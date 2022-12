Voici en quoi Metacade (MCADE) est différent des autres cryptos comme TRON (TRX)

Metacade, un nouveau projet de jeu Web3, a attiré beaucoup d’attention. Dernièrement, certains se sont demandés quelle était la différence entre Metacade et d’autres projets, comme TRON. Cet article explique les différences entre les deux et pourquoi il serait préférable d’investir dans Metacade plutôt que dans TRON.

Qu’est-ce que Metacade (MCADE) ?

Metacade est un centre communautaire Web3 qui se positionne comme la plateforme ultime pour tout ce qui concerne le play-to-earn. C’est l’endroit où tu peux te connecter avec des joueurs et des investisseurs en crypto-monnaies partageant les mêmes idées, t’immerger dans le monde de la GameFi , et explorer de multiples opportunités de gagner de l’argent tout en jouant à tes jeux préférés.

Metacade constitue une solution unique, conçue pour l’avenir des jeux. L’équipe à l’origine de Metacade vise à combler le vide actuel sur le marché des plateformes de jeu Web3 centrées sur la communauté. Pour ce faire, elle propose une série de fonctionnalités intéressantes qui devraient attirer des milliers de joueurs à la recherche d’un lieu où se sentir chez eux sur le Web3.

Par exemple, sur la plateforme, tu trouveras des critiques, des classements, des forums dédiés, un chat en temps réel et les dernières nouvelles GameFi alpha partagées par les experts du secteur. Metacade organisera également de fréquents tournois où tu pourras gagner des jetons MCADE en participant à des titres exclusifs et classiques dans l’arcade virtuelle de la plateforme.

La vision de Metacade va cependant bien au-delà de ces fonctionnalités. Elle veut devenir la première salle d’arcade virtuelle au monde appartenant à des joueurs, et produire certains des meilleurs jeux play-to-earn du marché – nous y reviendrons bientôt.

Qu’est-ce qui rend Metacade (MCADE) si unique ?

La philosophie de Metacade repose sur la volonté de maximiser la valeur pour l’utilisateur. Actuellement, l’industrie du jeu est dominée par des studios de jeux multimilliardaires qui font passer les intérêts des actionnaires avant ceux des joueurs. Ainsi, des entreprises comme EA, Epic Games et Activision Blizzard produisent la majorité des jeux auxquels les gens jouent. Et si tu as été un joueur ces dernières années, tu sais que ces jeux sont souvent remplis de bugs et bourrés de mécanismes de paiement pour gagner et de microtransactions.

Plutôt que de prendre de la valeur et de ne rien donner en retour, Metacade vise à remettre le jeu entre les mains des joueurs. Par exemple, c’est la raison pour laquelle Metacade distribue des jetons MCADE à tous ceux qui publient des critiques, des alpha ou d’autres contenus utiles. En 2024, Metacade lancera son tableau d’offres d’emploi, où il sera possible de découvrir des opportunités de travailler avec l’industrie du jeu et de la façonner pour le mieux. Enfin, Metacade s’est fixé l’objectif ambitieux de financer la prochaine génération de jeux play-to-earn grâce aux Metagrants.

Les Metagrants permettent aux détenteurs de MCADE de participer directement à la création de jeux en permettant à la communauté de décider quels titres seront financés. Dans chaque concours Metagrant, les développeurs ajouteront leurs idées à un groupe sur lequel la communauté pourra voter. Le projet qui obtient le plus de votes se voit attribuer un financement provenant de la trésorerie de Metacade. Les développeurs peuvent même utiliser l’environnement de test natif de Metacade pour obtenir un retour en temps réel sur leurs jeux ! Une fois le développement terminé, le titre fini est ajouté à la salle d’arcade virtuelle de Metacade pour que tout le monde puisse en profiter.

Comme nous l’avons mentionné, Metacade a pour objectif de devenir la première salle de jeux virtuelle au monde appartenant aux joueurs. Pour concrétiser cette idée, Metacade prévoit de devenir une organisation autonome décentralisée (DAO) une fois le développement terminé. À ce moment-là, les membres de la communauté assumeront des rôles de direction et les détenteurs de MCADE pourront voter sur les décisions importantes que ces nouveaux dirigeants devront mettre en œuvre, comme les nouvelles fonctionnalités, les partenariats, les jetons, etc.

Qu’est-ce que TRON (TRX) ?

