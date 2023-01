Prévisions du prix de The Sandbox (SAND) – Pourquoi Metacade (MCADE) surpasser SAND en 2023

The Sandbox est l’un des premiers metaverse de crypto, mais son déclin important pendant le marché baissier de 2022 a laissé certains investisseurs déçus. Tu te demandes ce qui attend ce token leader du metaverse ? Tu trouveras ci-dessous une prévision du prix de Sandbox pour 2023 et tu en sauras plus sur Metacade, un projet qui, selon de nombreuses personnes, pourrait surpasser de manière significative SAND cette année.

Sandbox (SAND) n’a pas réussi à attirer les joueurs

The Sandbox est un monde virtuel fonctionnant avec Ethereum où les utilisateurs peuvent véritablement posséder et monétiser leurs créations. Située dans un “bac à sable” ouvert, la plateforme permet aux joueurs d’explorer leur créativité et d’utiliser des outils pour générer des expériences immersives auxquelles d’autres personnes peuvent jouer.

The Sandbox utilise des NFT pour reproduire les actifs du jeu, comme les LANDS et les ASSETS, ce qui permet de les acheter et de les vendre sur le marché libre. C’est l’un des principaux projets de metaverse crypto, avec Decentraland, qui a vu son token SAND exploser après que Facebook, devenu Meta, a annoncé son entrée dans le metaverse.

Cependant, la hype médiatique a diminué pendant le marché baissier de 2022, faisant chuter le prix du SAND. Après avoir atteint un sommet de 8,48 $ en novembre 2021, SAND a récemment atteint un niveau de 0,37 $, soit une baisse d’environ 95,6 %.

Ceci est en partie dû à un manque d’entrain par les joueurs réguliers. Depuis le début de l’année 2021, The Sandbox a eu du mal à attirer plus de 1 000 utilisateurs par jour pendant une période prolongée, ne comptant souvent que quelques centaines d’utilisateurs (DappRadar). Si l’on compare ce chiffre à celui des jeux metaverse traditionnels comme Roblox et Fortnite, qui comptent des millions d’utilisateurs actifs quotidiens, The Sandbox semble un peu surestimé.

Prévisions de prix de The Sandbox (SAND)

SAND a connu une certaine reprise en janvier. Après avoir atteint son plus bas niveau de 0,37 $, SAND a remonté pour atteindre un sommet de 0,71 $ en deux semaines environ. Cependant, cette zone devrait constituer une résistance importante, selon les prévisions de prix de The Sandbox. À court terme, de nombreux experts de prévision de prix de The Sandbox ont fixé des objectifs aussi bas que 0,54 $. À plus long terme, certains analystes prévoient que SAND pourrait s’effondrer à 0,24 $ si le nombre d’utilisateurs ne remonte pas rapidement.

Metacade (MCADE) crée une référence pour les communautés gaming

Metacade est un hub communautaire play-to-earn (P2E) qui, comme The Sandbox, vise à révolutionner le concept de propriétés dans le gaming. Cependant, au lieu de donner aux joueurs la propriété de leurs biens dans le jeu, Metacade leur permet de devenir véritablement propriétaires de la communauté dans laquelle ils vivent.

Fondamentalement, Metacade a tout ce que l’on attend d’une plateforme de jeux communautaires, comme des forums, des avis, des classements de jeux et des tournois. Mais, en exploitant les avantages de la crypto et de la décentralisation, Metacade devrait être le précurseur d’un nouveau modèle dans le mode de fonctionnement des plateformes communautaires.

Par exemple, le système des Metagrants sera lancé à la fin de cette année. Les Metagrants donnent aux détenteurs de MCADE le droit de vote pour déterminer quels développeurs de jeux devraient recevoir un financement de la trésorerie de Metacade. Des dizaines de développeurs s’affronteront pour remporter le plus grand nombre de voix dans chaque concours Metagrant, et le gagnant recevra un financement pour réaliser son projet. Ils auront même la possibilité d’utiliser l’environnement de test natif de Metacade pour recevoir des avis sur leurs jeux de la part de ses plus grands fans.

Ces titres soutenus par la communauté sont ensuite ajoutés à l’arcade de jeu virtuelle de Metacade pour que tout le monde puisse y jouer. Avec le potentiel de création de certains des meilleurs jeux P2E que le monde ait jamais vu, Metacade pourrait bientôt être sur le devant de la scène si un seul jeu explose.

En 2024, Metacade deviendra une organisation autonome décentralisée (DAO) et atteindra la dernière étape pour devenir la première plateforme d’aracde de jeux virtuelle appartenant aux joueurs. À ce moment-là, l’orientation du projet sera déterminée par la communauté, les membres du collectif assumant des rôles de direction. Ils pourront décider des mises à niveau à ajouter, de l’acceptation de nouveaux partenariats et même du stock des tokens, ce qui pourrait faire augmenter régulièrement le prix des MCADE au fil du temps.

Prévisions des prix de Metacade (MCADE)

Par rapport aux prévisions de prix de The Sandbox, Metacade devrait surpasser SAND cette année. La presale de son token MCADE a été un grand succès, avec plus de 1,12 million de dollars vendus lors de la vente bêta. Actuellement, dans la phase 2 de sa presale, Metacade a levé plus de 3,2 millions de dollars, tandis que le token MCADE a augmenté de 50 %, comme prévu, passant de son prix initial de 0,008 $ à 0,012 $. D’ici la fin de la presale, il est prévu que le prix atteigne 0,02 $, ce qui signifie que les premiers investisseurs pourraient gagner 150 % !

Avec l’industrie du GameFi susceptible de progresser significativement en 2023, Metacade pourrait être le token P2E le plus prometteur du moment. Les experts ont commencé à prévoir des prix de 0,20 $ d’ici la fin de l’année, certains prédisant même qu’il pourrait atteindre 0,50 $ – soit une hausse de 2 400 % par rapport à son prix final de presale prévu.

Metacade (MCADE) seems certain to outperform The Sandbox

C’est maintenant évident que MCADE est un meilleur choix d’investissement que SAND. Si The Sandbox a certainement été le leader des cryptos metaverse, il est peu probable que son manque d’adoption change bientôt. C’est pourquoi tant de prévisions de prix de The Sandbox prévoient que la zone des 8 $ est un objectif presque impossible au cours des prochaines années, il n’y a tout simplement pas assez de demande.

Pendant ce temps, Metacade a tout à gagner et pratiquement rien à perdre. Sa presale de tokens MCADE a déjà attiré des milliers d’investisseurs et beaucoup d’attention de la part des médias, et il semble que les 3,2 millions de dollars actuellement collectés ne soient que le début. Si tu envisages d’investir dans SAND, attends. Prend le temps de regarder le whitepaper de Metacade et découvre pourquoi certains le considèrent comme le meilleur token P2E de 2023.

