nombre de dApps disponibles au téléchargement. RADAR sert de token de gouvernance où les détenteurs peuvent voter et contribuer aux futurs succès de la plateforme.

De plus, RADAR peut être utilisé pour obtenir des récompenses de staking passives sur la plateforme Dapp Radar. Tous les détenteurs de tokens ont ainsi la possibilité de générer un revenu tout en investissant à long terme dans le store d’applications de la blockchain.

Pourquoi acheter RADAR ?

RADAR est une nouvelle offre de blockchain lancée par une plateforme existante très réussie. Comme il s’agit d’un projet qui soutient directement plus de 9 000 dApps et attire plus d’un million d’utilisateurs par mois, son prix pourrait augmenter considérablement par rapport au niveau actuel.

RADAR ne vaut que 0,017 $ par token. Il a récemment connu une hausse importante, ce qui est un signe que le token pourrait afficher des gains importants à l’avenir. Le volume d’échange actuel est supérieur à 10 millions de dollars, ce qui est beaucoup plus élevé que de nombreux nouveaux tokens à un stade comparable de leur développement.

En prenant en charge des milliers de dApps et toutes les meilleures crypto-monnaies de jeu en un seul endroit, l’avenir de Dapp Radar semble certainement prometteur. Il pourrait s’agir d’une excellente opportunité d’investissement au niveau de prix actuel.

3. Axie Infinity (AXS)

Qu’est-ce que l’AXS ?

Axie Infinity (AXS) est une plateforme de jeu décentralisée développée sur Ethereum qui permet aux joueurs de collecter, d’élever et de combattre des créatures numériques appelées Axies. Le metaverse Axie Infinity place les joueurs dans un monde intense qui est rempli d’endroits à explorer et de missions à accomplir.

Les joueurs peuvent obtenir des AXS, la monnaie de jeu locale, en jouant à Axie Infinity. Les tokens AXS sont utilisés pour récompenser les joueurs qui progressent dans le jeu et battent d’autres joueurs dans les batailles. Les utilisateurs peuvent également échanger des Axies en tant qu’actifs numériques avec d’autres utilisateurs sur la place de marché intégrée de la plateforme, ce qui constitue une autre méthode pour gagner de la crypto-monnaie dans le jeu.

En tant que projet de jeu blockchain, Axie Infinity offre aux utilisateurs une grande autonomie. Les joueurs collectionnent les Axies et possèdent entièrement leurs objets dans le jeu, tout en explorant des terres mystérieuses et en progressant dans le scénario.

La mission d’Axie Infinity est de fournir aux utilisateurs un accès équitable aux œuvres créatives originales tout en permettant la liberté financière par la création de marchés libres pour ces actifs. Avec Axie Infinity, tout le monde peut faire partie d’un monde blockchain immersif.

Pourquoi acheter AXS ?

Axie Infinity a été l’une des plateformes de jeux cryptos les plus performantes de ces dernières années. Malgré des problèmes récents, notamment un hacking majeur du pont Ronin, Axie Infinity reste l’une des meilleures monnaies de jeu dans laquelle investir.

Axie Infinity s’appuie sur une sidechain Ethereum unique pour maximiser l’expérience de l’utilisateur pendant le jeu. Le pont Ronin a récemment été rendu plus sûr, et il a le potentiel de supporter un nombre croissant d’utilisateurs au cours des mois et des années à venir.

Après avoir atteint une étape majeure en 2021, où près de 2 millions d’utilisateurs individuels jouaient quotidiennement à Axie Infinity, le token AXS a atteint une valorisation de 160 $. Le prix actuel de 10 $ pourrait être un excellent point d’entrée pour un investissement à long terme, faisant d’AXS l’une des meilleures options de crypto-monnaie de jeu disponibles à l’heure actuelle.

4. Enjin Coin (ENJ)

Qu’est-ce qu’ENJ ?

