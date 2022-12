Dire que les gouvernements ne peuvent pas fermer Bitcoin est à côté de la plaque

Points clés à retenir

Le président du comité bancaire américain a suggéré une interdiction de toutes les crypto-monnaies.

Beaucoup déclarent que la crypto-monnaie est à l’abri des fermetures gouvernementales, mais cela n’est vrai que directement.

En attaquant l’écosystème et la capacité d’y accéder, la crypto-monnaie peut être considérablement réduite par les législateurs.

Bitcoin ne peut pas être arrêté, dit le proverbe. Mais cela passe à côté de l’essentiel.

Tout d’abord, permettez-moi d’être clair et d’affirmer que ce mantra est vrai, du moins techniquement. Bitcoin existe sur Internet et il est donc immunisé contre la fermeture. À moins, bien sûr, que vous ne fermiez Internet d’une manière ou d’une autre. Mais à toutes fins utiles, Bitcoin est décentralisé et existe dans le monde en ligne, un exploit technologique qui le rend résistant aux restrictions.

Bitcoin ne peut pas être arrêté directement, mais indirectement, c’est une autre histoire

Mais alors qu’un arrêt direct de la blockchain est impossible, les gouvernements peuvent, au moins théoriquement, fortement ébranler Bitcoin et limiter son adoption par les masses. Cela pourrait ne pas être qualifié de techniquement le fermer, et je ne commente pas la probabilité que cela se produise, mais il ne fait aucun doute que si un effort suffisamment concerté est fait, un assaut des législateurs contre Bitcoin pourrait être dévastateur.

Il suffit de regarder la prévalence des entités centralisées dans l’espace. Alors que Bitcoin lui-même est décentralisé, pour que les masses y accèdent, la grande majorité passe par des sociétés centralisées telles que Binance ou d’autres bourses. Et que se passe-t-il si les gouvernements s’en prennent à ces entreprises ?

Ces entreprises seront obligées de respecter les lois. Bien sûr, les échanges décentralisés (DEX) resteront et, comme Bitcoin lui-même, résistent à la fermeture directe. Mais vous attendriez-vous à ce que Bitcoin remporte un succès grand public et continue de devenir un actif financier légitime si les DEX étaient la seule option ?

Non seulement les institutions seraient réticentes à suivre cette voie, mais elles pourraient aussi simplement se voir interdire d’en détenir.

Le président du comité bancaire américain suggère d’interdire les crypto-monnaies

J’écris cet article maintenant à la suite de l’histoire qui a émergé concernant le président du comité bancaire américain, Sherrod Brown, suggérant une interdiction des crypto-monnaies.

Brown a dit :

« Je suis déjà allé voir le Trésor et le secrétaire et j’ai demandé une évaluation à l’échelle du gouvernement par le biais de tous les divers organismes de réglementation. … La SEC a été particulièrement agressive, et nous devons aller de l’avant dans cette voie et sur le plan législatif si nous en arrivons là. »

Il a été bafoué dans certains milieux, mais cela vaut la peine d’y prêter attention. Les États-Unis sont la capitale financière du monde. Si la SEC sortait et l’interdisait, cela aurait un impact sismique.

Pensez à la partie du marché dans laquelle il pourrait être interdit de détenir du Bitcoin – institutions, fonds de pension, entreprises publiques, etc. Ou à toutes les infrastructures qui seraient démolies, comme les bourses.

Par ailleurs, cela reste une possibilité lointaine. Et pour revenir à mon point de vue plus tôt sur la façon dont les gens négligent le potentiel des gouvernements à fermer Bitcoin, Brown a reconnu que « nous voulons qu’ils fassent ce qu’ils doivent faire en même temps, peut-être l’interdire, bien que l’interdire soit très difficile parce qu’il irait à l’étranger, et qui sait comment cela fonctionnerait. »

Conclusion

Je ne prédis aucune sorte de disparition pour Bitcoin ou la crypto-monnaie à la suite de cela. Je pense juste que trop de gens ignorent à quel point les gouvernements peuvent être préjudiciables à la plus grande crypto-monnaie du monde.

Bien sûr, la beauté de la blockchain est qu’elle ne peut pas être fermée directement. Mais indirectement ? C’est une histoire différente. Les gouvernements ont trop de pouvoir pour être considérés comme « non pertinents » en ce qui concerne Bitcoin.

Jusqu’à présent, rien ne permet de penser que des pays comme les États-Unis prendront des mesures aussi drastiques pour interdire la crypto-monnaie. Mais après une torride année 2022 qui a vu scandale après scandale secouer ce secteur, des commentaires comme celui de Sherrod Brown ne sont pas surprenants.

Dans la faible possibilité que ces mots aient jamais été mis en action, il serait insensé pour les investisseurs de les considérer comme un développement bénin pour le monde de la crypto-monnaie.