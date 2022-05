În contextul negativității pe piață, tokenul MKR de la Maker DAO este o rază de speranță. Traficul său global crește constant, cea mai mare parte părând a fi din Polonia, Coreea, Japonia și Rusia.

Maker a dezvăluit recent data foarte așteptată de lansare a AstraProtocol. Tokenul ASTR va veni în blockchain-ul lor la sfârșitul acestei luni.

Maker este una dintre puținele criptomonede în verde astăzi, în creștere cu peste 2% la momentul redactării acestui articol.

Acest scurt ghid conține tot ce trebuie să știți despre ecosistemul și monedele Maker, inclusiv dacă și unde să cumpărați Maker dacă doriți.

Maker (MKR) este tokenul de guvernare al Maker Protocol și MakerDAO, o platformă software resp. organizație descentralizată. Acestea permit utilizatorilor să emită și să gestioneze monedele stabile DAI.

Jetoanele MKR oferă deținătorilor drepturi de vot asupra dezvoltării Protocolului Maker, dar nu le plătesc dividende. Odată cu succesul DAI, valoarea lor este de așteptat să se aprecieze.

Ecosistemul Maker este unul dintre primele și cele mai stabile proiecte din finanțarea descentralizată. MKR le permite deținătorilor să participe direct la guvernarea DAI, ceea ce îl face unic.

Fiecare deținător poate vota cu privire la eventualele modificări ale Protocolului Maker. Influența lor depinde de mărimea mizei lor MKR.

Digital Coin Price prezic o traiectorie pozitivă a prețurilor pentru Maker:

Wallet Investor nu sunt la fel de optimiști, preconizând o scădere a prețului și chiar una destul de substanțială. Analiștii estimează că Maker va pierde mai mult de 60% într-un an.