Enjin, représentée par ENJ, est une plateforme de crypto-monnaie conçue pour créer, gérer et monétiser des actifs virtuels. Elle fournit aux développeurs de jeux, d’applications et de sites web cryptos une vaste gamme de produits et de services basés sur la blockchain qui leur permet d’intégrer des Enjin Coin et des actifs à leur plateforme.

La technologie d’Enjin s’appuie sur le token Enjin Coin pour aider à stimuler le niveau général d’innovation dans le secteur des jeux cryptos. L’ENJ peut être bloqué dans des actifs numériques personnalisés à l’aide des outils d’Enjin, qui sert à fournir une liquidité instantanée pour les actifs du jeu. Cela aide quiconque à lancer de nouveaux jeux sur la blockchain, car Enjin facilite le lancement d’actifs basés sur la blockchain.

Enjin propose également des outils tels que EnjinX, qui est un explorateur de jeux sur la blockchain Ethereum, Enjin Beam, qui est un service de numérisation d’adresses QR, et Enjin Wallet, un portefeuille multi-monnaie offrant une sécurité maximale.

En utilisant la technologie de pointe d’Enjin, les développeurs de jeux peuvent débloquer des fonctions puissantes qui leur permettent de mettre en vente des objets virtuels sur plusieurs plateformes de jeux. Ce service fait d’Enjin un token de jeu majeur qui pourrait ouvrir une nouvelle ère pour l’industrie traditionnelle du jeu.

Pourquoi acheter ENJ ?

ENJ a une grande utilité au sein de l’écosystème Enjin, et pourrait donc devenir l’une des principales monnaies de jeu au fil du temps. Le projet a été créé par une équipe expérimentée de développeurs de jeux cherchant à favoriser l’expansion des plateformes de jeux basées sur la blockchain, et le token ENJ fait partie intégrante de la mission du projet.

Pour les développeurs de jeux qui cherchent à migrer vers la blockchain, la série d’outils d’Enjin peut jouer un rôle important. En bloquant les liquidités dans les nouveaux actifs créés sur la plateforme, les joueurs peuvent jouer à des jeux sur la blockchain avec des frais de transaction réduits et des confirmations quasi-instantanées.

Au prix actuel de 0,50 $, ENJ est très prometteur. Les investisseurs qui cherchent à investir dans des projets de jeu crypto majeur devraient acheter ENJ, car la plateforme semble destinée à se développer grâce à ses solutions technologiques uniques et à sa grande utilité.

5. STEPN (GMT)

Qu’est-ce que GMT ?

STEPN (GMT) est un système révolutionnaire basé sur la blockchain avec une tournure unique du jeu crypto play to earn. STEPN utilise la technologie move to earn pour créer une nouvelle plateforme SocialFi innovante. GMT est également connu sous le nom de Global Movement Token, c’est le moyen d’échange sur la plateforme qui fournit des récompenses automatiques aux utilisateurs lorsqu’ils marchent.

Comme les utilisateurs peuvent gagner des récompenses simplement en se déplaçant dans le monde réel, STEPN est devenu un nom populaire dans l’industrie du Web3. GMT incite les utilisateurs à sortir, à explorer leur environnement et à faire de l’exercice tous les jours.

L’offre unique de STEPN n’est possible que grâce à un protocole blockchain avancé. Celui-ci permet une transparence totale du fonctionnement de STEPN, de sorte que les utilisateurs peuvent être sûrs qu’ils obtiendront effectivement des récompenses financières tout en se déplaçant dans leur vie quotidienne. La solution unique créée par l’équipe de STEPN offre des possibilités de gains infinies. La création de STEPN a certainement été un développement passionnant de la technologie blockchain.

Pourquoi acheter GMT ?

GMT est un token relativement récent. Après son lancement en 2022, GMT s’est rapidement fait connaître à travers le Web3 grâce à sa solution blockchain innovante. Les applications Walk2Earn ne sont pas toutes nouvelles non plus, mais la solution de GMT pourrait être en mesure de servir un plus grand nombre d’utilisateurs dans le monde entier grâce à la nature sans frontières de la blockchain.

