Mark Zuckerberg, CEO Meta (Facebook), a declarat printr-o postare că va fi introdusă pe Facebook și Instagram caracteristica Tokens non-fungibile (NFT). Funcțiile le vor permite creatorilor și colecționarilor să prezinte NFT-urile preferate în conturile și pe profilurile lor. Această funcție va afecta atât utilizatorii Instagram, cât și utilizatorii Facebook.

Potrivit raportului, inginerii de la Meta vor efectua teste interne ale caracteristicii NFT care vor începe săptămâna aceasta.

META: STARTING THIS WEEK WILL BEGIN TESTING DIGITAL COLLECTIBLES ON INSTAGRAM

