Binance a anunțat că a adăugat astăzi AXS pe Auto-Invest și două promoții pe platformă. Utilizatorii eligibili pot fi incluși pe lista albă pentru a câștiga 100% APY cu AXS Staking și pentru a primi până la 100% cashback pentru comisioane de tranzacționare. AXS a adăugat 20% la valoarea sa în ultimele 24 de ore.

Acest scurt articol vă oferă toate detaliile despre tokenul AXS al lui Axie Infinity; ce este, dacă merită să investiți și cele mai bune locuri pentru a cumpăra AXS.

AXS este un token al Axie Infinity, un joc blockchain inspirat de Pokemon, cu un joc foarte flexibil și deschis. Scopul este de a colecta, de a crește și de a face schimb de Axie, care sunt ca animalele de companie digitale.

Platforma oferă o modalitate ușoară, accesibilă, distractivă și educațională de a obține expunere la capabilitățile multiple ale tehnologiei blockchain. A obținut un succes remarcabil și este acum o rampă de acces foarte bine cunoscută pentru industria blockchain din întreaga lume.

Axie Infinity folosește două jetoane principale: AXS (Axie Infinity Shards) și SLP (Smooth Love Potion). Deținătorii de AXS contribuie la dezvoltarea platformei ca parte a organizației descentralizate a Axie, cum ar fi prin decizia modalității de a aloca fondurile ecosistemului sau de a cheltui fondurile de trezorerie.

Nimic nu poate înlocui propria documentare. Orice decizie de investiție pe care o luați ar trebui să se bazeze pe expertiza dvs. pe piață, pe atitudinea dumneavoastră față de risc și pe caracteristicile și răspândirea portofoliului dumneavoastră. De asemenea, luați în considerare cum v-ați simți dacă ați pierde bani.

Wallet Investor se așteaptă la o creștere pe termen lung a prețului AXS. Ei prognozează un preț de 493 USD în martie 2027. O investiție pe 5 ani va genera astfel venituri de aproximativ +685%. Dacă investiți 100 USD în AXS acum, este posibil să aveți 785 USD în 2027.

