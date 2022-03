Cardano a început să crească ieri după includerea sa în Fondul Ex-Ethereum Grayscale Smart Contract Platform nou lansat. Și-a continuat câștigurile și astăzi și a crescut cu 18% la momentul scrierii.

Dacă sunteți atras de caracteristici unice și doriți să aflați cum și unde să cumpărați Cardano, acest ghid este pentru dvs.

Cardano este un protocol open-source cu proof-of-stake, care își propune să le permită „agenților schimbării, inovatorilor și vizionarilor” să aducă schimbări globale pozitive.

Ecosistemul blockchain vrea să crească securitatea, transparența și corectitudinea în societate prin redistribuirea puterii de la structurile centralizate, „neresponsabile” către indivizi.

Este unul dintre cele mai mari ecosisteme care aplică cu succes proof-of-stake. Acest mecanism de consens este mult mai puțin consumator de energie decât algoritmul Bitcoin proof-of-work.

Cardano se mândrește cu faptul că se asigure că toată tehnologia pe care o dezvoltă este supusă evaluării de către colegi. Această procedură ajută blockchain-ul să fie stabil și durabil, crescând probabilitatea de a anticipa potențialele capcane înainte ca acestea să se manifeste.

Având în vedere cât de greu este să faceți o predicție precisă asupra criptomonedelor, nu ar trebui să luați niciodată decizii care vă afectează finanțele înainte de o analiză aprofundată a pieței. Nu investiți mai mult decât vă puteți permite să pierdeți.

Potrivit FX Street, Cardano ar putea testa maxime variabile în zona de 1,20 USD. Prețul va continua probabil să crească pe măsură ce volumul se întoarce în favoarea cumpărătorilor, ceea ce indicăîncă o dată forța viitoare și impulsul ascendent.

#cardano flipped Terra and Solana like it was nothing. pic.twitter.com/KpC27xfqo8

— SIMUL₳TIONSFARMER (@SLFMR1) March 23, 2022