Crypto are nevoie de mai multe companii publice – prăbușirea IPO-ului Circle indică problemele industriei

Lucrurile erau roz în lumea criptomonedelor în 2021.

Un exchange cu numele Coinbase a devenit public în aprilie, la o evaluare de 86 de miliarde de dolari. A fost prima mare companie criptografică care a intrat în bursă. A fost declarată imediat un gigant financiar pe Wall Street, valoarea sa de piață fiind mai mare decât bursele de valori pe care era tranzacționată. Capitalizarea de piață a Nasdaq era de 26 de miliarde de dolari, în timp ce ICE (compania-mamă a NYSE) era evaluată la 67 de miliarde de dolari.

În acest context, Circle, emitentul monedei USD Coin, a cincea cea mai mare criptomonedă din lume și a doua cea mai mare stablecoin, a anunțat propriile planuri de a se lista la bursă. Evaluată la 4,5 miliarde de dolari, aceasta ar urma să se tranzacționeze la Bursa de Valori din New York sub sigla CRCL până la sfârșitul anului.

Circle a început apoi să lupte pentru cota de piață prin intermediul monedei sale în dolari de la rivalul Tether, iar prețurile criptogramei au continuat să crească vertiginos. Până în februarie 2021, evaluarea sa s-a dublat, ajungând la 9 miliarde de dolari. Și apoi totul s-a schimbat.

Pe măsură ce lumea a trecut la un mediu monetar strâns, cu rate în creștere ca răspuns la criza inflației, prețul activelor de risc s-a prăbușit. Criptomonedele au fost cele mai afectate, piața fiind absolut devastată.

Acest lucru a dat peste cap planurile Circle de a se lista la bursă, iar compania le-a anulat în cele din urmă în decembrie. O modalitate bună de a evalua cât de prost ar fi fost momentul, dacă Circle ar fi devenit publică, este să ne uităm la prețul acțiunilor Coinbase (am scris un studiu aprofundat despre situația dificilă a Coinbase aici ).

Chiar și după o creștere de 45% pentru a începe noul an, capitalizarea de piață se situează încă la 13 miliarde de dolari, în scădere cu 85% față de evaluarea sa de 86 de miliarde de dolari atunci când a devenit publică. Având în vedere acest lucru, nu este greu de înțeles de ce Circle a ales să lase afacerea să se stingă.

1/ Some big @circle news. This morning, we announced the termination of our proposed deSPAC transaction. While disappointing that we did not complete SEC qualification in time, we remain focused on building a long-term public company. https://t.co/R0XYfCFD54

— Jeremy Allaire (@jerallaire) December 5, 2022