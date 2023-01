Si tu penses que DOGE vaut l’investissement après l’acquisition de Twitter par Musk, regarde de plus près Metacade, qui a généré un million d’euros de préventes pendant la bêta

Alors que l’on pensait que le Dogecoin (DOGE) ne pouvait plus faire l’objet d’une hype médiatique, l’acquisition de Twitter par Elon Musk a relancé les rumeurs. Musk aurait-il vraiment l’intention d’intégrer DOGE à Twitter ? C’est une proposition intrigante qui aurait de sérieuses implications importantes pour DOGE.

Mais tout le monde ne croit pas à l’engouement autour de DOGE, Musk et son acquisition de Twitter. Lorsque tout le bruit se sera calmé, les choses pourraient en fait aller dans l’autre sens. Musk pourrait se concentrer à nouveau sur Tesla et SpaceX. Twitter pourrait perdre des parts de marché, les utilisateurs quitteraient la plateforme en signe de protestation contre le nouveau propriétaire. Et les points négatifs familiers autour de DOGE sont toujours là : offre illimitée de tokens, développement négligeable, fonctionnalité minimale et absence d’acceptation généralisée pour le paiement.

Pour ces raisons, de nombreux investisseurs regardent au-delà de DOGE et de l’acquisition de Twitter par Musk, estimant que de grandes opportunités se trouvent ailleurs. Et c’est là que Metacade arrive. Ce nouveau venu de GameFi a créé un véritable buzz sur le marché, ayant déjà généré 1 million d’euros de presales lors de sa bêta . Lis la suite pour savoir pourquoi tant de gens pensent qu’il s’agit de l’innovation en matière de jeux crypto.

Qu’est-ce que Metacade ?

On peut dire qu’il y a de l’engouement autour du nouveau venu de GameFi, Metacade (MCADE) . Dans un secteur où certaines entreprises ont trop mis l’accent sur le « Fi » et pas assez sur le « Game », Metacade (MCADE) trouve le juste équilibre. Elle propose une sélection étonnante de métavers futuristes et de jeux virtuels, ainsi que des jeux d’arcade classiques très appréciés. Actuellement disponible à un prix exceptionnel en presale , Metacade (MCADE) offre l’ultime expérience GameFi.

Comment fonctionne Metacade ?

Metacade (MCADE) rassemble tous les aspects de l’industrie des jeux en crypto-monnaie et du GameFi. Joueurs, concepteurs, développeurs, fans de crypto et investisseurs sont tous enrichis littéralement par les connexions, les suggestions et les expériences partagées que Metacade (MCADE) facilite. Agissant comme un centre communautaire Web3 pour GameFi, voici comment fonctionne Metacade :

Les joueurs blockchain peuvent s’amuser et générer des revenus grâce aux fonctionnalités Play2Earn, Compete2Earn, Create2Earn et Work2Earn de Metacade.

Les concepteurs et les développeurs peuvent tester, présenter, commercialiser et lancer de nouveaux jeux, organiser des concours, communiquer directement avec les joueurs et les investisseurs, et recruter de nouveaux employés.

Les fans de crypto et les investisseurs peuvent staker sur les tokens MCADE et bénéficier d’opportunités d’investissement intéressantes.

Metacade (MCADE) tire ses revenus des jeux payants, des publicités, du lancement de nouveaux jeux, des tournois payants et des annonces de recrutement.

Alongside its fantastic selection of games, new and old, Metacade (MCADE) is also looking to the future with its Metagrants program. This forward-looking initiative provides funding for the development of the next generation of games on the platform. So Metacade doesn’t just host the best games: it’s also actively developing the best new ones! What’s more, part of the revenues from new games will be fed back into the Metacade community

Mainstream and social media often focus on bad news stories like the FTX crash or big news events like Elon Musk’s Twitter acquisition. That’s a shame because it means they miss out on really interesting stories like the huge potential rise of GameFi and companies like Metacade (MCADE).

Should investors choose Metacade over Dogecoin?

Il n’y a pas beaucoup d’euphorie sur la crypto en ce moment, mais le secteur P2E en plein essor est une exception à cette règle. De nombreux analystes et experts prédisent que le marché monteraen 2023, donnant au marché crypto quelques bonnes nouvelles bien nécessaires. Même si le Dogecoin (DOGE) a reçu une aide à la suite de l’acquisition de Twitter par Musk, c’est Metacade (MCADE) dans le secteur P2E qui semble vouloir dominer le marché.

Metacade (MCADE) domine pour un certain nombre d’autres raisons. L’offre de tokens MCADE est limitée, et ils offrent une plus grande fonctionnalité. Ensuite, la société a été entièrement auditée par Certik pour garantir la sécurité des investisseurs. Enfin, la stratégie de Metacade (MCADE) comprend un engagement à devenir une DAO, donnant ainsi aux membres de la communauté des droits de gouvernance et des récompenses pour leur implication dans l’entreprise.

Mais l’essentiel est que l’investissement consiste au final à faire des bénéfices. À nouveau, Metacade (MCADE) a l’avantage sur Dogecoin (DOGE). Les nouveaux investisseurs peuvent bénéficier d’un avantage de précurseur et d’un retour intéressant sur le prix de presale attractif de Metacade (MCADE). Mais c’est après le lancement que les choses pourraient devenir vraiment intéressantes, certains experts spéculant sur la perspective de gains multipliés par 100 ou plus lorsque le P2E décolle vraiment.

Elon Musk est le deuxième homme le plus riche du monde, il n’est donc pas surprenant que son acquisition sur Twitter et ses commentaires ultérieurs sur le Dogecoin (DOGE) aient poussé les investisseurs vers ce token. Mais si l’on creuse un peu, mais DOGE n’est peut être pas vraiment à la hauteur de la hype médiatique.

DOGE ou MCADE : le verdict

Comme pour tout ce qu’il dit et fait, l’acquisition de Twitter par Elon Musk a créé une hype médiatique, notamment des articles sur le Dogecoin (DOGE). Mais une fois que tout s’est calmé, le prix du DOGE reste faible avec le rachat de Twitter. Au-delà de toute la hype médiatique autour de DOGE, les investisseurs s’intéressent plutôt à Metacade (MCADE), notamment à au vu de ses impressionnantes performances en presale.

Mais il faut faire vite si tu veux avoir ta part du marché. La première phase de la presale de Metacade (MCADE) est presque complète, alors vas-y maintenant pour acheter au meilleur prix.