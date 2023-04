Ripple pourrait-il se rétablir après une décision positive de la SEC ? Comparaison des prévisions de prix de Metacade et de XRP pour 2023-2030.

La prévision du prix du XRP a souffert récemment après que sa société mère, Ripple, a fait l’objet d’un procès très médiatisé avec les régulateurs américains. Cependant, des actus récentes pourraient stimuler les perspectives à long terme de Ripple et de XRP.

Sur le Web3, Metacade (MCADE) a annoncé son lancement sur plusieurs bourses d’actifs numériques après avoir rencontré un grand succès lors de la presale du token MCADE. Les investisseurs sont optimistes quant à l’avenir du XRP et du MCADE, mais quel est le token le plus intéressant à acheter en ce moment ?

Développements haussiers pour Ripple et Metacade

Ripple (XRP) a eu des nouvelles positives concernant son procès en cours avec la Securities and Exchange Commission (SEC). La SEC a déposé une plainte contre Ripple en 2020 sous prétexte que le XRP, l’actif numérique créé par Ripple, est un titre non enregistré et non une crypto-monnaie.

Monica Long, présidente de Ripple, a déclaré à CNBC qu’elle avait « bon espoir » que le procès de la SEC se termine bien plus tard en 2023. Cette actu positive a fait augmenter le prix du XRP de plus de 30 % en une seule journée.

La prévision du prix du XRP à long terme s’est améliorée grâce aux récentes rumeurs. Pendant ce temps, Metacade continue de faire de grands progrès, car le projet a annoncé que le token MCADE sera mis en vente sur UniSwap le 6 avril.

Metacade sort d’une presale très réussi au cours de laquelle $16,35m ont été recueillis auprès d’investisseurs cryptos en début de carrière. L’IDO UniSwap sera suivie par deux cotations CEX, Bitmart en avril et MEXC au début de mai.

Qu’est-ce que XRP ?

XRP est un actif numérique créé par une société FinTech américaine appelée Ripple Labs. Le token a été conçu pour servir de pont pour les transactions internationales, offrant une alternative rapide et peu coûteuse aux méthodes de paiement traditionnelles.

Le XRP repose sur un réseau décentralisé qui n’est contrôlé par aucune entité. S’il peut être utilisé par les institutions financières pour fournir des liquidités instantanées pour les transactions transfrontalières, le XRP est également la monnaie native du XRP Ledger. Ce réseau de blockchain décentralisé peut soutenir le développement d’applications décentralisées (dApps).

Prévision du prix du XRP : peut-il atteindre 1 $ en 2023 ?

Toute issue positive du procès de Ripple avec la SEC est considérée comme produisant une pression d’achat massive pour le token XRP. La crypto-monnaie a une utilité réelle et son réseau a déjà été adopté par de grandes institutions financières, dont la Banque d’Angleterre et Santander.

La prévision de prix à long terme du XRP place le XRP à 4,20 $ tant que l’affaire de la SEC se termine bien dans un avenir proche. En 2023, les investisseurs peuvent s’attendre à une évolution significative sur les prix, car la prévision de prix à court terme du XRP vise le niveau de résistance de 1 $.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est une plateforme GameFi complète qui offre la plus grande collection de jeux d’arcade play-to-earn (P2E) trouvée sur la blockchain. Alors que la plupart des plateformes GameFi n’offrent qu’une seule expérience de jeu, Metacade propose une grande sélection aux joueurs ainsi qu’un gros potentiel de récompense en crypto-monnaie.

Metacade vise également à devenir un hub central pour les utilisateurs de Web3 en introduisant plusieurs mécaniques de gains uniques dans le metaverse. Le projet fait passer le mécanisme P2E au niveau supérieur et peut bénéficier aux investisseurs, aux entrepreneurs et aux joueurs grâce à son offre de blockchain.

Comment fonctionne MCADE ?

Le token MCADE est utilisé pour récompenser les joueurs dans l’arcade metaverse. Les détenteurs de tokens peuvent également staker MCADE sur la plateforme pour obtenir un rendement passif et voter dans les propositions de gouvernance pour aider à atteindre un consensus dans ce projet communautaire.

L’arcade metaverse offrira un gameplay à la fois décontracté et compétitif aux amateurs de gaming blockchain. Les joueurs peuvent jouer en solo et gagner des récompenses en essayant de battre leur meilleur score ou participer à des tournois payants pour avoir la chance de gagner d’importants prix en crypto-monnaies.

Metacade récompensera également les créateurs de contenu pour leurs contributions à la communauté grâce à la fonction Create2Earn. Cette fonction de la plateforme récompensera les utilisateurs avec des tokens MCADE lorsqu’ils publieront des critiques de jeux, partageront des alpha et interagiront par discussions avec d’autres membres de la communauté.

Le projet publiera des offres d’emploi par le biais d’un site d’offre d’emplois cryptos dans le cadre de la fonction Work2Earn. Work2Earn mettra en relation les utilisateurs de la blockchain avec des rôles rémunérés dans certaines des start-ups les plus populaires du Web3 et peut même inclure des missions ponctuelles, comme tester de nouveaux jeux P2E avant qu’ils ne soient officiellement lancés.

MCADE peut-il atteindre 0,50 $ en 2023 ?

La presale du token MCADE a généré une ampleur importante pour le nouveau projet, qui devrait produire des rendements importants à partir du niveau de prix actuel. MCADE sera bientôt lancé sur divers échanges d’actifs numériques après que la presale ait permis au prix de passer de 0,008 $ à 0,02 $.

D’ici la fin de l’année 2023, le MCADE devrait atteindre le niveau de prix de 0,50 $, soit un gain de 22 fois par rapport à la fin de la presale du token. Les investisseurs sont assez optimistes quant aux perspectives d’avenir du projet, car il offre une valeur unique au sein du mouvement GameFi et une grande utilité pour le token natif.

Prévisions du prix de MCADE vs. XRP : Quel token vaut la peine d’être acheté ?

Alors que le procès de la SEC se termine, la prévision du prix du XRP pourrait exploser au cours des mois et des années à venir. D’autre part, MCADE est l’un des nouveaux projets les plus excitants dans l’espace GameFi, c’est un développement très innovant pour l’ensemble de l’industrie gaming.

Les prévisions de prix de MCADE et de XRP prévoient toutes deux des rendements significatifs à partir du niveau de prix actuel. Metacade est susceptible de produire un pourcentage de rendement plus élevé car le projet est dans sa phase initiale. Les prochaines cotations en bourse pourraient être le moment idéal pour ajouter MCADE à un portefeuille d’investissement à long terme. Ne manque pas cette opportunité, car la phase finale de presale se termine très bientôt !