Qu’est-ce qui différencie tant Metacade (MCADE) des autres projets métavers comme Decentraland (MANA) ?

Metacade (MCADE) est un écosystème de jeu Web3 prometteur qui devrait rivaliser avec de nombreux autres projets du métavers, dont Decentraland (MANA).

Avec plusieurs métavers qui se disputent la vedette, il n’est pas toujours facile de déterminer lesquels se démarquent vraiment. Mais certains projets, comme Metacade, avancent à grands pas dans ce sens.

Metacade pourrait jouer un rôle clé en offrant aux joueurs l’accès au Web3 et est différent de ce qu’offrent les projets métavers comme Decentraland.

Le métavers Decentraland

Decentraland est une plateforme de réalité virtuelle alimentée par Ethereum où tu peux acheter un terrain numérique, que tu peux aménager, sur lequel tu peux construire et grâce auquel tu peux tirer un profit financier. Les actifs numériques qui constituent les espaces sur Decentraland sont appelés les LAND, ils ne peuvent être ni remplacés ni dupliqués.

Avec tes propres LAND, tu peux concevoir des jeux, des applis, des plateformes de jeux d’argent, ou même des scènes en trois dimensions. Tu peux également développer des services basés sur le LAND pour des secteurs comme l’éducation et le tourisme. Chaque parcelle de LAND mesure 10 x 10 mètres, mais aucune limite en ce qui concerne la hauteur. Decentraland a également créé des domaines LAND afin de gérer plus facilement ta propriété en reliant les parcelles.

C’est essentiellement le cœur du projet métavers de Decentraland. Il s’agit d’un système basé sur la propriété : tu achètes tes parcelles de terrain et tu y construis des biens immobiliers dans un cadre virtuel.

Les problèmes avec les plateformes de biens immobiliers virtuels

Le problème avec les plateformes de biens immobiliers virtuels est qu’elles sont créées exclusivement pour la monétisation. Certaines parcelles de « terrains » (qui sont des NFT liés à une certaine blockchain), s’achètent pour des millions de dollars par de riches sociétés immobilières. Une pièce de terrain virtuelle sur Decentraland s’est récemment vendue pour 2,4 millions de dollars , un chiffre énorme. Mais rares sont les preuves pour le moment que de tels achats génèrent une valeur réelle et intrinsèque.

La plupart des propriétaires prévoient de monétiser ces projets métavers, mais sans fournir beaucoup d’idées sur la manière dont ils pensent y arriver. Qui veut d’un métavers avec des panneaux d’affichage de McDonalds et Coca Cola ? La publicité est un élément important du marketing, mais elle ne peut pas être le seul cas d’utilisation ou la raison principale d’un investissement.

Les projets métavers doivent avoir pour objectif d’être rentables pour les participants du réseau et de manière équitable. Ils doivent avoir des mécanismes de récompenses intégrés. Autrement, la croissance est artificielle, avec de faibles perspectives à long terme pour de tels projets métavers..

Le projet métavers de Metacade : une vision différente

Metacade se démarque de la concurrence de plusieurs manières. D’une part, il n’offre pas seulement des parcelles de terrain. C’est une arcade de jeux en ligne qui regroupe une variété de jeux avec différents thèmes, où les utilisateurs peuvent sélectionner un grand nombre de jeux auxquels ils aiment jouer sans devoir changer de plateforme.

C’est également un écosystème complet, pas seulement un endroit où acheter des objets virtuels. C’est une plateforme sur laquelle les joueurs Web3 peuvent se connecter les uns aux autres, jouer aux jeux Play-to-Earn et gagner de l’argent ou même un véritable revenu, sans devoir trouver une stratégie de sortie et vendre leurs NFT de terrain virtuel. Metacade proposera des annonces d’offres d’emploi pour des postes liés dans le domaine du jeu, ainsi que des opportunités de test bêta des nouveaux titres et des fonctions sociales.

Metacade se déploiera ultérieurement sous forme d’une organisation autonome décentralisée (DAO) pour garantir une prise de décisions démocratique. Les utilisateurs du réseau seront récompensés pour leurs contributions et la DAO fournira également des revenus publicitaires et de vente, des tirages au sort, des tournois de compétition, des concours et la possibilité de faire du staking.

En d’autres termes, la plateforme Metacade offre de nombreux moyens de générer des revenus, mais ce sont des revenus organiques liés à l’activité. Il ne s’agit pas simplement d’acheter une parcelle de terrain et d’attendre que sa valeur augmente. Metacade s’apprête à devenir un écosystème dynamique et complet pour les joueurs du Web3.

Le métavers de Metacade : différent à bien des égards

Alors que Decentraland est un métavers en 3D, Metacade est une arcade 2D en mosaïque. Decentraland est un jeu unique alors que Metacade offre une panoplie de jeux différents et en ajoutera sans cesse de nouveaux.

Metacade est un écosystème de jeu où les participants peuvent trouver des emplois, un réseau, communiquer et investir dans de nouveaux projets, alors que Decentraland est axé sur le développement de terrain virtuel. En termes simples, Metacade est un écosystème de jeu complet au potentiel de croissance sans fin, alors que Decentraland est un jeu pour le développement de terrains virtuels avec un avatar/utilisateur unique.

La majorité des métavers sont actuellement hors de prix et un peu saturés. Axie Infinity, Decentraland, The Sandbox – ces derniers semblent être des espaces de jeu où les joueurs et des sociétés riches achètent des NFT, mais en dehors de cela, ces univers ont peu à offrir.

Ce ne sont pas des écosystèmes organiques, et à bien des égards. Le métavers de Metacade en revanche est rentable pour les joueurs Web3. Il est créé par les joueurs, pour les joueurs, et il sera également géré par les joueurs à travers sa structure DAO, organisation autonome décentralisée.

Metacade se démarque également par le fait qu’il est en phase de presale et qu’il vient de démarrer – ce qui laisse entrevoir une augmentation de son prix. Actuellement, il offre 125 MCADE pour 1$. Lors de l’étape finale de la presale, son prix aura atteint plus de 0.02$ par jeton, soit plus du double du prix.

En offrant un écosystème de jeu complet pour le Web3 et avec une opportunité dans laquelle investir tôt est porteur de gains, Metacade présente une proposition de valeur sérieuse. Offrant bien plus que les projets métavers précédents, et ayant un potentiel très prometteur sur la prochaine génération de P2E, il vaut bien la peine d’être découvert.