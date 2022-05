Bitcoin a scăzut luni sub 32.000 USD și este periculos de aproape de a sparge nivelul de 32.500 USD pe fondul unei vânzări majore de criptomonede și acțiuni.

Cum valoarea BTC/USD a scăzut cu mai mult de 7% în ultimele 24 de ore, bulls se uită la niveluri ale prețurilor observate în iulie 2021, datele on-chain sugerând mai multă vulnerabilitate.

Paralel cu vânzarea criptomonedelor și a acțiunilor, pierderile BTC sunt tot mai mari. Potrivit platformei de analiză on-chain Glassnode, dip-ul volatil al prețurilor sub 33.000 USD a aruncat încă 10% din oferta de Bitcoin în roșu.

Săptămâna trecută, Glassnode a evidențiat modul în care o scădere la minime de 33.000 USD ar împinge mai mulți oameni, în special investitorii pe termen scurt, spre neprofitabilitate.

Bitcoin era până atunci în jur de 38.000 USD, dar dip-urile observate în ultimele zile par să fi speriat o mare parte a grupului deținătorilor pe termen scurt, chiar dacă acțiunile s-au vândut, pentru piața cu risc mai larg preconizându-se o și mai mare vulnerabilitate.

„Bitcoin bulls rămân sub presiune săptămâna aceasta, deoarece prețurile scad din nou la 33,8 mii USD, iar profitabilitatea rețelei scade cu ~10%. Vulnerabilitatea a apărut în fluxurile de produse ETF, contracția ofertei de monede stabile și în urgența investitorilor de a depune monede la burse, în mare parte ca răspuns la volatilitatea descendentă”, a scris firma în buletinul său săptămânal.

Bitcoin are acum peste 53% din cel mai mare record din noiembrie de peste 69.000 USD. Potrivit Glassnode, ar putea urma o scădere și mai mare dacă coborârea actuală este comparată cu piețele în scădere anterioare.

În primul rând, scăderea observată în iulie 2021 a trimis BTC la un nivel de preț care a fost cu 54,2% din ATH-ul său. Piețele în scădere din 2015, 2018 și martie 2020 au fost și mai dureroase, capitularea trimițând Bitcoin la -77,2% și -85,5% față de maximele sale istorice de atunci.

Rentabilitatea rețelei a scăzut la aproximativ 60%, odată cu cea mai recentă scădere a prețului BTC, împingând criptomoneda emblematică la un „prag de durere” similar cu piețele în scădere anterioare. Nivelurile de profitabilitate sunt, de asemenea, similare cu cele înregistrate pe piețele în scădere din 2018 și 2019-20.

„Totuși, trebuie remarcat faptul că ambele cazuri au avut loc înainte de evenimentul final de eliminare a capitulării”, au adăugat analiștii companiei în raport.

Traderul și analistul de criptomonede HornHairs consideră că nu s-a ajuns încă la o limită inferioară și probabil va urma mai multă vulnerabilitate.

„Privind timpul mediu de la maximele ciclului până la scăderile ciclului, precum și faptul că scăderile medii ale ciclului de timp au loc înainte de următoarea înjumătățire, septembrie-noiembrie a acestui an ar fi cel mai asemănător din punct de vedere istoric cu ciclurile anterioare, din punct de vedere al intervalului de timp, pentru a se forma o limită inferioară.”

Grafic care arată mișcarea istorică a prețului pentru BTC. Sursa: HornHairs pe Twitter .

Potrivit lui Michael van de Poppe, trader cu normă întreagă și analist cripto de top, investitorii ar putea dori să urmărească nivelurile actuale ale prețurilor pentru BTC. În opinia sa, zona ar putea oferi un „joc de săritură”.

#Bitcoin at this level should be interesting to keep an eye on.

Didn't bounce towards $37.5K, but has been taking all the liquidity beneath the lows of 2022 and that should be a bounce play. pic.twitter.com/GMsToZTZMN

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 9, 2022