Points clés à retenir

Le taux de hachage de Bitcoin est la quantité de puissance de calcul contribuée au minage.

Il a continué à prendre de nouveaux sommets historiques.

Cela comprime la rentabilité des mineurs, à un moment où les coûts de l’électricité ont augmenté et le prix du Bitcoin a chuté.

Dans l’ensemble, un taux de hachage élevé implique un réseau Bitcoin sain et plus sécurisé.

« All-time high » (à son plus haut de tous les temps) est une expression que je n’ai pas utilisée depuis un moment pour couvrir l’espace des crypto-monnaies. Mais si vous regardez, il y a quelque chose qui continue d’atteindre des sommets plus élevés, et c’est le taux de hachage de Bitcoin.

Le taux de hachage de Bitcoin fait référence à la quantité de puissance de calcul qui est apportée au réseau par le biais de l’exploitation minière. Et comme le montre le graphique ci-dessous, son inexorable ascension pendant la pandémie ne semble pas ralentir. Mais qu’est-ce que cela signifie et pourquoi augmente-t-il ?

Qu’est-ce que le taux de hachage de Bitcoin ?

Fini le temps où n’importe qui pouvait commencer une activité de minage sur son ordinateur personnel. Aujourd’hui, l’exploitation minière est dominée par de grands pools miniers, utilisant des ordinateurs spécialisés spécialement conçus à cet effet.

La pratique de l’exploitation minière implique en fait que ces ordinateurs résolvent des énigmes mathématiques complexes. Une fois ce puzzle résolu, le dernier bloc de transactions peut être validé et attaché à la blockchain, avant que le processus ne se répète concernant le bloc suivant et le prochain puzzle mathématique. Une fois qu’un puzzle est résolu et qu’un bloc est validé, le mineur responsable de ce travail est payé en Bitcoins nouvellement créés.

Tout cela est très compliqué, mais ce qu’il est important de comprendre, c’est que Bitcoin est programmé pour libérer un nombre spécifique de Bitcoin au fil du temps, avec la blockchain codée de telle sorte qu’un nouveau bloc est ajouté (validé) toutes les dix minutes.

Mais à mesure que de plus en plus d’ordinateurs rejoignent le réseau et que le taux de hachage augmente, ces énigmes devraient être résolues plus rapidement, ce qui signifie un temps de blocage plus rapide et plus de Bitcoins libérés. C’est bien ça ? Eh bien, voici la chose. Un ajustement de difficulté est codé en Bitcoin – cela signifie que plus la puissance de calcul qui rejoint le réseau est grande, plus il est difficile de résoudre ces énigmes.

Ne me demandez pas comment cela fonctionne, car je ne suis même pas près de comprendre ce qui se cache sous le capot de la bête mythique qu’est la blockchain Bitcoin, mais le point principal est que plus les mineurs rejoignent le réseau, plus la difficulté augmente.

Et comme Bitcoin est devenu plus populaire (et son prix a augmenté), c’est exactement ce qui s’est passé. Plus de mineurs ont rejoint le réseau, et aujourd’hui c’est un processus très avancé. Il y a dix ans, quand il n’y avait que peu de mineurs, vous et moi aurions pu sortir nos ordinateurs portables et exploiter à un degré raisonnable.

Pourquoi est-il à des sommets historiques ?

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles le taux de hachage continue d’atteindre de nouveaux sommets. Mais l’essentiel est que l’augmentation du nombre de mineurs fait grimper le taux de hachage.

Ainsi, la question demande vraiment pourquoi les mineurs continuent de se joindre, alors que le prix du Bitcoin a chuté. Il y a quelques réponses potentielles ici.

La première est que pendant la course haussière pandémique, l’équipement minier était rare et les prix d’articles tels que les puces étaient exorbitants. De nombreux mineurs ont commandé de nouvelles plates-formes minières pendant la course haussière, mais n’ont reçu l’équipement que récemment (ou certains, même pas encore).

De plus, à mesure que le prix du Bitcoin a chuté, la rentabilité de l’exploitation minière a également diminué, étant donné que les revenus des mineurs sont libellés en Bitcoins. De nouveaux équipements miniers ont été développés et se vendent à un prix plus bas qu’auparavant, ce qui contribue à augmenter le nombre de mineurs.

Une autre théorie est la fusion d’Ethereum. Cela a eu lieu en septembre, lorsque Ethereum est passé de Proof-of-Work à Proof-of-Stake, ce qui signifie que l’exploitation minière sur le réseau a cessé. Par conséquent, certains de ces mineurs d’Ethereum sans travail sont passés à l’exploitation minière de Bitcoin.

Que signifie un taux de hachage plus élevé ?

La première conséquence d’un taux de hachage qui augmente est évidemment une plus grande pression sur les mineurs. Une concurrence accrue et un taux de hachage plus élevé réduisent leur rentabilité, en particulier à un moment où les coûts de l’électricité ont augmenté et que les revenus (Bitcoin) ont chuté.

La meilleure façon de voir cela est de jeter un coup d’œil à l’évolution du cours des actions tout au long de l’année 2022 de certaines des sociétés minières publiques.

Du côté positif, le taux de hachage de Bitcoin est considéré comme une mesure de sécurité pour le réseau. Plus le taux de hachage est élevé, plus le réseau est sécurisé, donc dans ce contexte, le record absolu représente une bonne chose.

C’est pourquoi un taux de hachage élevé est généralement considéré favorablement, car il implique un réseau sain. Le seul problème est que les mineurs ressentent la pression.