Solana (SOL) ne se remet pas du krach des cryptos tandis que la presale de Metacade (MCADE) suscite l’intérêt

Le krach des crypto-monnaies survenu en 2022 a un impact particulièrement important pour certains des projets les plus spéculatifs de la crypto-sphère, comme Solana (SOL). Faisant face à une concurrence féroce de la part de plusieurs autres acteurs et confronté à plusieurs problèmes techniques fondamentaux, Solana a eu du mal à maintenir une tendance haussière au cours des derniers mois. Mais alors que le krach des cryptos fait rage, un nouveau jeton pourrait tirer son épingle du jeu.

Il s’agit du jeton Metacade (MCADE) qui pourrait apparaître comme le projet gagnant, prêt à profiter de la croissance de la GameFi et à devenir le mastodonte dans les années à venir. Aujourd’hui, nous allons analyser l’évolution de Solana, et les raisons pour lesquelles il serait bon que tu commences à considérer Metacade comme un concurrent sérieux à ajouter à ton portefeuille.

Solana (SOL) subit des pannes répétées et des baisses de prix en plein krach des cryptos

Solana (SOL) est aujourd’hui l’un des principaux rivaux d’Ethereum sur le marché. C’est l’une des blockchains les plus rapides en crypto, utilisant une combinaison impressionnante de Proof-of-Stake (PoS) et de Proof-of-History (PoH) pour atteindre des vitesses de 3 500 transaction par seconde (TPS) sans aucun effort. En théorie, cela peut monter à 710 000 TPS, selon la documentation de Solana . Comparé aux 30 TPS d’Ethereum , il est facile de comprendre pourquoi Solana est monté en flèche en 2021.

Malgré ces vitesses de transaction incroyables, le réseau Solana n’a pas été exempt de problèmes. Rien que cette année, Solana a connu six pannes , une ayant duré une semaine entière début janvier. Parallèlement au pire krach qu’a connu le marché de la crypto en 2022, ces pannes ont servi de catalyseur pour certaines chutes majeures des prix. Après la première panne de l’année survenue dès le 6 janvier et qui a duré une semaine, SOL a chuté de près de 23 % pour atteindre son taux le plus bas le 10 janvier. Après une autre panne ayant frappé la blockchain le 21 janvier, SOL a encore chuté de 37 % pour retrouver un niveau cohérent trois jours plus tard.

Depuis lors, SOL a continué à s’échanger à un prix faible sur un marché de la crypto qui a connu la pire chute de son histoire. SOL vaut actuellement 29 $, et n’est pas parvenu à se hisser au-delà de 49 $ lors du marché haussier du mois d’août. Après avoir franchi son point de support de 30 $ pendant un mois, Solana oscille maintenant au plus bas niveau de 26 $ qu’il avait atteint en juin.

Qu’est-ce que Metacade (MCADE)?

Metacade est un projet prometteur qui vise à bouleverser l’industrie du jeu. Metacade est un centre communautaire où les fans de GameFi et les fans de crypto se retrouvent pour profiter des meilleurs jeux Play2Earn, gagner plus de leur passion, et entrer en contact avec des personnes qui leur ressemblent. Le but ultime de Metacade est d’être la première arcade virtuelle au monde appartenant à des joueurs où c’est toi, en tant que membre de la communauté, qui décide de l’avenir du jeu, et non des studios de jeux déconnectés.

Pour bâtir cette vision, Metacade fonctionne sur un modèle qui récompense les joueurs pour leur rôle au sein de la communauté, tout en utilisant le pouvoir collectif pour créer certains des meilleurs jeux Play2Earn et Web3 que l’industrie ait jamais vus.

Pourquoi Metacade (MCADE) devrait-il surpasser le marché ?

