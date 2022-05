Predicție de preț pentru Zilliqa în mai 2022: va reveni?

Prețul Zilliqa a coborât la cel mai scăzut nivel din 26 martie a acestui an, deoarece cererea pentru monedă a scăzut. Moneda se tranzacționa la 0,676 USD, ceea ce este cu aproximativ 70% sub cel mai înalt nivel din acest an. Drept urmare, capitalizarea de piață a monedei a scăzut la aproximativ 972 de milioane de dolari, devenind a 91-a cea mai mare criptomonedă din lume.

Cererea de Zilliqa a scăzut

Zilliqa este un proiect blockchain care ajută dezvoltatorii să construiască aplicații descentralizate. Este binecunoscut pentru introducerea tehnologiei sharding, care își supraalimentează viteza prin spargerea blocurilor în bucăți mai mici cunoscute sub numele de shards.

Zilliqa a fost folosit pe scară largă de către dezvoltatorii care doresc să creeze aplicații descentralizate rapide, sigure și foarte fiabile. Unele dintre cele mai notabile aplicații care folosesc rețeaua sa sunt Atomic Wallet, Autofarm și Carbon, printre altele.

Cu toate acestea, spre deosebire de alte platforme populare precum Solana și Ethereum, majoritatea aplicațiilor sale sunt relativ mici. De fapt, potrivit DeFi Llama, valoarea totală blocată (TVL) a ecosistemului s-a prăbușit la doar 20 de milioane de dolari. În schimb, alte platforme populare precum Ethereum au un TVL de peste 100 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, statisticile Zilliqa situează TVL la 363 de milioane de dolari, ceea ce este o cifră substanțială.

Zilliqa a fost un înger căzut pe măsură ce concurența în industria sa a escaladat. S-a clasat printre cele mai mari criptomonede din lume. Popularitatea sa a scăzut și a ieșit din top 100.

Zilliqa a făcut titluri în martie când și-a anunțat intrarea în metavers prin parteneriatul cu Metopolis. La acea vreme, prețul monedei a crescut la un maxim de 0,2300 USD, împingându-o în top 50.

Recent, însă, hype-ul din jurul monedei s-a estompat, în timp ce numărul de activitate a scăzut brusc. De exemplu, numărul de contracte inteligente a fost într-un declin major după ce a atins un vârf în martie. Numărul de adrese noi din rețea a scăzut și el.

Predicția de preț Zilliqa

Graficul pe patru ore arată că prețul ZIL a fost într-o tendință puternic negativă în ultimele câteva săptămâni. Scăderea s-a accelerat după ce perechea a depășit nivelul cheie de suport la 0,1010 USD, care a fost cel mai scăzut nivel în data de 17 aprilie. De asemenea, s-a mutat sub mediile mobile pe 25 și 50 de zile, în timp ce oscilatorul stocastic s-a mutat sub nivelul supravânzării.