Les experts prévoient des gains significatifs pour un token qui innove la meilleure offre de jeux cryptos d’une manière unique, avec un potentiel de rendement de 10 fois à l’horizon au cours du prochain marché haussier.

6. Star Atlas(ATLAS)

Qu’est-ce qu’ATLAS ?

Star Atlas (ATLAS) est une plateforme de jeu crypto en 3D conçue pour révolutionner l’expérience de jeu en utilisant la technologie blockchain. Le jeu se déroule dans un royaume de réalité virtuelle immersif qui emmène les joueurs dans l’espace, leur permettant d’explorer l’univers à bord de leurs vaisseaux spatiaux.

Tous les objets de Star Atlas sont créés en tant que NFT, ce qui permet aux joueurs de s’approprier et de personnaliser entièrement leur expérience. Les joueurs peuvent participer à des batailles intergalactiques et chercher des trésors dans l’espace. Star Atlas récompense également les joueurs avec de la crypto-monnaie pour les progrès qu’ils réalisent dans le jeu.

Le système de double token déployé par Star Atlas permet aux joueurs d’acheter des accessoires de jeu et des armes de pointe, ainsi que de voter pour des propositions de gouvernance dans le DAO de Star Atlas. Les objets du jeu peuvent être échangés directement avec d’autres joueurs, ce qui aide les utilisateurs à construire leur équipement personnalisé idéal.

Pourquoi acheter ATLAS ?

Avec Star Atlas, les joueurs sont en avance avec de nouvelles façons passionnantes de jouer et d’interagir dans le monde numérique. Le token ATLAS est le token de gouvernance de la DAO Star Atlas, qui donne à tous ses détenteurs des privilèges de vote et la possibilité de faire progresser la plateforme.

Star Atlas, l’une des meilleures plateformes de jeux cryptos, propose un gameplay complexe et des graphismes photoréalistes. Cela contribue à renforcer l’immersion des joueurs, qui peuvent explorer le monde à l’infini tout en générant un revenu ayant une valeur financière intégrée.

Le token ATLAS a souffert pendant l’hiver crypto 2022, mais les investisseurs s’attendent à ce qu’il se rétablisse. Cela est dû à la valeur proposée par le projet, qui pourrait soutenir un nombre massif d’utilisateurs au fil du temps. Star Atlas pourrait devenir l’une des principales crypto-monnaies de jeu sur la blockchain Solana et augmenter considérablement par rapport à son prix actuel de 0,003 $.

7. The Sandbox (SAND)

Qu’est-ce que Sandbox ?

Sandbox est une plateforme de jeu crypto et un metaverse. Les utilisateurs peuvent construire, posséder et monétiser leurs expériences de jeu dans Sandbox grâce à des mondes virtuels personnalisés basés sur le voxel. Le projet fournit des outils complets pour permettre une construction simple du monde, qui peut également être utilisée pour créer des objets personnalisables dans le jeu et même des jeux complets.

Le token natif de Sandbox, SAND, sert de moyen d’échange sécurisé entre les utilisateurs et les parties de Sandbox. Toutes les créations peuvent être achetées et vendues sur la marketplace intégrée de Sandbox, et le token SAND en fait partie.

SAND fait fonctionner l’économie décentralisée des actifs autonomes (DAE). Il permettra également au Metaverse Wallet de Sandbox d’offrir des transactions transparentes entre les joueurs, quel que soit l’univers dans lequel ils évoluent.

En permettant aux utilisateurs de créer, de posséder et de monétiser leurs actifs dans différents mondes virtuels et jeux, Sandbox fait de l’économie décentralisée des actifs autonomes, une expérience vraiment gratifiante pour toutes les personnes concernées.

Pourquoi acheter SAND ?

SAND est devenue l’une des plateformes de jeux cryptos les plus intéressantes du Web3 grâce à son offre unique. Il a été décrit comme le successeur naturel de Minecraft, le contenu généré par l’utilisateur ( UGC ) étant au cœur du jeu. Avec des millions d’exemplaires de Minecraft vendus sur plusieurs décennies, Sandbox pourrait avoir un grand avenir devant lui.

