De ce Ethereum deține un avantaj față de Binance Coin

Deși ambele sunt criptomonede puternice, reclama din jurul Eth 2.0 oferă ETH un avantaj

Binance Coin alimentează Binance și are o mulțime de utilizări, ceea ce o face o monedă valoroasă.

Ethereum este platforma numărul unu de contracte inteligente de pe piață și nu va dispărea în curând.

Există o mulțime de așteptări de la Ethereum datorită tranziției la Ethereum 2.0 .

Binance Coin BNB/USD este criptomoneda care alimentează întregul ecosistem Binance. Oricine folosește schimbul Binance sau oricare dintre celelalte servicii Binance, cum ar fi Binance Smart Chain, trebuie să fi folosit Binance Coin într-un moment sau altul.

Având în vedere că Binance este extrem de inovator și vine mereu cu produse noi care necesită BNB, nu există nicio îndoială că valoarea BNB va crește în timp. Cu toate acestea, arderea monedelor este cel mai semnificativ factor care garantează creșterea valorii BNB în timp. Binance a ars BNB de când a fost lansat, iar acest lucru s-a văzut în valoarea sa de-a lungul anilor. Pe măsură ce arderea monedelor continuă, aceasta va afecta pozitiv valoarea BNB.

La rândul său, Ethereum ETH/USD este cea mai solidă platformă de contracte inteligente de pe piață astăzi. Datorită dominației sale în zona contractelor inteligente, Ethereum a înregistrat o creștere masivă, investitorii adoptându-l pentru orice, de la NFT la DeFi. În ultimii doi ani, Ethereum a lucrat și la trecerea de la Proof-of-Work la Proof-of-Stake. Scopul este de a face față problemelor de scalabilitate cu care se luptă Ethereum de ani de zile și de a deveni mai eficient din punct de vedere energetic.

De ce Ethereum are un avantaj pe termen scurt

În timp ce Ethereum și Binance Coin sunt investiții excelente pe termen lung, Ethereum are un avantaj semnificativ față de BNB acum, când cumpărătorii revin pe piață. Ethereum are un avantaj pentru că aproape s-a terminat cu mult așteptata tranziție la Eth 2.0. Pe lângă hype-ul din jurul schimbării, Eth 2.0 are mai multe avantaje intrinseci pentru Ethereum.

Prin Eth 2.0, Ethereum va fi mai scalabil, stimulând utilizarea. În plus, face ca Ethereum să fie deflaționist, ceea ce este bine pentru aprecierea valorii sale pe termen lung. Este o chestiune de cerere și ofertă – simplă economie.

Rezumat

Binance Coin și Ethereum au ambele un mare potențial de creștere pe termen lung. Ambele sunt printre cele mai puternice criptomonede de pe piață. Cu toate acestea, pe termen scurt, Ethereum are un avantaj. Se promovează foarte mult tranziția finală la Eth 2.0, un factor care ar putea atrage un mare volum de cumpărare.