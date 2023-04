Après avoir levé $16.35m lors de sa prévente, Metacade annonce ses débuts sur le Bitmart Exchange

Alors que l’adoption de la technologie Web3 s’accélère dans toutes les industries, le secteur du gaming est l’un des premiers à adopter ce changement de paradigme, révélant un immense potentiel d’innovation et de croissance. Metacade, un projet GameFi très prometteur, a attiré l’attention de ceux qui cherchent à investir dans les crypto-monnaies grâce à son écosystème unique play-to-earn (P2E) et à sa vision convaincante de l’avenir des jeux. Surfant sur l’enthousiasme entourant le projet, Metacade a réussi à lever $16.35m lors de sa prévente, démontrant la confiance et le soutien de sa communauté en plein essor.

Dans une annonce majeure qui a encore renforcé l’excitation autour de ce projet à fort potentiel, Metacade a révélé ses débuts à venir sur le célèbre Bitmart Exchange. Ce développement souligne non seulement l’intérêt croissant pour Metacade en tant que choix d’investissement solide, mais signifie également une étape cruciale dans le parcours du projet pour devenir un acteur influent dans les secteurs en évolution de la technologie GameFi et Web3.

Le prix de MCADE augmentera-il de manière significative cette année ?

L’optimisme du secteur GameFi continue de croître, et le projet Metacade continue d’attirer l’attention des experts qui sont impatients de voir si MCADE peut atteindre une tranche de prix significative comprise entre 0,90 $ et 1,20 $ d’ici la fin de 2023 et au cours de l’année suivante.

Les diverses expériences de jeu de Metacade lui offrent un avantage concurrentiel dans la détermination de sa valeur boursière potentielle. Son grand marché total adressable indique que la base d’utilisateurs de la plateforme pourrait connaître une croissance exponentielle lorsque la plateforme commencera à être mise en ligne plus tard cette année.

Ces mesures incitatives de la plateforme pour la fidélisation des utilisateurs, en particulier pour les activités non liées au jeu, et l’amélioration constante de l’expérience utilisateur soutenue par des systèmes de récompense robustes suggèrent que la demande pour le jeton d’utilité MCADE pourrait augmenter de façon spectaculaire dans un avenir proche. Cela le positionne au cœur du GameFi, ce qui pourrait générer des rendements importants pour les investisseurs.

Pour que MCADE atteigne une valeur comprise entre 0,90 $ et 1,20 $, une valeur boursière comprise entre 1,8 milliard et 2,4 milliards de dollars serait nécessaire. Compte tenu des tokenomics intéressantes et de l’émergence de réglementations apportant de la clarté aux investisseurs institutionnels (leur permettant de s’impliquer plus agressivement sur le marché des crypto-monnaies), de nombreux experts estiment qu’il est tout à fait plausible d’atteindre cette tranche de prix d’ici la fin de l’année 2023.

Avec l’annonce des débuts de Metacade sur le populaire Bitmart Exchange, le projet semble également prêt à gagner en visibilité et à attirer davantage de personnes cherchant à investir dans les crypto-monnaies. Compte tenu du fort potentiel du projet dans le secteur florissant du GameFi, atteindre un prix dans sa tranche cible d’ici la fin de 2023 semble à portée de main, faisant de Metacade une opportunité d’investissement intéressante pour ceux qui cherchent à tirer parti de l’évolution rapide du géant du GameFi.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade s’apprête à révolutionner l’industrie du gaming en créant l’arcade play-to-earn (P2E) la plus complète qui existe, se positionnant ainsi comme un acteur clé dans le secteur en pleine croissance du GameFi. Les plans ambitieux de Metacade ont attiré l’attention des joueurs et de l’ensemble de l’industrie, grâce à son système de récompense innovant qui permet aux utilisateurs de gagner de l’argent non seulement en jouant à des jeux, mais aussi en contribuant à la plateforme de diverses manières, comme le partage d’alpha ou la rédaction de critiques de jeux.

Le jeton natif du projet, MCADE, pourrait présenter une opportunité significative pour les investisseurs, car son utilité au sein de la plateforme, combinée à son offre limitée et à ses prix de prévente attractifs, a contribué à l’impressionnante somme de $16.35m recueilli en un temps très court.

Comment fonctionne MCADE ?

MCADE, le jeton natif de l’écosystème Metacade, est essentiel aux différentes fonctions de la plateforme, y compris le système de récompenses et les échanges de valeur à travers la plateforme, comme l’inscription à des tournois ou l’achat d’objets dans le jeu. Ce niveau élevé d’utilité garantit une demande constante pour le jeton à mesure que de nouveaux utilisateurs rejoignent la plateforme, ce qui crée une forte demande et peut faire augmenter sa valeur.

En plus de son utilité, MCADE offre des options de staking pour les détenteurs de jetons, ce qui leur permet de gagner un revenu passif grâce aux récompenses en stablecoins. Cette approche offre non seulement aux investisseurs un moyen de générer des rendements, mais ne présente aucun risque pour l’offre circulante de MCADE, car les récompenses sont émises en stablecoins, reflétant l’engagement du projet à créer un écosystème durable et favorable aux investisseurs.

MCADE est-il un bon investissement ?

Alors que l’incroyable projet de Metacade continu, son récent succès dans la collecte de $16.35m lors de sa prévente et l’annonce de ses débuts sur le prestigieux Bitmart Exchange démontrent l’immense potentiel de ce projet GameFi. Avec un écosystème P2E innovant et une vision forte de l’avenir du gaming, Metacade est bien positionné pour avoir un impact significatif dans le monde en évolution constante de la technologie Web3 et du jeu décentralisé.

L’excitation autour de Metacade en tant qu’opportunité d’investissement prometteuse est forte, et sa cotation sur Bitmart Exchange est prête à renforcer sa visibilité et sa crédibilité aux yeux des investisseurs particuliers et institutionnels. Le secteur du GameFi continue de se développer, et l’approche unique de Metacade, consistant à combiner les technologies du gaming, de la blockchain et du Web3, a le potentiel de révolutionner le secteur du gaming pour les années à venir.

Le projet Metacade témoigne du pouvoir de l’innovation et de la collaboration à l’ère de la technologie Web3. Il démarre maintenant ce nouveau chapitre passionnant avec ses débuts sur Bitmart Exchange, Metacade est donc indéniablement un projet à suivre de près, offrant aux investisseurs une incroyable opportunité de faire partie d’une révolution dans l’industrie du gaming qui pourrait générer d’énormes profits.