L’une des principales différences entre Sandbox et Minecraft est la possibilité pour les utilisateurs de posséder et d’échanger leurs créations dans le jeu. Cela permet aux joueurs de générer des profits et de gagner un revenu tout en s’amusant et en jouant au jeu. Il s’agit d’une extension révolutionnaire de la même proposition de valeur fondamentale qui a conduit de nombreux investisseurs à souligner l’immense potentiel de Sandbox.

Le prix actuel de Sandbox est de 0,70 $. C’est actuellement la première crypto gaming par valeur boursière sur le metaverse, et elle semble prête à poursuivre son développement pour l’avenir.

8. ApeCoin (APE)

Qu’est-ce que l’APE ?

ApeCoin (APE) est le token natif du projet ApeCoin, qui vise à soutenir le développement de communautés décentralisées dans le metaverse. En tant que projet dont la vision centrale est de faire progresser les mondes de réalité virtuelle sur la blockchain, l’APE est sans aucun doute l’une des plus importantes crypto-monnaies de jeu existantes.

La Fondation APE est contrôlée par la DAO ApeCoin, qui permet aux détenteurs de tokens APE de voter sur les propositions de gouvernance. La Fondation APE finance ensuite de nouveaux projets de jeux cryptos basés sur des metaverses, tels que Otherside, un jeu en monde ouvert pour gagner des titres en cours de développement par Yuga Labs.

ApeCoin s’inspire de la collection NFT du Bored Ape Yacht Club (BAYC) de Yuga Labs, qui est l’un des premiers exemples de communauté décentralisée très réussie. Les détenteurs de BAYC se réunissent fréquemment et bénéficient d’avantages exclusifs dans le monde réel, ce qui est l’une des principales raisons pour lesquelles ApeCoin vise à aider les communautés décentralisées à se développer.

Pourquoi acheter l’APE ?

L’APE est un token récemment lancé qui pourrait afficher des gains significatifs au cours des prochaines années. Bien qu’il s’agisse avant tout d’un token de gouvernance, la valeur de l’APE est liée aux succès des projets d’investissement de la Fondation APE.

Avec le lancement de plateformes de jeux cryptos très attendues telles que Otherside, on s’attend à ce que le token APE en bénéficie. Les premiers investisseurs dans le projet peuvent s’attendre à des retours importants, ce qui fait de l’APE l’un des meilleurs tokens de jeux crypto du moment.

9. Upland (UPX)

Qu’est-ce que UPX ?

Upland est un jeu d’échange de propriétés virtuelles qui utilise des adresses réelles. Les joueurs peuvent acheter, collectionner, échanger et revendre des terrains dans n’importe quelle ville ou région. La propriété est sécurisée sur la blockchain et rapporte aux joueurs des récompenses en UPX, la monnaie de jeu d’Upland. Les futures versions du jeu permettront aux joueurs de construire et de développer leurs propres sites virtuels.

Le jeu s’inspire du Monopoly, où les joueurs achètent des parcelles de terrain et gagnent de l’argent chaque fois qu’un autre joueur y accède. La principale différence entre le Monopoly et Upland réside dans le fait qu’Upland transforme les adresses du monde réel en tokens et permet aux joueurs de réaliser des bénéfices en échangeant des biens immobiliers.

Upland est une nouvelle utilisation de la technologie blockchain qui fournit des récompenses financières aux joueurs tout en échangeant des biens immobiliers dans le jeu. Il s’agit de l’un des développements les plus passionnants de ces dernières années dans l’espace de jeu crypto, car tous les actifs sont directement représentés par des bâtiments du monde réel.

Pourquoi acheter UPX ?

UPX a été conçu par une équipe d’entrepreneurs très performants basés dans la Silicon Valley. Les performances de l’équipe fondatrice sont un signe fort de réussite future, et le projet a également été soutenu par d’importants investisseurs dans la blockchain, dont Animoca Brands.

