Piața criptomonedelor va încheia săptămâna într-o notă pozitivă după ce a adăugat mai mult de 2% la valoarea sa în ultimele 24 de ore.

Piața cripto extinsă a adăugat mai mult de 2% în ultimele 24 de ore. La momentul scrierii, capitalul total al pieței criptomonedelor se situează la peste 1,26 trilioane USD.

Bitcoin se tranzacționează din nou la peste 30.000 USD după ce a petrecut cea mai mare parte a acestei săptămâni sub acest prag. Ether, a doua cea mai mare criptomonedă din lume după capitalizarea pieței, se tranzacționează din nou la 2.000 USD, după ce a adăugat peste 2% în ultimele ore.

KNC, tokenul nativ al Kyber Network Crystal, este cel mai performant dintre primele 100 de criptomonede după capitalizarea pieței. În ultimele 24 de ore, KNC a adăugat mai mult de 24% la valoarea sa.

Principalul catalizator din spatele acestei ascensiuni în curs este lansarea campaniei de recomandare KyberSwap. Echipa Kyber Network a anunțat vineri pe Twitter că va oferi 2.000 USD în tokenuri KNC norocoșilor câștigători.

Echipa a spus că zece norocoși selectați aleatoriu vor primi 200 USD în recompense KNC.

✍️Introducing #KyberSwap’s Referral Campaign! $2000 in $KNC Rewards Up for Grabs When You Share! 🤝

🍀🥳10 random lucky winners walking away with $200 in $KNC rewards!

⏰Campaign is from 20 May to 26 May so hurry! 🏃‍♂️💨

🧐Learn how you can participate: https://t.co/HrsA5tIjNN

— Kyber Network (@KyberNetwork) May 20, 2022