Situația e încă dificilă, oameni buni.

Dacă ne uităm la crypto în mod specific, bomba UST și Luna a trimis panică pe piețele cripto, ca niciodată înainte. Unul dintre cele mai intrigante – și de-a dreptul terifiante – efecte ale acestui colaps a fost de-pegging-ul Tether. Am tot amânat o analiză detaliată în ceea ce privește Tether de ceva timp pentru că simt că este echivalentul melodiei „Happy” de Pharrell în lumea criptomonedei – se difuzează exagerat de mult încât mă doare capul de fiecare dată când o aud.

Dar evenimentele de săptămâna trecută, când Tether a intrat pe acest trend de de-pegging care este brusc foarte popular în rândul criptomonedelor, m-au convins că era timpul să scriu o analiză profundă.

De-pegging

Știm că este o perioadă proastă pe piețe când Spellcheck-ul acceptă acum „de-pegging” drept cuvânt. Dar cu asta am rămas, după ce Tether a scăzut sub 95 de cenți în urma exploziei UST (12 mai). Un val mare de vânzări a fost declanșat de investitorii îngrijorați că Tether nu are suficiente rezerve pentru a rezista unei retrageri masive, în urma prăbușirii UST de la Terra.

Din fericire pentru ecosistem în general, piața s-a stabilizat și prețul a revenit. Cu toate acestea, chiar și în momentul în care scriu acest lucru, 11 zile mai târziu, peg-ul nu a fost complet restaurat, tranzacționându-se în prezent la 0,999 USD. Ultima dată când am verificat, nu era egal cu $1.

Dacă Tether s-ar prăbuși, ar provoca, fără îndoială, contagiune în masă în întreaga industrie – este încă confortabil cea mai mare pereche de lichidități de pe piață și absolut vitală pentru atât de mult din ceea ce se întâmplă în spațiu. De la începutul lunii mai, au fost răscumpărate 10 miliarde de dolari în Tether. Privind la creșterea constantă a capitalizării pieței USDT din punct de vedere istoric, vedem clar că acest ultim episod a speriat investitorii mai mult ca niciodată.

Dacă mă întrebați pe mine, Tether are rezerve pentru a-și susține capitalizarea de piață de 73 de miliarde de dolari. Dar dacă o vor face sau nu este doar un aspect – miezul problemei este de ce ar fi aceasta măcar o întrebare în primul rând.

Am mai văzut acest film

Similar cu numărul zilnic de cazuri de coronavirus pe care le vedem la știri la doi ani după începutul pandemie, m-am săturat să vorbesc despre Tether și situația rezervelor.

Dincolo de asta, este dăunător industriei în general, iar acest lucru vine de la cineva care nu a fost niciodată printre scepticii Tether.

Cât de dificil este să clarificăm toate acestea și să publicăm actualizări frecvente și coerente ale bilanțului? În prezent, Tether face acest lucru o dată pe trimestru, dar nu îndeplinesc standardele care ar trebui menținute pentru o companie de 73 de miliarde de dolari.

Cel mai recent raport din 31 martie prezintă 82,425 miliarde dolari în active și 82,262 miliarde dolari în pasive. Aceasta presupune capitaluri proprii de 162 de milioane de dolari sau, pentru a folosi termenul mai colocvial în acest context, supradimensionare de 162 de milioane de dolari. Bine – pare acceptabil.

Dar acum haideți să facem câteva calcule matematice. Acești 162 de milioane de dolari reprezintă 0,2% din active. Deci, dacă activele scad cu 0,2%, Tether este, prin definiție, subdimensionat. Nu atât de bine – și inacceptabil. O monedă stabilă subdimensionată, ce ar putea merge prost?

Constituirea Rezervelor

Puteți contesta faptul că toate activele sunt conținute în titluri comerciale, bonuri de stat și alte investiții securizate, dar nu este adevărat. Același raport prezintă 5 miliarde de dolari în „alte investiții (inclusiv tokenuri digitale)”. Cele 162 de milioane de dolari de supradimensionare pe care le are în prezent Tether corespund cu 3,3% din această sumă de 5 miliarde de dolari. Dacă sunteți un investitor în criptomonede, nu aveți nevoie să vă explic cât de volatile pot fi tokenurile digitale prietenoase de cartier. Vă puteți imagina tokenurile digitale scăzând cu 3,3% din 31 martie și facând Tether subdimensionat? Pun pariu că puteți.

M-am uitat în continuare peste acest raport, care arată că tokenurile Celsius au fost una dintre investițiile lui Tether, la 62,8 milioane de dolari mai exact. Celsius Network este o platformă de creditare, în care deponenții pot câștiga randament suplimentar din activele lor (BTC, ETH etc.) dacă sunt de acord să-și câștige dobânda în tokenuri Celsius. Ce spuneți să aruncăm o privire la tokenul Celsius începând cu luna octombrie 2021, când Tether a investit peste 50 de milioane de dolari în Seria B?

Este o scădere impresionantă de 87%. Vai!

Din nou – cifrele pentru active și pasive de mai sus sunt din 31 martie 2022. De atunci, cripto a fost puternic în roșu, așa că cine știe cum sunt numerele acum. Dar, având în vedere lipsa de transparență a lui Tether și gimnastica bilanţului, nu este greu de imaginat că viitoarea actualizare a bilanţului va zugrăvi imaginea într-o lumină mai roz decât ceea ce este de fapt.

