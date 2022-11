Ripple (XRP) et Ethereum Classic (ETC) reculent tandis que la presale de Metacade attire les investisseurs

En dépit du marché baissier de la crypto, on voit poindre certains espoirs pour les principales crypto-monnaies. Les traders espéraient beaucoup de la fusion d’Ethereum, ce qui a contribué à la hausse d’Ethereum Classic (ETC). Quant à Ripple (XRP), la fin potentielle de la longue procédure judiciaire contre la SEC qui a affecté son prix est proche. Pendant ce temps, les investisseurs à la recherche de nouveauté s’arrachent Metacade en cette période de presale du projet. Le jeton utilitaire MCADE offrira de nombreuses fonctionnalités, telles que le Play-to-Earn (P2E) et les thèmes du métavers, afin de dynamiser sa croissance future.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est une plateforme Web3 communautaire en plein développement où les joueurs et les développeurs peuvent se rencontrer pour collaborer et s’amuser avec des jeux blockchain. Le but ultime du projet est une salle d’arcade communautaire dotée d’un écosystème dynamique de récompenses P2E. Les développeurs peuvent gagner des Metagrants pour leurs meilleures idées de jeux, et les joueurs peuvent tester et évaluer ces jeux avant qu’ils ne soient validés dans le projet. Tout cela sera soutenu par le jeton utilitaire MCADE, qui sera utilisé non seulement pour les votes de gouvernance, mais aussi lors des concours, des tournois de jeux, ainsi que pour le staking.

L’économie basée sur les jetons au cœur de Metacade

Le staking est le terme donné à un mécanisme permettant de verrouiller ses jetons afin de les conserver sur une plateforme pour gagner des récompenses dans le cadre de projets DeFi, généralement moyennant un taux d’intérêt annuel. Pour la communauté Metacade, cette récompense correspond à une part des revenus du projet, qui sera payée dans une autre crypto-monnaie afin d’éviter l’inflation de ce jeton utilitaire. Une fois ces flux de revenus créés, il y aura également un mécanisme de brûlage (burn) des jetons pour en détruire une partie et réduire ainsi le nombre de pièces en circulation. L’offre totale fixe de jetons au lancement sera de 2 milliards de jetons MCADE, dont 1,4 milliard de jetons alloués à la presale.

Qu’est-il arrivé à Ethereum Classic ?

Avec le marché à la baisse des crypto-monnaies, Ethereum Classic (ETC) a atteint son niveau le plus bas en juin, à environ 15 $. Le projet s’est ensuite redressé à 42 $ avant la fusion d’Ethereum. La mise à niveau du projet Ethereum a permis de passer le projet de la technologie minière de preuve de travail (Proof-of-Work), gourmande en énergie, à la preuve d’enjeu (Proof-of-Stake). Pour les mineurs de crypto qui possédaient du matériel proof-of-work et qui avaient donc besoin d’une nouvelle destination, ETC était la destination idéale. Cependant, la crypto est depuis retombée à 22 $.

Quelles sont les perspectives pour Ripple (XRP) ?

Le Ripple (XRP) a connu un récent rebond et l’équipe Ripple souhaite que l’affaire judiciaire contre la SEC se termine au plus vite. Le régulateur du marché américain a reproché à Ripple d’exposer des titres de la même manière que les offres d’actions. Si cette qualification était retenue, cela signifierait une réglementation supplémentaire pour Ripple et de nombreux autres jetons crypto. Le prix du XRP a grimpé de 0,30 $ à son prix actuel de 0,50 $, mais est resté stable depuis lors.

Pourquoi investir dans Metacade ?

La hausse de l’ETC était une réaction à court terme basée sur une transition des mineurs, mais il n’y a vraiment d’intérêt pour cette crypto, et les mineurs ont vite été déçus par le minage qui ne leur rapportait que de faibles rendements. Dans le cas de Ripple, le jeton XRP a le potentiel de remonter si Ripple obtient un jugement en sa faveur. Ce ne serait de toute façon que le début de la vague, car le projet, perturbé par l’affaire judiciaire, n’a pas connu de réels développements.

En revanche, Metacade est un nouveau projet qui apporte un nouveau thème à l’univers du P2E avec une salle d’arcade virtuelle dirigée par la communauté. Avec une large variété de jeux disponibles, le projet Metacade est à même d’attirer un grand nombre de fans et une forte demande de jetons MCADE. ETC et XRP ont connu un regain décent, ce dernier ayant les meilleures perspectives de gains supplémentaires, mais Metacade pourrait les éclipser tous les deux.

Conclusion

La montée en puissance d’Ethereum Classic (ETC) est basée sur une tendance à court terme suite à la fusion Ethereum et surtout parce que les mineurs migrent vers une autre plateforme pour réaliser davantage de gains. La hausse du Ripple (XRP) se révèle également un mouvement à court terme, car les traders espèrent une issue positive dans l’affaire contre la SEC. Cela n’est pas gagné d’avance, et même en cas de victoire, le projet n’a laissé entrevoir aucun développement au cours des deux dernières années. De toute façon, Metacade a le potentiel de détrôner ces deux projets en termes de retour sur investissement. En effet, le projet Metacade vise à créer une plateforme de jeux P2E dirigée par la communauté et axée sur le potentiel qu’offrira le métavers. Rien que cela devrait inciter les investisseurs à se précipiter sur la presale des jetons MCADE.