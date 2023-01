A murit Solana? Proiectele de top fug de blockchain

Pentru investitorii în criptomonede, anul 2022 a fost unul de neuitat.

Dar chiar și printre toate durerile, fanii Solana au fost răniți mai mult decât majoritatea. La începutul anului 2022, Solana era a cincea cea mai mare criptomonedă din lume, cu o capitalizare de piață de 54,5 miliarde de dolari. Astăzi, se află pe locul al șaisprezecelea în clasament, după ce a pierdut peste 95% față de vârful său, având acum o valoare de 4,4 miliarde de dolari.

În primul rând, ceea ce este evident. Climatul macro s-a răsturnat incomensurabil în ultimul an. După un deceniu de rate ale dobânzii la nivel de bază și o imprimantă de bani cu flux liber, Rezerva Federală a scos ștecherul.

Și uite așa, pentru prima dată în scurta istorie a criptomonedei, aceasta se confruntă cu o piață bear în economia în general. În timpul exploziei explozive din deceniul anterior, tot ceea ce avea puls s-a bucurat de randamente amețitoare. Dar acum, petrecerea s-a terminat.

Acestea fiind spuse, comparând Solana cu Bitcoin, se poate observa cât de evidentă a fost subperformanța.

Prima problemă este reprezentată de întreruperile neîncetate. Am scris în iunie despre cum Solana îmi amintește de căștile mele defecte.

Știi, sunt grozave când funcționează, dar având în vedere că trebuie să tot răsucesc căștile, să le deconectez și să le reconectez, pentru a asculta muzică, nu prea îmi sunt de folos.

Solana este ca acele căști. Și-a flexat TPS-ul lider de piață și taxele de gazare ieftine pentru o vreme, poziționându-se ca un „ucigaș ETH”, și s-a bucurat de o avalanșă de interes și de câștiguri mari în timpul pandemiei ca urmare a acestui lucru.

Desigur, așa cum am spus mai sus, aceasta a fost în timpul unei perioade de expansiune a tuturor activelor de risc, iar due diligence în spațiul altcoin cryptocurrency nu a fost exact atât de granular pe cât ar fi trebuit să fie. Au existat – și există – probleme serioase sub capota Solana, deoarece întreruperile au continuat într-un ritm implacabil.

Ghiceste-mă – cât de util este un blockchain dacă se oprește frecvent?

În acel articol din iunie, am scris că „încep să obosesc puțin să folosesc cuvintele „potențial”, „ar putea” și „poate” atunci când vine vorba de Solana”. De atunci, prețul s-a prăbușit cu încă 70%, piața părând să renunțe la orice speranță ca Solana să devină relevantă.

Ascensiunea straturilor 2 amenință, de asemenea, premisa de bază a Solana, atacând cazul de utilizare principal al acesteia. Layer 2s funcționează, ceea ce reprezintă o afirmație simplă pe care Solana pur și simplu nu o poate susține în acest moment.

Suspin. În ultima lună a fost greu să vorbesc despre orice lucru legat de criptografie și să nu-l menționez pe cavalerul de aur transformat în arhicunoscut, Sam Bankman-Fried. Dar, din păcate, dispariția sa a avut consecințe grave pentru Solana.

Fondatorul dizgrațiat al FTX a fost un susținător timpuriu și ferm al Solana, simbolul apărând chiar în bilanțul mult mediatizat al FTX, care căuta cu disperare investitori în ultimul moment. De fapt, Bankman-Fried a fost cel mai mare campion al Solana.

I'll buy as much SOL has you have, right now, at $3.

Sell me all you want.

Then go fuck off.

— SBF (@SBF_FTX) January 9, 2021