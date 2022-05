Validatorii au oprit blockchain-ul pentru a preveni atacurile de guvernare, deoarece prețul LUNA s-a mutat spre zero.

Validatorii Terra s-au decis joi să oprească blockchain-ul, deoarece urmăreau să prevină orice posibile atacuri de guvernare, a menționat Terra pe contul de Twitter.

Conform platformei, rețeaua a fost „oprită oficial la o înălțime de bloc de 7603700”, validatorii alegând să facă acest pas „după o inflație severă $LUNA și un cost de atac redus semnificativ ”.

„Blockchain-ul Terra a reluat producția de blocuri. Delegațiile sunt dezactivate acum că lanțul este activ cu noua îmbinare a codului. Validatori, vă rugăm să verificați anunțurile Discord pentru cele mai recente note de patch-uri”, a scris Terraform Labs pe Twitter la scurt timp după oprire.

