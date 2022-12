Binance CEO Zhao ar putea fi acuzat penal – ce înseamnă pentru cripto?

Iată că o luăm de la capăt. Potrivit unui raport Reuters, procurorii Departamentului de Justiție sunt împărțiți în ceea ce privește următorii pași de urmat în ceea ce privește o investigație asupra Binance.

Bursa este investigată din 2018 pentru că nu ar fi respectat legile și sancțiunile împotriva spălării banilor.

Raportul susține că unii dintre procurorii federali doresc să avanseze în mod agresiv împotriva exchange-ului. Aceștia consideră că au suficiente dovezi pentru a depune acuzații penale împotriva unor directori individuali, inclusiv a directorului general Changpeng Zhao (CZ).

Binance a criticat raportul, spre surprinderea reală a nimănui.

„Reuters a greșit din nou. Acum ne atacă incredibila noastră echipă de aplicare a legii„, a scris pe Twitter.

Deci, este aceasta cea mai recentă furtună în criptolandă? Binance are probleme?

Ei bine, este ușor să sari la reacții de genunchi, având în vedere șmecherile din acest spațiu

din partea altor actori (nu trebuie să dăm nume, m-am săturat să vorbesc despre anumite persoane). Dar aici nu e vorba de așa ceva.

Aceasta a fost o investigație de lungă durată, care a început în 2018. Luptele lui Binance cu autoritățile de reglementare nu sunt un secret. Brian Brooks, fostul CEO al filialei americane, Binance.US, a demisionat la doar trei luni de la preluarea postului, pe măsură ce autoritățile de reglementare se apropiau.

CZ a declarat la acea vreme că Binance „va pivota pentru a fi o instituție financiară complet reglementată în continuare” și că ar fi „foarte deschis” să se retragă dacă se va găsi un înlocuitor CEO cu mai multă experiență în domeniul reglementării.

Prin urmare, aceasta nu este o evoluție complet neașteptată, publicul fiind conștient de faptul că aceasta era o investigație în curs de desfășurare.

Cu toate acestea, deși nu este o situație care să tragă un semnal de alarmă, ea rezumă problemele mari din industria cripto. Nimeni nu știe cu adevărat ce să facă din această investigație, iar acesta este un fel de punct – Binance este departe de a fi transparentă, ceea ce nu este sănătos pentru industrie în general.

De asemenea, criptografia se află acum într-un punct în care CZ și Binance sunt de o importanță vitală pentru spațiul în general. Un pas greșit din partea bursei ar putea fi fatal. Importanța sa nu a fost niciodată mai evidentă decât dacă ne uităm la fondul de 1 miliard de dolari creat de CZ pentru a susține jucătorii din industrie aflați în dificultate (într-o mișcare care amintește înfiorător de mult de rolul de „creditor de ultimă instanță” al lui Sam Bankman-Fried într-o viață anterioară, apropo).

Este perfect logic ca autoritățile de reglementare să vină după fosta bursă „fără sediu” (care, apropo, pare să nu aibă încă un sediu oficial), având în vedere atât această dominație a pieței, cât și lipsa de transparență.

Binance, alături de Coinbase, este acum probabil cea mai importantă firmă din întreaga industrie criptografică. Dar sunt foarte diferite. Coinbase este listată la bursă și se află la un nivel complet diferit în ceea ce privește transparența. Dezvăluirile obligatorii și alte cercuri prin care trebuie să treacă companiile publice pot fi împovărătoare, dar ele oferă liniște și pace sufletească pentru clienți.

Binance, pe de altă parte, a ocolit legea de-a lungul celor câțiva ani de existență de mare succes ai săi. Nu că aceasta ar fi o critică la adresa lor – industria a apărut literalmente din nimic, cu o reglementare complet inexistentă. Era imposibil să faci altceva în trecut.

Dar industria criptografică a crescut, iar Binance încă se prezintă ca un mister complet atunci când vine vorba de datele sale financiare. Asta în ciuda mai multor afirmații contrare.

Dovada rezervelor lor a fost în mare parte menită să rezolve această problemă de transparență. Cu toate acestea, procesul lor este departe de a fi satisfăcător. Am petrecut câteva ore în weekend încercând să mă descurc și am ieșit mai confuz decât atunci când am intrat.

Jesse Powell, directorul general al Kraken, a criticat în mod vizibil acest lucru și cred că aduce argumente bune.

Another misleading "PoR" AUP (not an audit) released today. Apparently, there is no consistent process used across exchanges. Again, the process strays far from the original spec.🤦‍♂️

În mod corect, CZ a spus că va îmbunătăți acest lucru și că este încă la început. Dar informațiile care au fost publicate până acum nu dezvăluie aproape nimic despre funcționarea internă sau despre sănătatea financiară a Binance.

CZ este acum cel mai important om din cripto, având în vedere dominația monstruoasă a Binance pe piață.

Aceste povești continue nu fac altceva decât să târască reputația criptomonedelor prin noroi, ceea ce reprezintă cea mai mare problemă a acestora în acest moment. Instituțiile, mass-media mainstream și cei care nu sunt nativi din domeniul cripto vor vedea aceste povești și își vor da ochii peste cap. Mulți se vor teme să se apropie de această industrie în acest moment.

Din punctul meu de vedere, ar fi frumos să văd Binance făcând un efort concertat pentru a stabili o transparență reală. Cred că eforturile lor de până acum au fost foarte sub așteptări și doar pentru că se compară favorabil cu unii actori răi din spațiu nu înseamnă că se descurcă bine în această privință.

Având în vedere haosul din industrie pe tot parcursul anului, și mai ales recent cu FTX, Binance este obligată să se supună unui standard mai ridicat, fie că este meritat sau nu. Întâmplări precum cele de mai jos – deși probabil perfect legitime – sunt îngrijorătoare pentru industrie, din cauza a ceea ce ar putea însemna.

This is part of the Proof-of-Reserve Audit. The auditor require us to send a specific amount to ourselves to show we control the wallet. And the rest goes to a Change Address, which is a new address. In this case, the Input tx is big, and so is the Change. Ignore FUD! https://t.co/36wUPphIZk pic.twitter.com/2NkH5L5J9j

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 28, 2022