ApeCoin a urcat cu peste 10% pe fondul creșterii achizițiilor de către investitori și balene și popularității tot mai mari a proiectului metavers, Otherside.

La momentul redactării acestui articol, ApeCoin se tranzacționa la 22,86 USD, în creștere cu 13,39%, după ce a scăzut de la maximul zilnic de 26,91 USD.

Anularea licitației Otherside de către Yuga Labs a fost cel mai mare motiv pentru care prețul ApeCoin, o criptomonedă lansată de Yuga Labs, crește astăzi.

Proiectul metaverse Otherside al Yuga Labs a anulat licitația olandeză planificată pentru vânzarea terenului pentru proiectul metaverse al Otherside. Decizia a fost luată după ce nu au reușit să găsească un echilibru între taxele de gaz și cererea pentru NFT-uri.

În timpul vânzărilor de tip licitație în Olanda, prețurile sunt stabilite după analizarea tuturor posibilităților ca oferta totală să atingă cel mai mare preț.

Otherside a anunțat pe Twitter că războiul gazului s-a întețit odată cu vânzările din Olanda. De asemenea, au existat speculații că cererea ridicată pentru mintarea NFT-urilor Otherdeed (noul proiect BAYC) ar crește și mai mult taxele de gaz pe măsură ce crește numărul NFT-urilor mintate.

Dutch auctions are actually bullshit, so Otherdeeds will be sold for a flat price of 305 ApeCoin 🧵.

— OthersideMeta (@OthersideMeta) April 29, 2022