TRON est une blockchain open-source qui vise à fournir l’infrastructure critique nécessaire au web décentralisé. Il a été fondé en 2017 comme un moyen pour les fans de récompenser directement leurs créateurs de contenu préférés sans qu’une entreprise centralisée, comme Google ou Facebook, ne soit impliquée. Aujourd’hui, TRON s’est transformé en une plateforme de smart contracts qui concurrence des solutions plus populaires, comme Ethereum ou BNB Chain, pour héberger des applications décentralisées (dApps) et des projets DeFi.

TRX est le jeton natif de l’écosystème de crypto-monnaie TRON et il est utilisé dans les transactions à travers le réseau. Par exemple, les créateurs de contenu reçoivent des TRX de leurs visiteurs, tandis que ceux qui utilisent SunSwap, un marché décentralisé basé sur TRON, auront besoin de TRX pour les taxes. TRON est également utilisé comme jeton de gouvernance pour le DAO TRON, qui permet aux détenteurs de TRX de voter sur les changements apportés au réseau.

Les fans de TRON mettent en avant les frais de transaction incroyablement faibles et les vitesses rapides du réseau pour inciter les développeurs à y construire leurs projets. Mais TRON a fait l’objet de nombreuses critiques au fil des ans, qu’il s’agisse d’allégations de vol de code ou de préoccupations concernant la centralisation des jetons.

Les principales différences entre Metacade (MCADE) et TRON (TRX)

TRON est avant tout une plateforme de smart contracts.

La première différence majeure entre Metacade et TRON concerne leurs fonctionnalités. TRON est avant tout une plateforme de smart contracts conçue pour que les développeurs puissent créer des applications décentralisées. Metacade, quant à lui, est un hub communautaire qui permet aux joueurs de s’immerger dans la culture Web3, les jeux et les crypto-monnaies parmi des pairs partageant les mêmes idées, et n’offre pas de fonctionnalités de smart contract.

La répartition des jetons de TRON est très centralisée.

Les opposants à TRON, comme l’ancien directeur technique de la société, Lucien Chen, ont noté que le réseau souffre d’un degré élevé de centralisation, affirmant que la majorité des nœuds « super représentatifs » sont contrôlés par TRON d’une manière ou d’une autre. Cela permettrait à TRON de contrôler efficacement la gouvernance de la chaîne, bien que cette affirmation soit contestée par le fondateur de TRON, Justin Sun.

Ce qui est toutefois incontestable, c’est que la distribution des jetons TRX souffre d’un manque de centralisation. Un peu plus de 29 % des jetons TRX sont détenus par trois portefeuilles non marchands, les 100 premiers détenteurs de TRX représentant 44,06 % de l’offre en circulation ( CoinCarp ).

En comparaison avec Metacade, qui sera lancé avec 70 % des jetons disponibles en presale. Il n’y a pas de répartition du capital-risque, et les jetons sont vendus en neuf étapes pour permettre une distribution uniforme. Les 30 % restants sont utilisés pour le développement, la gestion de la liquidité des marchés décentralisés, le marketing et les concours.

TRON a une forte concurrence

TRON est l’une des dizaines de plateformes de smart contracts qui se battent pour détrôner Ethereum de la première place – et il existe sans doute de bien meilleurs projets. Solana, par exemple, offre des vitesses bien plus élevées que TRON. Binance Coin alimente la chaîne BNB, qui est une option beaucoup plus appréciée des développeurs qui cherchent à créer des applications décentralisées.

Ce problème est illustré en regardant les chiffres de DeFi de TRON. Sur les 49,43 milliards de dollars bloqués dans tous les projets DeFi en novembre 2022, 4,3 milliards de dollars sont bloqués sur TRON ( DeFiLlama ). Ethereum détient la somme énorme de 28,49 milliards de dollars, tandis que BNB Chain détient 6,46 milliards de dollars. Il est peu probable que TRON rattrape un jour l’Ethereum ou la Binance Coin, car ils sont beaucoup plus estimés dans l’espace crypto. Pour faire simple, TRON semble résigné à un statut de valeur moyenne.

En revanche, Metacade a très peu de concurrence. Parce que la GameFi est l’une des dernières tendances dans l’espace crypto, Metacade a l’avantage du premier arrivé en tant que seul centre communautaire de jeux Web3. Bien que des imitations puissent apparaître à l’avenir, Metacade est susceptible d’avoir déjà établi une base de fans loyaux à ce stade.

