Piața criptomonedelor a pierdut peste 200 de miliarde de dolari în ultimele 24 de ore.

Piața cripto a fost într-o tendință descendentă în ultimele zile. De la începutul săptămânii, piața a pierdut peste 400 de miliarde de dolari. În ultimele 24 de ore, piața cripto a pierdut mai mult de 16% din valoare, iar capitalizarea totală a pieței este acum de peste 1,1 trilioane de dolari.

Bitcoin a scăzut sub 30.000 USD după ce a pierdut aproape 12% din valoarea sa în ultimele 24 de ore. LUNA, tokenul nativ al ecosistemului Terra, înregistrează în continuare cea mai slabă performanță de pe piață.

LUNA a pierdut mai mult de 98% din valoarea sa în ultimele ore și acum se tranzacționează în jur de 0,06 USD per monedă. Este o scădere masivă față de maximul istoric de peste 100 de dolari stabilit cu câteva luni în urmă.

AXS, tokenul nativ al ecosistemului Axie Infinity, este în prezent cel mai performant între primele 40 de criptomonede după capitalizarea pieței. AXS a crescut cu peste 2% în ultimele 24 de ore.

Performanța pozitivă vine după ce echipa Axie Infinity a anunțat că jocul său Origin este acum disponibil pe dispozitivele mobile Android. Odată cu această lansare, mai mulți jucători vor avea ocazia să lupte, să colecteze și să schimbe propriile animale de companie digitale.

1/ Axie Infinity: Origin is LIVE on Android Mobile devices!🎉

With 3 free starter Axies and this mobile release, Axie Infinity is now more accessible than ever!

Download it here👇https://t.co/AKsLWujrP7

Full story👇https://t.co/T9DI6fheKh pic.twitter.com/Dlr1MqsxHU

— Axie Infinity🦇🔊 (@AxieInfinity) May 12, 2022