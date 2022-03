După ce a atins un TVS (Total Value Secured – Valoare Totală Asigurată) de 800 de milioane de dolari, tokenul rețelei și ecosistemului Flux a crescut enorm.

A generat un volum de tranzacționare de 46,7 milioane USD și a adăugat 14% la valoarea sa în ultimele 24 de ore. La momentul scrierii, se tranzacționa la 1,88 USD.

Acest scurt ghid conține tot ce trebuie să știți despre moneda Flux, inclusiv dacă ar trebui să o cumpărați. Iată de unde să cumpărați Flux dacă alegeți astfel.

Deoarece FLUX este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra FLUX folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra FLUX chiar acum, urmați acești pași:

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Accesați Uniswap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv FLUX.

Ecosistemul Flux oferă un mediu de dezvoltare descentralizat, interoperabil. Este o suită complet funcțională de soluții blockchain-as-a-service și servicii de calcul descentralizate.

Se prezintă ca noua generație de infrastructură cloud descentralizată scalabilă. Face posibilă dezvoltarea, rularea și gestionarea aplicațiilor pe mai multe servere simultan. Flux este gata să îmbrățișeze viitorul dApps, Web 3.0 etc.

Flux este o monedă nativă POW (Proof of Work) care poate fi minată de GPU, care oferă stimulente pentru găzduirea hardware-ului, guvernanța DAO în lanț și reducerea jucătorilor slabi prin cerințele de staking pentru rularea hardware-ului.

Fluxul poate fi o investiție profitabilă, dar faceți-vă timp să citiți cel puțin câteva predicții de preț de la analiștii de top și să vă documentați pe piață înainte de a vă angaja. Fiți reținuți cu privire la orice sfaturi de investiții.

Up to Brain prezic că Flux va ajunge la 2,89 USD până la sfârșitul anului 2023. În anul următor, acesta va crește la 3,53 USD. În 2025, analiștii consideră că va atinge un maxim istoric de 4,4 USD.

