La momentul redactării acestui articol, ApeCoin se tranzacționa cu puțin sub 16 USD, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de 7,4 miliarde USD. Ieri, tokenul a fost listat pe eToro.

Dacă sunteți atras de caracteristici unice și doriți să aflați cum și unde să cumpărați ApeCoin, acest ghid este pentru dvs.

ApeCoin este un token ERC-20 utilitar și de guvernare folosit pentru a încuraja construirea descentralizată a comunității pe măsură ce se apropie web3. ApeCoin a fost creat de Yuga Labs, care se află și în spatele proiectului Bored Ape Yacht Club, care nu mai are nevoie de nicio prezentare.

ApeCoin a fost creat pentru a servi în cadrul ecosistemului APE în creștere, care este susținut de Fundația APE.

Deținătorii de ApeCoin votează cum să folosească Fondul ApeCoin DAO și cum să se guverneze prin cadrul de guvernanță descentralizat care controlează DAO ApeCoin. Deținătorii convin asupra propunerilor, iar Fundația APE le administrează.

Scopul ApeCoin DAO este să dezvolte și să mențină ecosistemul APE într-un mod just și incluziv, oferind deținătorilor de ApeCoin o infrastructură pentru a coopera prin procese de guvernanță deschise și fără permisiuni.

De asemenea, ApeCoin oferă participanților ecosistemului o monedă deschisă și partajată, care poate fi utilizată fără intermediari centralizați. Fondul pentru Ecosistem primește 62% din totalul ApeCoin pentru a sprijini inițiativele comunității.

Nu în ultimul rând, ApeCoin oferă acces la anumite componente care sunt altfel inaccesibile, cum ar fi servicii și jocuri exclusive. Este un instrument prin care dezvoltatorii terți pot lua parte la ecosistem prin incorporarea tokenului în jocuri, servicii și alte proiecte.

Având în vedere cât de greu este să faceți o predicție precisă asupra criptomonedelor, nu ar trebui să luați niciodată decizii care vă afectează finanțele înainte de o analiză aprofundată a pieței. Nu investiți mai mult decât vă puteți permite să pierdeți.

Potrivit Wallet Investor, ApeCoin este o opțiune de investiții pe termen scurt proastă, cu risc ridicat. Ei cred că orice investiție făcută în monedă se va devaloriza în viitor.

Cu toate acestea, Digital Coin Price sunt destul de optimiști în ceea ce privește moneda. Mai jos este predicția lor de preț pentru următorii cinci ani:

