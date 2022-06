DeFi se întoarce împotriva sa pe fondul panicii de pe piață

În ultima vreme au existat câteva tendințe îngrijorătoare în domeniul crypto, dar una în special mi-a atras atenția săptămâna trecută. Solend, platforma de creditare bazată pe Solana, a dat un vot guvernamental pentru preluarea unui portofel privat.

Portofelul privat (denumit în continuare „balena”) a depus 5,7 milioane de SOL, în valoare de 200 de milioane de dolari, pe platforma de creditare. În schimbul acestei poziții, balena a împrumutat 108 milioane de dolari în stablecoins. Cele 5,7 milioane de token-uri SOL au reprezentat peste 95% din totalul depozitelor de pe platformă.

Problema a apărut atunci când prețul Solana s-a prăbușit odată cu piața extinsă, reducând drastic valoarea garanției balenei și activând un posibil scenariu de lichidare. În acest caz, piața ar fi inundată și ar putea distruge valoarea token-ului Solana.

„În cel mai rău caz, Solend ar putea sfârși cu datorii neperformante”, a declarat Solend. „Acest lucru ar putea provoca haos, punând presiune asupra rețelei Solana.”

Trasarea acestei cantități de SOL față de volumul de tranzacționare evidențiază ce impact mare ar avea acest lucru pe piață, efectele de declanșare a bots pe DEX-uri exacerbând probabil și mai mult presiunea în jos cauzată în cazul în care acest portofel ar inunda piața.

Prețul de lichidare al împrumutului este de 22,27 dolari, care ar avea nevoie de o scădere de 35% față de prețurile actuale pentru a fi declanșat. Deși este o scădere substanțială, Solana a scăzut cu 80% numai în acest an și o scădere de 35% de aici este departe de a fi de neconceput – și a fost foarte aproape, deoarece Solana a scăzut săptămâna trecută la 25 de dolari.

Protocolul a încercat să ajungă la balenă și să facă apel pentru ca aceasta să completeze împrumutul, dar a existat o liniște totală, portofelul fiind inactiv timp de aproape două săptămâni. Așadar, a avut loc un vot și protocolul a votat pentru preluarea temporară a portofelului balenei și reducerea riscului pentru protocol.

După preluarea portofelului, planul a fost de a lichida balena prin tranzacții extrabursiere, în loc să riște o contagiune în cascadă prin lichidarea pe lanț prin mecanismele automate.

2/ a whale has a massive position of $170M SOL deposited and $108M stables borrowed. they're currently 95% of the SOL deposits and 86% of USDC borrows https://t.co/Xp7Xym5LQt

De atunci, balena a transferat 25 de milioane de dolari pe piețele Mango, limitând distrugerile care ar fi provocate pe Solend în cazul în care s-ar declanșa lichidarea.

3oSE…uRbE has acted on our suggestion to spread their position across lending venues (decentralized and centralized) as a first step.

So far they've moved $25M USDC debt to @mangomarkets

This shows commitment to working things out and solves Solend's USDC utilization problem.

— Solend (we're hiring!) (@solendprotocol) June 21, 2022