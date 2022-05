Ce se întâmplă cu acțiunea prețului Waves de tip rollercoaster în 2022?

Rollercoaster este un termen folosit frecvent în crypto. Este cu siguranță primul termen care ne vine în minte când ne uităm la diagrama Waves. Moneda a câștigat 240% în martie 2022, dar a pierdut toate aceste câștiguri și multe altele, iar acum se tranzacționează cu 70% sub poziția în care a deschis prima zi din an.

În prezent, se află pe locul 81 pe CoinMarketCap. În 2017, era în top 20, înainte ca concurenți precum Solana, Matic și Polkadot să apară pe scenă.

Deci ce se întâmplă aici?

Un blockchain multifuncțional capabil să susțină diverse aplicații descentralizate și contracte inteligente, o descriere pe scurt a Waves ar fi o alternativă la Ethereum, de fapt. Una dintre caracteristicile cele mai populare este faptul că le oferă utilizatorilor posibilitatea de a crea și de a tranzacționa cu ușurință token-uri cripto personalizate. Nu sunt necesare contracte inteligente extinse, mai degrabă monedele pot fi rulate prin scripturi din conturile de utilizator construite pe blockchain-ul Waves.

Graficul de mai jos, care prezintă capitalizarea de piață a WAVES de la începutul anului, necesită doar o privire pentru a realiza cât de neobișnuită a fost acțiunea prețului.

Boom-ul din martie a fost cauzat de câteva variabile. Anticiparea upgrade-ului Waves 2.0. Anunțul unui fond de 150 de milioane de dolari pentru a stimula aplicațiile și protocoalele care rulează pe blockchain-ul său. În plus, tweetul de mai jos, care o reafirma pe fondatorul Waves, Sasha Ivanov, drept ucraineană, părea să ofere un nou impuls.

I am from Zaporozhye, Ukraine. pic.twitter.com/NwsYRztjr0

Dar care este motivul scăderii uluitoare de atunci, cu 93% față de vârf? Cea mai îngrijorătoare a fost analiza care a circulat pe Twitter că echipa a fost implicată în manipularea prețului token-ului său nativ prin propriul protocol de împrumut DeFi, Vires.finance. Este important de remarcat că Ivanov a negat aceste acuzații ca fiind false, punând în schimb vina pe Alameda pentru manipularea prețurilor, lansând simultan o campanie media ostilă pentru a induce panică pe piața vânzărilor.

WAVES is the biggest ponzi in crypto

It has recklessly engineered price spikes by borrowing USDC at 35% to buy its own token

Continuous WAVES market cap growth is needed to keep the system stable

WAVES will eventually crash and USDN will break with it

You're on notice🧵

— 0xHamZ (@0xHamz) March 31, 2022