Contabilitate

Tether susține că recunoaște deprecieri, dar nu câștiguri în bilanțul lor și că acest lucru are în vedere porțiunea subțire a capitalului propriu de 162 milioane USD de mai sus, ceea ce este, prin urmare, conservator. Dar acest lucru este foarte greu de verificat din lipsa unei raportări transparente. În plus, am putea face pe avocatul diavolului aici și să spunem că, dacă conturile înregistrează costul mai mic sau valoarea depreciată, asta înseamnă că Tether a investit substanțial mai mult în aceste „alte investiții (inclusiv tokenuri digitale)” decât numărul de 5 miliarde de dolari pe care îl are în prezent în „bilanţ” (ghilimelele sunt adăugate în mod intenționat aici). Și dacă sunt aici sub apă, cine știe de unde a venit această finanțare și cum este starea de sănătate a organizației în general?

Din nou, în timp ce răspunsurile la aceste întrebări sunt de o importanță vitală, principalul meu argument este că, pentru început, necesită întrebări. Mă uit în bilanţ, scot diverse rapoarte vechi de câteva luni şi încerc să adun piesele ca să pot vedea întregul puzzle. Dar acesta este un stablecoin de 73 de miliarde de dolari vitală pentru sănătatea sistemului de criptomonede. Pur și simplu nu ar trebui să fie atât de opac; puzzle-ul ar trebui să fie clar pentru toată lumea.

Chiar dacă totul merge bine și aveți încredere deplină în aceste rapoarte de „bilanţ”, să nu uităm istoria tulbure a companiei. Ei au pretins inițial că rezervele sale au fost susținute unu-la-unu de dolarul american înainte ca ancheta procurorului general din New York să descopere că acest lucru este fals. Și nu folosesc acest cuvânt cu ușurință. Acesta este ceea ce i-a determinat să-și schimbe retorica de la „susținut pe deplin de dolarul american” la susținut pe deplin de „rezervele Tether”. În plus, aceste actualizări ale bilanțului sunt publicate doar în primul rând pentru a satisface cerința, o consecință a aceleiași investigații. Altfel, am fi chiar mai în întuneric decât suntem în prezent.

Beneficiile

Toate acestea mă duc la motivul pentru care cred că cele 10 miliarde de dolari în răscumpărări din ultima lună sunt un lucru bun. Cu cât Tether devine mai mic, cu atât influența sa asupra industriei este mai mică și cu atât va fi mai puțin efectul de contagiune în scenariul apocaliptic al unui colaps (toate aceste situații aici sunt ipotetice). Cu cât industria poate trece mai repede de aceste întrebări anoste, repetitive și plictisitoare despre rezervele Tether, cu atât mai bine.

După cum am spus, nu cred că suntem aproape de un colaps al USDT. Nu m-aș fi considerat niciodată un sceptic față de Tether, așa cum mulți oameni militează constant împotriva lui și o fac de ani de zile. Cu toate acestea, odată cu admiterile recente din partea companiei, precum și cu eforturile cu adevărat proaste în raportarea bilanțului, mă simt tot mai descurajat în ceea ce privește USDT.

Evit USDT ori de câte ori pot, în favoarea stable-urilor cu reputație mai bună. Pentru că se reduce la întrebarea simplă – de ce nu aș face-o? Nu există niciun avantaj inerent în a deține Tether în afară de cât de omniprezent este, iar alte stable-uri vin puternic din urmă. Există, totuși, un risc enorm de dezavantaj, oricât de puțin probabil credeți că este. Și chiar dacă nu acceptați că totul s-ar putea topi, un de-pegging ca cel din această lună ar trebui să fie suficient pentru a vă convinge să dețineți un stablecoin mai stabil (scriind această frază, încep să înțeleg cum unii oameni râd de criptomonede). Să sperăm că industria va face același lucru, pentru că indiferent dacă credeți sau nu, această narațiune repetată care pur și simplu nu va dispărea este dăunătoare tuturor celor implicați.

Concluzie

Acesta a fost un stablecoin de 83 de miliarde de dolari luna trecută. Acum este un stablecoin de 73 de miliarde de dolari. Sperăm că popularitatea sa va continua să se estimpeze, iar stable-urile cu o mai bună reputație și transparență vor câștiga cotă de piață în mod organic. USDT este de ceva timp un flagel pentru industrie, motiv pentru care zâmbesc când fiecare dolar USDT este răscumpărat.

Voi încheia cu citatul de mai jos al CTO Tether, Paolo Ardoino, care a spus următoarele săptămâna trecută despre recordul 100% al Tether de a onora toate aceste răscumpărări în ultima lună:

„Această ultimă atestare evidențiază în continuare faptul că Tether este pe deplin susținut și că structura rezervelor sale este puternică, conservatoare și lichidă”.

Dar Paolo, însuși faptul că această afirmație trebuie făcută nu indică problema existentă? Tether a fost fondat în urmă cu 8 ani, în 2014. A crescut până la valoarea actuală de 73 de miliarde de dolari și alimentează o mare parte a industriei. Și CTO-ul se vede încă obligat să facă declarații care susțin că răscumpărarea a 15% din activul „acoperit complet” demonstrează cât de sigur este acesta?

Este ca și cum aș suna-o pe mama și i-aș spune: „Hei, mamă, poți să fii mândră de mine. Nu m-am drogat cu heroină azi!”. Chiar nu sunt sigur că este o realizare atât de grozavă, nu?