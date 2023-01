Bahamas neagă acuzațiile potrivit cărora i-ar fi cerut lui Bankman-Fried să bată noi monede

Au fost multe dezvăluiri surprinzătoare care au apărut în ultima lună sau două după prăbușirea spectaculoasă Dar una dintre cele mai insidioase, cel puțin pentru mine, a fost aceea că guvernul din Bahamas a colaborat cu Bankman-Fried pentru a bate un nou token în urma prăbușirii bursei.

Avocații FTX au declarat într-un dosar depus în instanță în decembrie că oficialii guvernului din Bahamas i-au cerut lui Bankman-Fried să bată noi active digitale în valoare de „sute de milioane de dolari”, solicitând în același timp ca directorul general căzut în dizgrație să transfere noile jetoane sub controlul oficialilor guvernamentali.

Raportul, publicat de Bloomberg, subliniază, de asemenea, că oficialii din Bahamas au lucrat pentru a încerca să îl ajute pe Bankman-Fried să recâștige accesul la sistemele informatice esențiale de pe platforma FTX. Oficialii au fost „responsabili de direcționarea accesului neautorizat” la sisteme pentru a prelua controlul asupra unor active digitale care se aflau pe platforma FTX.

Toate acestea au fost deosebit de îngrijorătoare, deoarece banii se mișcau în mod evident pe blockchain după prăbușirea FTX. Un presupus „hacker” a dus la mișcarea a 477 de milioane de dolari în criptomonede în zilele de după declararea falimentului, hackerul căutând apoi să transfere fondurile în diverse entități și monede

