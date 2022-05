NYM, +32% după încheierea unei runde de finanțare de 300m USD pentru dezvoltarea mixnet-urilor

Tokenul NYM a crescut cu peste 30% în urma anunțului lui Harry Halpin, CEO NYM, privind strângerea unui fond de 300 de milioane de dolari pentru dezvoltarea mixnet-urilor sale. Este demn de remarcat faptul că NYM a primit fondurile după ce tokenul său nativ „NYM” a fost listat pe un exchange cripto important.

La momentul redactării acestui articol, NYM se tranzacționează la 0,9366 USD, în creștere cu 32,34% în ultimele 24 de ore.

Firma a remarcat că a reușit să câștige încrederea investitorilor într-un moment în care capitalurile de risc renunță la proiecte, în plus, capitaliștii de risc care au participat la runda sa anterioară au participat și la cea mai recentă.

Everyone is terrified of VCs "dumping" on projects – but in the case of NYM, the VCs from our previous rounds are doubling down on their support of privacy with a $300 million dev fund for developers to build on top of mixnets!

Details to apply soon!

https://t.co/Qr6UltAg5m pic.twitter.com/rScyHuzl6d

— Nym (@nymproject) May 2, 2022