Alors que le krach crypto fait rage, Metacade se positionne pour dominer rapidement le marché lors de la prochaine tendance haussière. Comme mentionné, Metacade a l’intention d’attirer les joueurs en les récompensant pour des tâches qu’ils aiment déjà faire. Chaque fois que tu posteras un feedback, que tu partageras une version alpha de GameFi, ou que tu participeras à un test de jeu, tu seras rémunéré en jetons MCAD. Si tu es déjà un passionné de GameFi, alors tu peux augmenter tes revenus en partageant simplement tes avis et ton expertise à propos de tes jeux préférés !

La vision de Metacade est de faire naître un mélange d’idées au sein d’une communauté où les développeurs et les joueurs collaborent étroitement. Metacade prévoit d’introduire un programme de financement appelé Metagrants : les développeurs de jeux publieront leurs idées et la communauté Metacade votera pour le projet qu’ils souhaitent voir aboutir. Le gagnant recevra alors le financement de la trésorerie. Par le biais de l’environnement de test natif de la plateforme, les développeurs profiteront même des commentaires instantanés et exploitables concernant leurs prototypes.

Dans l’optique de Metacade d’aider les joueurs à gagner plus grâce à la GameFi, le projet hébergera aussi des tournois exclusifs permettant à quiconque de gagner des gros prix. Mais encore mieux que ça, Metacade prévoit de lancer un site d’emploi en 2024 qui pourrait un jour aider un membre de la communauté à trouver sa place dans l’industrie naissante du Web3. Toutefois, les propositions de carrières ne sont pas la seule chose que tu trouveras sur ce site d’emploi, des tests ponctuels seront également proposés aux joueurs, qui, pendant quelques heures, pourront accroître grâce à ce coup de pouce leurs revenus réguliers.

À terme, Metacade remettra la gouvernance de la plateforme à la communauté Metacade en formant une organisation autonome décentralisée (DAO) . Les membres ayant récoltés le plus de jetons MCADE se verront offrir des postes de direction afin de guider Metacade vers l’avenir. Cela permettra à ces détenteurs de MCADE de voter pour déterminer les rôles de leadership, la mise en œuvre des fonctionnalités, les allocations de trésorerie, etc., conduisant à un écosystème entièrement autosuffisant construit par les joueurs, pour les joueurs.

Solana (SOL) vs Metacade (MCADE) : quel est le meilleur investissement ?

Comme mentionné, Solana a connu des moments difficiles lors du récent krach du marché de la crypto. Mais les pannes sont le cadet de ses soucis. Pas plus tard que le 12 octobre, le service de la plateforme DeFi Mango décentralisé sur le réseau Solana a été victime d’un piratage dont le montant avoisine les 100 millions de dollars. Était-ce la première fois ? Non. Solana a eu une attaque directe contre les portefeuilles de ses utilisateurs en août, où plus de 6 millions de dollars ont été volés. Plus tôt, en février, un montant colossal de 320 millions de dollars avait été dérobé à Solana.

Le coût total de ces seuls piratages en 2022 s’est élevé à plus de 446 millions de dollars. Pour mettre cela en perspective, c’est à peu près le même montant d’aide à la sécurité que les États-Unis ont déclaré envoyer à l’Ukraine en juin.

Alors que l’avenir de Solana reste incertain, surtout après la mise à niveau d’Ethereum qui pousse son TPS potentiel à 100 000, Metacade ne connaît que très peu de concurrence sur un marché en croissance rapide. Rien que cela pourrait faire de Metacade un concurrent de choix dans son domaine. Mais les fonctionnalités décrites ci-dessus pourraient facilement faire de Metacade un titan épique dans l’industrie naissante de la GameFi.

À sa phase de presale, comme c’est le cas en ce moment, il va sans dire que Metacade est incroyablement bon marché. Si tu te demandes s’il faut investir dans Solana ou attendre que le marché de la crypto reprenne le dessus et que Metacade soit lancé en 2022, la réponse est claire : Metacade doit être ton choix d’investissement numéro 1.

Tu peux acheter Solana sur eToro ici .