Le token UPX a une utilité importante dans le monde du metaverse, car les utilisateurs peuvent échanger, acheter des objets et gagner le token en tant que récompense. Avec une fonction de plateforme unique et une forte utilité du token, UPX a un potentiel de rendement important.

10. Gale Gales (GALA)

Qu’est-ce que GALA ?

Gala Games est une plateforme innovante qui se concentre sur la croissance des économies décentralisées appartenant aux utilisateurs. Grâce à la technologie blockchain, Gala Games permet aux joueurs de devenir les propriétaires et les bénéficiaires de leurs propres économies dans le jeu.

En appliquant son token utilitaire, GALA, Gala Games offre aux joueurs une nouvelle façon de tirer profit des actifs numériques. Ils peuvent explorer de nouvelles façons de générer de la valeur dans le cadre de leur expérience de jeu, par exemple en participant à des événements spéciaux organisés par Gala Games et en gagnant des récompenses en tokens GALA.

Gala Games permet également aux utilisateurs de monétiser leurs propres projets de développement de jeux, d’exploiter l’économie de Gala et d’avoir un contrôle total sur leurs transactions dans le jeu, sans risque d’être hackés ou de se voir retirer leur droit de propriété.

Avec Gala Games, les joueurs ont désormais le plein contrôle pour capitaliser sur leurs talents et leur créativité tout en rendant leur expérience de jeu plus attrayante et immersive. Il s’agit d’un cas d’utilisation important dans le domaine des jeux cryptos.

Pourquoi acheter GALA ?

Le token GALA pourrait augmenter considérablement au cours des prochaines années grâce à son utilité unique et à sa plateforme attrayante. Gala lance une plateforme de jeu blockchain massive qui contient de nombreux jeux de qualité, permettant aux joueurs de gagner un revenu en crypto-monnaie tout en s’immergeant dans de nouveaux mondes passionnants.

Après avoir atteint son plus haut niveau historique pendant le marché haussier de 2021, le token GALA se situe maintenant à 0,04 $ par token. Il pourrait s’agir d’un excellent point d’entrée pour un investissement à long terme, car Gala a le potentiel de devenir l’un des principaux tokens de jeu grâce à son offre GameFi étendue.

11. Décentralisation (MANA)

Qu’est-ce que MANA ?

Decentraland est une plateforme de réalité virtuelle fonctionnant avec la blockchain Ethereum qui permet aux utilisateurs de créer, d’expérimenter et de monétiser du contenu et des applications. Decentraland utilise sa crypto-monnaie appelée MANA pour permettre aux gens d’acheter des terrains dans le monde virtuel de Decentraland, qui sont créés comme des tokens non fongibles et échangés sur la bourse Decentraland.

La plateforme Decentraland consiste en des parcelles d’espace virtuel en 3D que les utilisateurs peuvent explorer et sur lesquelles ils peuvent construire. Le monde est rempli d’expériences personnalisées telles que des play to eaen, des jeux d’argent de type Las Vegas et des galeries d’art NFT. Les joueurs peuvent même socialiser avec d’autres utilisateurs de Decentraland tout en profitant de tout ce que le metaverse tentaculaire à monde ouvert a à offrir.

Decentraland est un projet de logiciel libre dédié à la création d’un monde simulé où chacun peut créer, explorer et socialiser dans un environnement virtuel sûr. L’objectif de Decentraland est de créer un monde immersif en 3D, donnant à chacun l’opportunité d’apporter ses idées et sa créativité tout en façonnant Decentraland en un domaine numérique unique.

À l’heure actuelle, le metaverse Decentraland a été divisé en plusieurs districts. La carte de la réalité virtuelle est constituée d’une infinité d’activités, créées par des créateurs de contenu individuels et des entreprises. Cela confère à Decentraland un immense potentiel pour l’avenir, car il s’agit d’un metaverse très polyvalent.

Pourquoi acheter MANA ?

