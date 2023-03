Le token ASI d’AltSignals promet des signaux de trading en temps réel pour donner un avantage aux investisseurs. Pourrait-il s’agir de la meilleure nouvelle crypto de 2023 ?

AltSignals a récemment annoncé son token ASI, une crypto innovante et qui promet d’aider les investisseurs à trouver des avantages sur le marché grâce à des signaux de trading fonctionnant avec l’IA. Mais l’approche innovante d’ASI pourrait-elle en faire l’un des meilleurs nouveaux projets cryptos en 2023 ? Lis la suite pour découvrir pourquoi beaucoup ont cet opinion.

Qu’est-ce qu’AltSignals (ASI) ?

AltSignals est un fournisseur de signaux de trading très respecté, opérant depuis 2017. Il se vante de fournir des signaux à plus de 50 000 abonnés gratuits et 1 400 membres VIP, en envoyant plus de 1 500 signaux de trading avec un taux de gain moyen de 64 %. Tout cela est rendu possible grâce à son indicateur AltAlgo™ exclusif, qui analyse les marchés crypto, forex et boursiers, identifiant les opportunités en temps réel pour aider les investisseurs et les traders à trouver leur avantage.

Alors, à quoi ressemblent les rendements d’AltSignals ? Rien qu’en janvier et février de cette année, ses signaux Binance Futures ont rapporté 4 643 % sur 23 transactions, atteignant un taux de réussite moyen de 91 % ! Ces résultats sont soutenus par la note Trustpilot de la plateforme, 4,9/5 sur près de 500 avis positifs.

Outre son remarquable algorithme AltAlgo™, AltSignals dispose d’une équipe de traders professionnels utilisant un ensemble complet de compétences d’analyse pour confirmer les signaux de trading. Maintenant, cette équipe introduit le token ASI pour faire passer leur plateforme au niveau supérieur, visant à révolutionner les signaux de trading et à devenir potentiellement l’un des meilleurs nouveaux projets cryptos de 2023.

Qu’est-ce que le token ASI ?

Le token ASI est une crypto-monnaie innovante conçue pour soutenir le développement et l’adoption de l’algorithme révolutionnaire ActualizeAI d’AltSignals. En tant qu’élément clé de l’écosystème d’AltSignals, le token ASI offre aux investisseurs un accès exclusif aux signaux de trading les plus avancés fonctionnant avec l’IA, ce qui leur permet de rester leader du marché et de maximiser leurs profits.

ActualizeAI utilisera les dernières avancées de la technologie de l’IA, comme l’apprentissage automatique, le traitement du langage naturel, la modélisation prédictive, l’analyse des marchés, et plus encore. Cela permettra une automatisation complète du processus de signaux de trading, améliorée par la puissance de l’IA pour fournir des signaux parmi les plus précis du marché. L’objectif ultime d’AltSignals est d’atteindre un taux de gain moyen de plus de 80% sur l’ensemble de ses tradings.

Investir dans les tokens ASI donne également accès au club des membres AI, un groupe unique où les détenteurs de tokens peuvent participer activement aux tests de produits, apporter des idées et bénéficier d’un accès anticipé aux lancements publics. En échange de leur contribution au développement de l’algorithme d’ActualizeAI, les utilisateurs peuvent gagner des tokens ASI supplémentaires. Cette approche collaborative et incitative permet une amélioration continue de l’écosystème AltSignals, assurant sa croissance et son succès durables.

En possédant plus de tokens ASI, les investisseurs peuvent accéder à des fonctionnalités plus avancées de l’écosystème de l’IA. Bien que les détails n’aient pas encore été confirmés, AltSignals a déclaré qu’il utiliserait les capacités d’analyse des sentiments d’ActualizeAI pour identifier les opportunités de presale avant qu’elles n’explosent, permettant aux utilisateurs d’entrer tôt dans les meilleurs projets cryptos pour faire des gains qui pourraient changer leur vie.

Il existe également d’autres avantages intéressants, tels que des tournois de trading où les utilisateurs peuvent mettre leurs compétences à l’épreuve pour avoir une chance de gagner de grosses récompenses et d’être reconnus en tant que meilleur trader, ainsi que des opportunités de participer au processus de prise de décision décentralisé de la plateforme avec le token ASI. Enfin, le token ASI a un modèle déflationniste, soutenu par un plan de rachat et de brûlage de 3 à 5 ans conçu pour stimuler l’appréciation du prix à long terme.

Le potentiel du token ASI

Le potentiel d’ASI réside dans sa capacité à offrir aux traders un accès inégalé et une vision en temps réel des meilleures opportunités de trading, le tout rendu possible grâce à l’algorithme avancé ActualizeAI. De plus, avec ActualizeAI qui vise un taux de gain de plus de 80 %, AltSignals est en passe de devenir un acteur majeur dans le domaine des signaux de trading. Par conséquent, les premiers utilisateurs du token ASI devraient bénéficier de signaux réellement inspirants et de l’appréciation potentielle du prix du token.

À l’heure actuelle, AltSignals est rapidement reconnu comme l’un des meilleurs nouveaux projets cryptos de cette année. Alors qu’il terminera sa presale en cours à 0,02274 $ par token, beaucoup prédisent qu’ASI pourrait valoir beaucoup plus d’ici la fin de 2023. Plusieurs prédictions de tokens ASI ont été fixées à 0,50 $ à la fin de l’année, offrant potentiellement aux investisseurs des gains de près de 2,100 % !

Tu ne voudras pas manquer AltSignals et ASI

En résumé, AltSignals se positionne comme l’une des meilleures nouveautés cryptos de cette année. Au fur et à mesure que des informations émergent sur les plans d’AltSignals, il semble de plus en plus probable que la plateforme soit prête à innover le marché des signaux de trading, offrant aux investisseurs une rare opportunité de profiter à la fois d’une meilleure compréhension du trading et des prix d’ASI.

Avec la presale d’ASI à seulement $0.012 par token, c’est le moment idéal pour s’impliquer avant qu’ASI n’augmente. Ne manques pas cette incroyable opportunité et participe tôt pour t’impliquer dans l’une des meilleures nouvelles crypto de 2023.