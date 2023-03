Prévision du prix du Ripple en 2023 : Le token ASI d’AltSignals va-t-il concurrencer XRP ?

Les prévisions de prix du Ripple ont plafonné depuis le début des problèmes de l’entreprise avec la SEC, ce qui a conduit de nombreux investisseurs à rechercher des opportunités d’investissement alternatives. Alors que le prix du XRP reste stagnant, l’une des opportunités les plus intéressantes actuellement est la presale de crypto-monnaie AltSignals (ASI).

Dans une comparaison entre XRP et AltSignals, quel projet a le plus grand potentiel de prix à long terme ?

L’effet de la SEC sur Ripple et les développements d’AltSignals en matière d’IA

Le prix du XRP est resté relativement stagnant ces dernières années depuis que la société mère du token, Ripple, a été inculpée par la Securities and Exchange Commission (SEC) . Le procès en cours a mis le doute sur les prévisions de prix du XRP à long terme, car la confiance des investisseurs a souffert des incertitudes entourant l’issue du procès.

XRP reste l’une des 10 premières crypto-monnaies en termes de valeur boursière. Toutefois, la SEC enquête sur Ripple Labs pour déterminer si le token XRP est une crypto-monnaie ou une valeur mobilière traditionnelle. La distinction entre ces catégories d’actifs est incertaine, car les réglementations en matière d’investissement datent généralement de plusieurs dizaines d’années et ont du mal à suivre le rythme de l’évolution rapide du monde du Web3.

AltSignals est un autre exemple, quoique différent, de projet en évolution rapide dans le domaine crypto. La plateforme a soutenu une communauté de trading en ligne très réussie depuis 2017, et étend maintenant son offre blockchain via le lancement de son nouveau token, ASI.

La presale du token crypto ASI commencera à 0,012 $ par token, augmentant par phases jusqu’à 0,02274 $ à la fin de l’événement. Le token a une grande utilité au sein de l’écosystème AltSignals et donnera accès à une suite de nouveaux outils d’ intelligence artificielle , appelée ActualizeAI. Il pourrait s’avérer être l’une des meilleures opportunités d’investissement à long terme des prochaines années grâce aux solutions de trading innovantes de la plateforme.

Qu’est-ce que XRP ?

XRP est une crypto-monnaie créée par Ripple Labs. Le token est conçu pour rendre les transactions plus rapides et plus sûres que les systèmes de paiement traditionnels tels que les banques et les cartes de crédit. L’objectif du projet est de permettre aux gens d’envoyer de l’argent au-delà des frontières nationales en un temps instantané.

XRP promet également d’offrir des coûts de transaction beaucoup plus bas que les méthodes traditionnelles telles que Swift, car il ne nécessite pas d’intermédiaires tiers comme les banques pour faciliter le processus. Le prix du XRP a augmenté en 2018 et figure depuis dans le top 10 des tokens par valeur boursière.

Prévision du prix du Ripple : Le prix du XRP pourrait-il valoir 4,20 $ en 2025 ?

Le procès en cours avec la SEC a nui aux prévisions de prix à long terme du Ripple. Alors que de nombreux acteurs du secteur s’attendaient à des évolutions intéressantes du prix du XRP au cours de la hausse de 2021, le token n’a pas réussi à dépasser son précédent record historique.

En conséquence, de nombreux investisseurs ont cherché d’autres opportunités d’investissement. Cela pourrait nuire encore plus au prix du XRP au fil du temps, car la prévision du prix du Ripple est limitée par l’incertitude juridique… La prévision du prix du Ripple d’ici 2025 n’est que de 1,50 $, bien que cela soit susceptible de changer si l’issue du procès de la SEC est positive.

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals a partagé des signaux de trading rentables avec sa communauté de traders crypto depuis son premier lancement en 2017. L’indicateur AltAlgo™ a permis à ceux qui ont trader de multiplier par 10 leur portefeuille en 19 mois distincts, ce qui fait de la plateforme AltSignals un leader dans son domaine.

La plateforme développe actuellement un nouveau système de trading fonctionnant avec l’IA, appelée ActualizeAI. ActualizeAI combine l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel (NLP) pour améliorer la précision des signaux de trading. Les outils analysent une grande quantité de données, y compris une série d’indicateurs de prix et la forme du marché, avant de fournir un seul signal d’achat ou de vente à ses utilisateurs.

ActualizeAI pourrait innover le commerce en ligne. En tirant parti de la puissance de l’intelligence artificielle, n’importe qui peut apprendre à devenir un expert en trading de crypto-monnaies et profiter de certaines des opportunités d’investissement les plus lucratives du Web3.

Comment fonctionne ASI ?

Le token ASI donne accès à ActualizeAI. La nouvelle série d’outils de trading améliorée peut donner aux utilisateurs un véritable avantage lors du trading des marchés cryptos, qui sont difficiles à prédire en raison de la nature instable de la classe d’actifs et de la fluctuation des valeurs des tokens.

Non seulement les utilisateurs d’AltSignals recevront une série d’outils de pointe ActualizeAI fonctionnant avec l’intelligence artificielle, mais les détenteurs d’ASI peuvent également accéder à club des membres AI. Ce club proposera également des tournois de trading officiels au cours desquels les participants pourront gagner des récompenses en crypto-monnaies.

L’ASI pourrait-il valoir 2 $ en 2025 ?

La presale du crypto ASI pourrait potentiellement être l’une des opportunités d’investissement les plus rentables de 2023 pour plusieurs raisons. Les détenteurs de tokens obtiennent des privilèges exclusifs, notamment une gamme de services spécialement conçus pour aider les traders cryptos avec l’instabilité du marché. De plus, le token ASI est déflationniste, de sorte que toute augmentation de la demande ne manquera pas de faire augmenter son prix.

D’ici 2025, certains experts prévoient un niveau de prix de 1,80 $ pour l’ASI. Il s’agira d’une augmentation de prix de 80 fois par rapport à la fin de la presale de crypto-monnaie, un retour massif pour les participants précoces. Des rendements aussi élevés ne sont pas inhabituels pour les projets de crypto-monnaie en phase de démarrage, et l’ASI pourrait bien être la dernière pépite du secteur à avoir atteint 100 fois son prix.

Prévision de prix : AltSignals vs Ripple. Quelle est la meilleure opportunité d’investissement ?

Le prix du XRP pourrait augmenter de manière significative au cours des prochaines années, en particulier si le procès de la SEC innocente Ripple Labs et apporte une plus grande clarté réglementaire au reste de l’industrie crypto. Cependant, l’incertitude actuelle continue de nuire au prix du XRP, et il est peu probable que la prévision du prix du Ripple dépasse celle d’AltSignals dans les mois et les années à venir.

La presale du token ASI est certainement un développement passionnant d’une plateforme déjà couronnée de succès, Web3. C’est un événement limité dans le temps, donnant aux premiers participants une occasion unique de s’impliquer dans un projet à fort potentiel au cours de ses premières phases de développement. Bien que les prix de l’ASI et du XRP puissent tous deux produire des rendements significatifs, il semble que le nouveau token ASI d’AltSignals soit la meilleure opportunité d’investissement.