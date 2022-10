Ce este în neregulă cu Coinbase? CEO-ul vinde 2% din participație – o scufundare profundă

Consolați un investitor Coinbase astăzi.

CEO-ul și fondatorul Brian Armstrong a anunțat că vinde 2% din participația sa, ceea ce reprezintă o nouă lovitură pentru exchange-ul de criptomonede aflat în dificultate.

Compania a renunțat la calea tradițională – IPO – și, în schimb, a urmărit o listare directă, când acțiunile sale au fost introduse pe bursa Nasdaq în aprilie 2021. Dar nu doar metoda de listare a fost oarecum inedită, ci și faptul că a devenit publică în primul rând.

Reprezenta faptul că cripto își ocupa locul la masa celor mari. Nicio companie cripto nu mai fusese listată la bursă până atunci și a venit în mijlocul unei perioade în care fiecare monedă de sub soare aducea randamente scandaloase pentru investitori.

Acum pare să fi trecut mult timp. În acea dimineață, Bitcoin a deschis la 59.000 de dolari. Imprimanta lui Jerome Powell era încinsă. Boomers își întrebau copiii cum să cumpere ceva numit Dogecoin.

Coinbase a devenit publică în acea dimineață și a încheiat prima zi de tranzacționare la 328 de dolari pe acțiune. Acest lucru a evaluat gigantul cripto la aproape 86 de miliarde de dolari. Vremurile bune erau în toi.

Venise momentul criptomonedelor.

Și imediat ce Coinbase a apărut, a căzut.

În momentul în care scriu aceste rânduri, se tranzacționează la 63 de dolari, ceea ce reprezintă o prăbușire de 83% de la listarea sa, evaluată acum la 16,6 miliarde de dolari. Chiar și bitcoinul rănit a depășit-o de atunci, așa cum am trasat mai jos.

Deci, unde a început să meargă totul prost? Ei bine, presupun că primul lucru este volatilitatea. Nu ar trebui să fim surprinși că o acțiune precum Coinbase este capabilă să piardă atât de multă valoare atât de repede. Performanța sa este – și va fi întotdeauna – simbiotică cu cripto.

Dacă crypto scade, interesul pentru piețe se prăbușește. Toată lumea vrea să intre când prietenii lor scriu pe Twitter despre randamente de 100X. Asta înseamnă mai puțin volum, comisioane de tranzacționare și, în cele din urmă, o performanță mai slabă pentru Coinbase.

Având în vedere volatilitatea fără egal a cripto, nu ar trebui să fie o surpriză faptul că Coinbase este atât de volatilă. Iată ce am spus la vremea respectivă despre aceasta: are sens să cumperi acțiuni Coinbase dacă ești un investitor instituțional care caută cripto și, din orice motive – de reglementare, birocrație etc. – nu poți cumpăra Bitcoin direct.

Sau poate că sunteți un investitor mai în vârstă, (de înțeles) intimidat sau nu vă simțiți la fel de confortabil să tranzacționați direct pe piețele cripto, în ceea ce privește autocustodia / înființarea unui portofel etc. Pentru acest grup demografic, dacă dorește să obțină expunere la cripto, a avut (are) sens să cumpere acțiuni Coinbase.

Cu toate acestea, pentru oricine altcineva, de ce să nu cumpere direct Bitcoin? De ce să se meargă pe ruta Coinbase; ce avantaj are?

Fondatorul și CEO-ul Brian Armstrong deține o participație de 19% din companie, în valoare de aproximativ 3,2 miliarde de dolari. În curând, aceasta va fi o participație de 17%, în urma anunțului său că vinde o parte.

„Sunt pasionat de accelerarea științei și tehnologiei pentru a ajuta la rezolvarea unora dintre cele mai mari provocări din lume. Pentru a promova acest lucru, plănuiesc să vând aproximativ 2% din participațiile mele Coinbase în următorul an pentru a finanța cercetarea științifică și companii precum NewLimit + ResearchHub”

Motivele sale par a fi solide, în mod corect. Cu toate acestea, indiferent de modul în care se schimbă situația, este o lovitură pentru Coinbase ca directorul general să se debaraseze de acțiuni – la fel cum este o lovitură atunci când orice persoană din interior vinde.

Desigur, există motive personale pentru care cineva poate dori să se dezintegreze – eu cu siguranță nu aș vrea să am 19% din acțiuni ca parte a portofoliului meu – dar raționamentul lui Armstrong, conform căruia vrea ca banii să fie donați, nu schimbă faptul că acesta este încă un ordin de vânzare din partea CEO-ului Coinbase.

Există multe modalități de a monetiza deținerile de acțiuni, de care directorii profită tot timpul. Nu căutați mai departe de Elon Musk, care este renumit pentru faptul că este reticent în a vinde acțiunile Tesla, plasându-le în schimb ca garanție în pachetele de finanțare sau folosind alte căi pentru a genera fluxuri de numerar.

Armstrong și-a postat ordinul de vânzare vinerea trecută pe Twitter, anexându-l cu comentariul că „împărtășesc acest lucru pentru că vreau să îl auziți mai întâi de la mine”, înainte de a insista că „intenționez să fiu CEO al Coinbase pentru o perioadă foarte lungă de timp și rămân super optimist în privința cripto și Coinbase”.

For the avoidance of doubt, I intend to be CEO of Coinbase for a very long time and I remain super bullish on crypto and Coinbase. I’m fully dedicated to growing our business and advancing our mission, but I am also excited to contribute in a different way.

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 15, 2022