Le token MANA est le moyen d’échange sur la plateforme Decentraland. On s’attend à ce que la demande de tokens augmente continuellement au cours des prochaines années, à mesure que Decentraland deviendra la référence dans le monde des loisirs en ligne.

Decentraland étant capable de soutenir à la fois les activités professionnelles et les activités de loisirs, il pourrait devenir extrêmement populaire. C’est particulièrement vrai si l’on considère la prévalence des accords de travail à domicile, qui permettent de rapprocher les gens quelle que soit la distance géographique qui les sépare.

Decentraland rend la connectivité internet plus réelle en combinant le développement avec les technologies de réalité virtuelle. Pour les utilisateurs, la possibilité de gagner des récompenses en crypto-monnaie et de tout personnaliser entièrement comme ils le souhaitent est un argument de vente unique qui devrait bien servir à MANA.

Pour l’instant, MANA ne vaut que 0,65 $ par token après avoir atteint un record historique de 7 $ en 2021. Les experts prévoient des gains importants à partir du niveau de prix actuel, ce qui fait de Decentraland l’une des meilleures crypto-monnaies de jeu à acheter en ce moment.

12. AltSignals (ASI)

Qu’est-ce qu’ASI ?

AltSignals , offre quelque chose de différent de beaucoup de crypto-monnaies de jeu sur cette liste, mais il reste un investissement solide pour l’avenir du Web3. AltSignals a été l’une des communautés de trading en ligne les plus réussies depuis son lancement en 2017, l’indicateur AltAlgo™ ayant fréquemment un taux de précision de 90%.

Aujourd’hui, le token ASI est lancé pour accélérer les progrès de la communauté des traders. AltSignals développe une nouvelle série d’outils de trading appelée ActualizeAI, qui combine de puissantes technologies d’intelligence artificielle pour fournir des signaux de trading plus rentables pour les marchés cryptos.

AltSignals aide n’importe qui à devenir un trader expert, et les nouveaux outils d’IA peuvent accélérer ce processus. ActualizeAI a été spécialement conçu pour s’appuyer sur les succès antérieurs d’AltAlgo™, qui a déjà aidé les traders à multiplier par 10 leur portefeuille dans 19 des 32 mois enregistrés.

ActualizeAI combine des algorithmes d’apprentissage automatique avec le traitement du langage naturel (NLP) pour analyser une grande sélection d’indicateurs de prix. Cela lui permet de fournir un signal unique d’achat ou de vente avec un taux de réussite amélioré.

Pourquoi acheter ASI ?

Le token ASI sera utilisé pour accéder à ActualizeAI. Pour tous ceux qui cherchent à faire des profits en tradant sur les marchés cryptos, le token ASI pourrait être le moyen idéal d’apprendre.

L’ASI accorde également l’accès au Club ActualizeAI, qui offrira plus d’opportunités de gains à la communauté AltSignals, comme l’accès aux ventes publiques et privées pour une variété de projets, y compris les nouveaux tokens cryptos de jeu.

Avec une vaste utilité intégrée dans le token ASI, il a un potentiel de croissance important. De plus, ASI n’en est qu’à ses débuts et sa presale pourrait être l’occasion idéale d’investir à long terme dans la plateforme fonctionnant par l’IA .

>>> Vous pouvez participer à la presale AltSignals ici <<<

13. Illuvium (ILV)

Qu’est-ce qu’ILV ?

Illuvium (ILV) est un jeu décentralisé sur blockchain qui offre aux joueurs la possibilité d’explorer un monde imaginaire. ILV fonctionne en fait sur sa propre blockchain autonome, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder à la Fédération Illuvium et de jouer avec d’autres utilisateurs dans un environnement sécurisé.

Grâce à ses modèles économiques et tokenomic Illuvium incite les joueurs à accomplir certaines tâches pour obtenir des récompenses et des avantages au cours de leur jeu. Il existe différents niveaux qui récompensent les différentes expériences et connaissances acquises au cours du jeu.

