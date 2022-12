Les investisseurs en crypto-monnaies se précipitent dans la prévente de la phase bêta de Metacade pour acheter des jetons à leur prix le plus bas. La première arcade de jeu play-to-earn Metacade au monde a ouvert sa prévente avec 1 jeton MCADE pour 0,008 $. Le nouveau venu du jeu blockchain a reçu un accueil électrique de la part de la communauté crypto avec plus de 933 000 $ de jetons MCADE vendus au stade bêta en moins de 18 jours.

Une fois la phase bêta terminée, le prix du jeton MCADE passera à 0,01 $ par jeton, soit une augmentation de 25 %. À la fin de la prévente, le prix du jeton aura augmenté de plus de 2,5 fois pour atteindre 0,02 $ par MCADE.

Au moment de la rédaction, un montant phénoménal de 933 000 $ a déjà été versé dans le projet depuis l’ouverture de la prévente Metacade. Il ne reste que 12 % des jetons avant le début de la première étape, il est donc crucial d’acheter des jetons MCADE maintenant avant que le prix ne bondisse.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est la prochaine grande chose dans le métaverse et les jeux P2E. La plate-forme abritera une vaste gamme de jeux de style arcade où les joueurs peuvent gagner, rivaliser et se connecter avec d’autres joueurs.

Metacade hébergera également les alpha et les critiques de jeu les plus en vogue, les classements des tendances sur la plate-forme et dans l’espace GameFi, et un hub où les utilisateurs peuvent discuter en temps réel avec des joueurs partageant les mêmes idées.

Metacade n’est pas seulement pour les joueurs inconditionnels : la plateforme offre quelque chose pour tout le monde. Les investisseurs peuvent miser des jetons MCADE pour gagner des récompenses. Les entrepreneurs et les développeurs peuvent créer des jeux sur la plate-forme, soutenus par une initiative de financement connue sous le nom de Metagrants. Les demandeurs d’emploi peuvent trouver leurs nouveaux rôles dans le Web3.

La plate-forme de jeu blockchain axée sur la communauté va prendre d’assaut la plate-forme de GameFi avec sa vaste gamme de fonctionnalités Web3 qui permettent aux joueurs de vraiment prendre le contrôle de leur expérience de jeu, laissant le jeu traditionnel loin derrière.

L’objectif ultime de la plate-forme est de créer une plate-forme que les joueurs veulent et de permettre à sa communauté de façonner l’avenir du jeu et de gagner en le faisant. En fin de compte, Metacade passera à un DAO, permettant à la communauté dédiée de contrôler entièrement et de continuer à construire la plate-forme qu’elle aime.

Comment acheter des jetons $MCADE

Les jetons MCADE peuvent être achetés sur Metacade.co . Voici quelques étapes faciles pour mettre la main sur vos jetons Metacade avant que le jeton n’atteigne les principales bourses et que le prix n’augmente.

ÉTAPE 1

Configurez un portefeuille de crypto-monnaies. Metacade est construit sur la blockchain Ethereum, alors assurez-vous d’avoir un portefeuille compatible avec ETH. Les portefeuilles pris en charge par Wallet Connect conviennent. L’équipe Metacade recommande Metamask pour une expérience d’achat fluide.

ÉTAPE 2

Récupérez des crypto-monnaies. Metacade peut être acheté avec ETH et USDT, alors assurez-vous d’avoir suffisamment de l’une de ces devises dans votre portefeuille avant d’acheter des jetons MCADE.

ÉTAPE 3

Connectez votre portefeuille au site Metacade et accédez au DEX . Vous aurez la possibilité d’échanger vos jetons ETH contre des pièces $MCADE. Entrez le montant que vous souhaitez acheter et cliquez sur « acheter ».

Voici quelques détails supplémentaires sur la façon d’acheter des jetons $MCADE .

La prévente de Metacade démarre sur les chapeaux de roue

Avec les jetons de prévente bêta qui se vendent rapidement, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour participer à un projet de GameFi phénoménal à son lancement.