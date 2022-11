Points clés à retenir

Cathie Wood dit que les institutions pourraient prendre du recul par rapport à la crypto-monnaie

Elle pense qu’ils alloueront davantage à Bitcoin et Ether une fois qu’ils prendront le temps d’étudier le secteur des crypto-monnaies.

Je pense qu’elle est peut-être trop optimiste, que l’industrie de la crypto-monnaie a pris des coups et qu’il faudra peut-être plus de temps pour se remettre de la mauvaise passe dans laquelle la crypto-monnaie est en ce moment.

Le développement le plus préoccupant de ces dernières semaines – et je pense que vous serez d’accord, il y en a eu quelques-uns – est peut-être ce que tout cela signifie pour la réputation de l’industrie à l’avenir.

Quelles institutions vont mettre Bitcoin à leur bilan maintenant ? Quels fonds de pension vont se lancer dans les actifs numériques ? L’implosion de FTX (dont j’ai parlé en détail ici) est si médiatisée et choquante qu’il est délirant de s’attendre à ce que quiconque lié à la finance traditionnelle entre dans le secteur. Le dommage est-il irréparable ?

Cathie Wood fait allusion à un recul institutionnel

Sur cette note, je pensais que l’interview de la fondatrice d’Ark Invest, Cathie Wood, sur Bloomberg la semaine dernière était révélatrice. Connue depuis longtemps pour ses opinions ultra-haussières sur tout ce qui concerne Bitcoin, elle a même réitéré dans l’interview sa confiance dans sa prévision de prix concernant Bitcoin, qui, selon elle, vaudra 1 million de dollars par pièce d’ici 2030.

Ce n’était pas une surprise, ni totalement imprévisible. Wood est catégorique sur le fait que Bitcoin changera le paysage macro à long terme. Elle s’est positionnée de manière très agressive sur le marché, pariant sur des actions technologiques risquées, Bitcoin et d’autres actifs qui ont lutté au milieu de la transition vers un nouveau paradigme de taux d’intérêt – comme le montre la performance de son ETF phare ci-dessous :

J’ai senti que quelque chose d’autre était notable dans son interview, cependant. « Je pense, cependant, que la seule chose qui sera retardée, c’est peut-être que les institutions prendront du recul et se contenteront de dire : OK, comprenons-nous vraiment cela ? » ,a- t-elle déclaré.

Cela fait allusion au grand danger ici. Tout au long de la pandémie, l’une des choses les plus optimistes pour Bitcoin a été la tendance des institutions à affluer dans le secteur. Il y avait Tesla. Il y avait une conversation sur ETF. Il y avait Grayscale. Il y avait des sociétés minières publiques. Il y avait Coinbase flottant en bourse. Il y avait même l’El Salvador déclarant Bitcoin comme monnaie légale.

Mais maintenant que l’environnement à faible taux d’intérêt a pris fin et que la liquidité est aspirée de l’économie, Bitcoin et la crypto-monnaie sont confrontés à quelque chose qu’ils n’ont jamais eu à affronter auparavant – un recul de l’économie au sens large.

N’oublions pas que Bitcoin a été lancé en 2009, dans le plus grand marché haussier de l’histoire. Il n’a pas encore été testé dans un climat macro baissier, et donc tout cela est sans précédent. Et contre ce test, la crypto-monnaie est à rude épreuve.

BlockFi, Celsius, Voyager, Three Arrows Capital et toutes les autres entreprises en faillite, qui sont maintenant rejointes par FTX, ont également dépeint la crypto-monnaie sous un si mauvais jour qu’il n’est pas surprenant d’entendre les analystes mettre en garde contre les reculs de l’adoption institutionnelle. Ne serait-ce pas plus surprenant s’il n’y en avait pas ?

Optimisme

Je dois noter que Wood a ajouté qu’elle pensait que Bitcoin sortait « sentant comme une rose » de tout cela. Bien que je n’irais certainement pas aussi loin – toute l’industrie est en train de voir sa réputation ternie si vous me demandez mon avis – je vois d’où elle vient.

Mais bien que Bitcoin n’ait aucun risque de contrepartie, et donc soit théoriquement à l’abri des types d’implosions que nous avons vues dans des entreprises centralisées comme FTX, c’est le monde réel. Et dans le monde réel, pour que le citoyen moyen y ait accès – sans parler des institutions – il faut des entreprises centralisées.

Et jusqu’à ce que la cupidité, l’effet de levier imprudent, la gestion naïve des risques et la fraude pure et simple (sans nommer de noms) dans l’industrie ne cessent d’exister, Bitcoin ne gagnera pas de traction significative dans l’espace financier traditionnel. Les institutions seront beaucoup plus réticentes à investir dans l’espace maintenant après tant d’explosions très médiatisées. La réglementation arrive en force. Les retours n’explosent plus.

C’est pourquoi je ne suis pas d’accord avec le ton optimiste que Wood a donné plus tard dans l’interview :

« Et une fois que (les institutions) feront leurs devoirs et verront ce qui s’est passé ici », a déclaré Wood, « je pense qu’ils seront plus à l’aise de passer à Bitcoin et peut-être à Ether comme premier arrêt, car ils le comprendront mieux ».

Pour moi, comprendre davantage Bitcoin vient également avec la compréhension qu’il continue de se négocier comme un actif à très haut risque, dans ce qui n’est plus un environnement à taux zéro. Bien que la vision à long terme puisse être que le Bitcoin soit une couverture fiable contre l’inflation, ce n’est pas là où il en est actuellement – ce que les gestionnaires d’actifs réaliseront.

La crypto-monnaie a également mis un goût amer dans la bouche de tous ceux qui l’ont touché cette année. FTX n’est que le dernier embarras pour l’industrie, alors que le monde regarde avec un mélange de suffisance, de pitié et de dégoût. Dans ce contexte, la réputation de l’ensemble de l’espace a pris un coup de marteau.

Et à mesure que les taux d’intérêt augmentent, que la crise du coût de la vie augmente et que les données continuent de pointer vers une économie en difficulté, la crypto-monnaie mettra un peu plus de temps à reprendre que Cathie ne le pense.