Dans l’ensemble, Illuvium offre aux joueurs une expérience immersive grâce à un gameplay basé sur les crypto-monnaies qui est à la fois divertissant et gratifiant. Il associe des intrigues de qualité à des graphismes ultra réalistes, ce qui permet aux joueurs de rester immergés plus longtemps.

Pourquoi acheter ILV ?

Illuvium combine les meilleurs éléments des jeux traditionnels avec la technologie blockchain. Cela permet d’améliorer l’expérience globale de l’utilisateur, car les joueurs reçoivent des avantages pour jouer et s’amuser.

Des actifs numériques propres peuvent être découverts lors de l’exploration du monde de la réalité virtuelle, et les récompenses en crypto-monnaie permettent tous les aspects du jeu. La structure d’incitation conçue par Illuvium devrait attirer un nombre croissant d’utilisateurs au fil du temps, ILV pouvant devenir l’un des principaux tokens cryptos de jeu par valeur boursière au cours des prochaines années.

De plus, le token ILV est extrêmement rare. Il n’y a que 2,2 millions de tokens ILV en circulation et le protocole a un plafond d’approvisionnement total de 10 millions d’ILV. On s’attend à ce que l’ILV franchisse la barre des 1 000 $ au cours des prochaines années, et qu’il atteigne éventuellement des sommets à 2 000 $.

Qu’est-ce qu’un token de jeu ?

Les tokens de jeu représentent des projets de jeux basés sur la blockchain. L’une des principales fonctions des tokens de jeu est qu’ils fournissent des récompenses financières automatiques aux joueurs lorsqu’ils jouent à des jeux basés sur la blockchain. Ils sont également souvent le moyen d’échange pour les marketplaces du jeu, les joueurs échangeant des objets de collection dans le jeu.

Quelle est la meilleure crypto-monnaie de jeu dans laquelle investir ?

Metacade est l’une des crypto-monnaies de jeu les plus intéressantes du moment. Le projet vient juste de commencer son projet et est considéré comme ayant un potentiel d’avenir élevé. C’est parce qu’il combine une vaste arcade metaverse avec des structures d’incitation uniques qui pourraient l’aider à attirer une base d’utilisateurs significative au fil du temps.

Pour l’instant, le jeton MCADE est toujours en prévente, le prix actuel étant de 0,02 $. Les investisseurs ont un temps limité pour participer à la prévente, car elle a atteint la phase finale.

FAQ : Comment obtenir des informations sur les crypto-monnaies ?

À quoi servent les coins de jeu ?

Les coins de jeu peuvent être gagnées en jouant à des jeux blockchain grâce au mécanisme play-to-earn. Elles sont également souvent utilisées pour acheter des objets dans le jeu et d’autres actifs, pour accéder aux plateformes de jeux de la blockchain et pour obtenir des droits de vote dans les organisations autonomes décentralisées (DAO).

Puis-je gagner des crypto-monnaies en jouant à des jeux ?

Le mécanisme play-to-earn est à la base de la plupart des jeux de la blockchain. Certains jeux sont free-to-play, tandis que d’autres nécessitent un petit investissement initial afin d’assurer la viabilité financière. Cependant, presque tous les jeux sur la blockchain offrent des récompenses financières automatiques pendant le jeu.

Quel est le meilleur token de jeu ?

Le meilleur token de jeu sera toujours sujet à des opinions personnelles. Toutefois, il existe actuellement quelques excellentes options. Citons par exemple Sandbox, qui permet à quiconque de créer et de vendre ses propres expériences de jeu, ou encore Metacade, qui regroupe en un seul lieu de nombreuses expériences de jeu différentes.

Quelle est la crypto la plus performante en matière de gaming et de Metaverse ?

Le token de jeu qui a actuellement la plus forte valeur boursière est Decentraland (MANA). Il s’appuie sur des actifs numériques détenus en propre et des paysages metaverse entièrement personnalisables pour offrir un gameplay passionnant.

Vous pouvez participer à la presale de la phase finale de Metacade ici .