Propunerea este de a avea un nou lanț Terra (LUNA) și Terra Classic (vechi) (LUNC), cu UST eliminat din noul lanț.

Terra ar trebui să creeze un nou lanț care să o salveze de la colapsul total, a anunțat luni Do Kwon de la Terraform Labs.

Potrivit lui Kwon, noul plan va ajuta, de asemenea, la salvarea comunității din jurul criptomonedei, despre care spune că are o mulțime de evoluții bune.

Kwon a spus că planul este ca o nouă propunere de guvernare să fie prezentată comunității pe 18 mai. Ulterior, ar urma un calendar în direcția bifurcării blockchain-ului Terra, monedele stabile algoritmice nefiind parte din noul blockchain.

11/ TFL will be initiating a governance proposal for the network fork in the next few hours – if the proposal passes, then it will coordinate the fork with validators next Friday 05/27.

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) May 16, 2022