Les accusations de plagiat de TRON

Une des principales critiques à l’encontre de TRON est l’affirmation selon laquelle une grande partie de son whitepaper et de ses protocoles ont été plagiés à partir d’autres projets. Juan Benet, PDG de Protocol Labs, a affirmé que le whitepaper était « en grande partie copié » , y compris de larges sections du whitepaper de son projet. Bien qu’il n’ait pas été copié mot à mot, une grande partie du contenu, du vocabulaire et de la structure a été copiée de documents préparés par Protocol Labs. Justin Sun a déclaré qu’il s’agissait d’une erreur commise lors de la traduction du document original chinois en anglais, mais des examens de la version chinoise ont révélé qu’elle avait également été plagiée.

De plus, les analystes ont découvert qu’une grande partie du code de TRON avait été copiée à partir d’autres projets comme Ethereum, certains aspects ayant été modifiés pour masquer l’origine du code et aucune référence n’ayant été donnée. En revanche, le whitepaper de Metacade est libre de tout plagiat, avec des idées, un contenu et une mise en page originaux. Il est trop tôt pour dire si son code a été plagié, car le projet est encore en cours de développement, mais il est peu probable que Metacade risque sa réputation en faisant des économies à ce stade.

Le fondateur de TRON est controversé

En plus d’être accusé d’avoir volé le contenu d’autres sites, Justin Sun a fait l’objet d’un examen approfondi au cours des dernières années. Qu’il s’agisse d’annoncer à tort un partenariat avec le Liverpool Football Club ou de se désister d’un déjeuner avec Warren Buffet pour cause de calculs rénaux, avant d’être vu en train de rire et de plaisanter lors d’un live stream le lendemain, Justin Sun est une figure controversée de la crypto-monnaie.

Au début de l’année 2022, The Verge a publié un article qui a provoqué une véritable explosion en affirmant que Sun avait été personnellement impliqué dans un délit et une manipulation du prix de TRX, en faisant apparemment monter les prix en accord avec les investisseurs pour ensuite les vendre avec un profit massif. L’article poursuit en évoquant des transactions douteuses avec Poloniex, des possibilités d’évasion fiscale et de vol pur et simple, le tout étayé par 15 employés actuels et anciens de Sun et des « centaines de pages de documents divulgués. »

L’équipe de Metacade a de bien meilleurs résultats. Les « Metaheads », comme ils sont appelés dans le whitepaper de Metacade, ont un passé irréprochable et sont entièrement protégés par le doxx. Ils cherchent même à obtenir la certification de CoinSniper et de Certik pour démontrer leur engagement envers la transparence et l’honnêteté.

Metacade (MCADE) semble beaucoup plus attrayant que TRON (TRX)

Comme on peut le voir, TRON et Metacade ne pourraient pas être plus différents. TRON a été enlisé dans la controverse pendant des années et, honnêtement, il n’a pas beaucoup d’avantages. Des problèmes tels que la forte concurrence, la distribution centralisée des jetons et les allégations de plagiat ont probablement éloigné de nombreux investisseurs potentiels de TRON, car il existe des jetons beaucoup plus prometteurs qui ne présentent aucun de ces problèmes.

Ces investisseurs sont susceptibles d’être impressionnés par Metacade. Avec une proposition de valeur solide, peu de concurrence et une approche axée sur la communauté, Metacade est dans une position privilégiée pour surpasser TRON au cours des prochaines années. Si l’on ajoute à cela le fait d’être un pionnier dans un secteur en pleine croissance et un jeton encore en presale, Metacade semble être une excellente opportunité d’investissement.

Tu penses que Metacade pourrait rapidement devenir un des leaders du jeu play-to-earn ? Dans ce cas, il est préférable de consulter la presale de Metacade le plus tôt possible. En effet, plus tu achètes tôt, plus tu gagnes de MCADE. Par exemple, lors de la phase 1 de la presale, tu peux obtenir 125 MCADE pour 1 $, alors que lors de la phase 8, tu n’obtiendras que 50 MCADE pour 1 $.

Cela signifie que tu peux potentiellement plus que doubler tes revenus sur MCADE en étant l’un des premiers investisseurs dans ce nouveau projet passionnant ! Si tu as envisagé d’acheter des TRON, réfléchis-y à deux fois ; Metacade pourrait être un bien meilleur investissement.