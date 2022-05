Apecoin crește după ce Elon Musk și-a schimbat fotografia de profil pe Twitter în Bored Ape

ApeCoin (APE) a câștigat impuls optimist după ce Elon Musk, CEO-ul Tesla și proprietarul SpaceX, și-a schimbat fotografia de profil pe Twitter într-o colecție de mai multe tokenuri nofungibile (NFT) Bored Ape. Piesa centrală a colajului a prezentat o piesă rară BAYC cu blană aurie.

La momentul redactării acestui articol, APE se tranzacționa la 15,81 dolari, în creștere cu 3,25% după ce a atins un maxim zilnic de 17,55 dolari, mișcarea lui Musk ajutând moneda să spargă tendința descendentă pe care o întâmpină. În plus, vânzările colecției NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) au crescut și după mutare.

Musk a comentat la poză spunând „pare cam fungibil”

Aprilie a fost una dintre cele mai bune luni pentru APE, traderii anticipând lansarea Yuga Labs, Bored Ape Creator și a unui nou metavers numit Otherside, deși prețul tokenului a urmat dip-ul, în pofida efortului Yuga Labs de a menține ascensiunea token-ului.

Mișcarea lui Musk atrage deja controverse, șeful de artă digitală de la casa de licitații Sothebys, Michael Bouhanna, afirmând că Musk a folosit poza fără permisiunea lor și a solicitat să le fie credit numele sau să șteargă firma.

