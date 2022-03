Bitcoin (BTC) se menținea peste 41.000 de dolari luni seară, după o scădere pe parcursul zilei către suportul de 40.000 de dolari, pe măsură ce atitudinea de aversiune față de risc revine pe piață.

După ce au atins maxime de 42.250 USD în weekend, vânzătorilor le-a fost greu să mențină impulsul.

Marcus Sotiriou, analist la brokerul de active digitale GlobalBlock din Marea Britanie, a declarat luni dimineața că retragerea prețului BTC se datorează „temerilor legate de războiul Rusia-Ucraina”.

El a subliniat amenințările sporite din partea Rusiei cu privire la situația din orașul ucrainean Mariupol și rapoartele despre mercenari care încearcă să-l asasineze pe președintele Zelensky drept preocupări majore.

„Aceste evenimente au generat o atitudine de aversiune față de risc pe piețele globale în această dimineață, deoarece indicele dolarului a crescut în timp ce Bitcoin și acțiunile s-au vândut”, a spus Sotiriou într-o notă, în timp ce Bitcoin se lupta sub 41.000 de dolari.

Ofertele de pe piață de luni seara au avut peste 20 de milioane de dolari în long-uri BTC lichidate, negativitatea venind în cea mai mare parte după ce comentariile președintelui Rezervei Federale din SUA, Jerome Powell, au ajuns pe piață.

În declarațiile sale la Asociația Națională pentru Economia Afacerilor, Powell a declarat că Fed este gata să inițieze o abordare agresivă pentru abordarea inflației.

Președintele Fed a menționat că banca centrală ar putea merge la o creștere a ratei de 50 de puncte de bază începând din luna mai, accentuând atitudinea de aversiune față de risc în rândul investitorilor. Pe măsură ce Wall Street a postat o reacție negativă, o mișcare similară s-a materializat pe piața Bitcoin, BTC scăzând la minime de 40.600 USD.

Înseamnă că vânzătorilor încă le este greu să răstoarne nivelurile imediate de rezistență în jurul valorii de 42.000 – 44.000 USD în suport. Luat invers, sugerează că cumpărătorii sunt în continuare în avantaj în jurul acestor zone de aprovizionare.

Mikkel Morch, director executiv la fondul speculativ de active digitale ARK36 , rămâne totuși optimist cu privire la BTC, menționând într-un comentariu că retragerea pare a fi o retragere „sănătoasă” în urma creșterii de săptămâna trecută.

„Chiar dacă Bitcoin a revenit puțin după ce a atins 42.000 USD în weekend, a reușit totuși să închidă săptămâna cu mult peste 40.000 USD și menține în prezent nivelurile de 41.000 USD. O astfel de retragere pare sănătoasă după o creștere notabilă în ultima săptămână”, a menționat el.

Criptoanalistul cunoscut sub pseudonimul Credible Crypto crede că Bitcoin va trebui să depășească 42.500 USD pentru a avea șanse mai mari de a crește. Dacă acest lucru eșuează, el prezice un scenariu în care suportul principal ar fi în zona de 29.000-32.000 USD.

Still need to break 42.5k to get the ball rolling, as PA has developed over the last couple of days either of these scenarios would be valid/logical for the triangle structure. We are very close imo. $BTC https://t.co/TxOo251YHI pic.twitter.com/1EsteKBNcM

— Credible Crypto (@CredibleCrypto) March 21, 2022